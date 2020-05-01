Депутаты уже 4 месяца ищут способы, как уволить директора НАБУ Сытника. И на этой неделе сделали важный шаг на пути к этому. Но тут на Банковую прилетело письмо МВФ, что попытки снять Сытника могут стоить помощи стране. Банковая сделала ритуальный реверанс, но депутаты не останавливаются. Буквы объясняют почему.

Если Михеила Саакашвили назначат вице-премьером, то в пакете должности также получат Гизо Углава (и.о. главы НАБУ), и Давит Сакварелидзе (и.о. главы ГБР). И эта бравая команда обеспечит Владимиру Зеленскому посадки предшественников, как президент и обещал.

Эти слухи-страшилки ходили еще неделю назад наравне с другими, что профильный комитет наконец рассмотрит законопроект, который позволит уволить директора НАБУ Артема Сытника за админпротокол о коррупции.

Саакашвили должность не получил. А вот законопроект по Сытнику был рассмотрен и поддержан, хотя его так и не вынесли на рассмотрение Верховной Рады.

Это каким-то странным образом совпало с тем, что глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) приведут к пересмотру программы Фонда в Украине.

Проваленный блиц-криг

Впервые о том, что Артема Сытника могут отправить в отставку, заговорили в феврале 2020.

Тогда как вариант рассматривался, что депутаты признают неудовлетворительной его работу во время отчета о работе НАБУ, и внесут в Раду постановление об увольнении директора.

За неделю до отчета Сытник встретился с депутатами в закрытом режиме и заявил: “некоторые люди хотят мне отомстить или убрать меня”.

Под “некоторыми людьми” он имел в виду Арсена Авакова, вроде бы стоящего за историей с записью разговоров Сытника о помощи Хиллари Клинтон относительно “амбарной книги Партии регионов”, а также фиксацией его отдыха в Сарнах за чужие деньги, которая и вылилась в админпротокол о коррупции.

Как известно, год назад в полицию обратился гражданин Николай Недейко, который рассказал, что Сытник 5 раз отдыхал в лесничих угодьях и получил услуг на 100 000 гривен, но не оплачивал сам, а получил в качестве подарка. Это обращение стало поводом для рассмотрения в суде. В рамках допроса свидетелей сумма предоставленных услуг уменьшилась до 25000, но суд первой и второй инстанций признал Сытника виновным в админнарушении. И по факту его внесли в реестр коррупционеров.

На встрече с депутатами за закрытой дверью Сытник прозрачно намекал, что именно министр внутренних дел причастен к тому, что судьи признали директора виновным. По его словам, в первой инстанции для рассмотрения его дела специально нашли судью, у которого было дело за взятку. А потом в апелляции дело отдали судье, против которого было дело по ДТП.

Депутаты вышли со встречи с убеждением, что Сытник боится увольнения, тем не менее после его отчета в Раде этого не произошло.

Даже несмотря на то, что депутаты собрали нужные голоса под постановление за отставку.

Аваков отреагировал на обвинения своеобразно.

19 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту вынести на рассмотрение проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ.

Сам Сытник на заседании Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики заявил, что директор НАБУ законно можно уволить только в случае получения отрицательного заключения аудита. По его словам, аудита НАБУ не было, а поэтому такая инициатива депутатов незаконна.

«На самом деле эта ситуация возмущает многих людей. Они подходят ко мне и спрашивают: «А что это такое: человек, который является лицом антикоррупционной борьбы, сам в реестре коррупционеров?» Как на это реагировать? В законе не выписан механизм. Но и не реагировать нельзя. Иначе мы приемлем такое поведение. Поэтому, думаю, что будет такой политический шаг через парламент, мы осудим такое поведение”, – охарактеризовал тогда ситуацию Буквам председатель фракции “Слуг” Давид Арахамия.

Проблема была в том, что закон по НАБУ был прописан так, что уволить его нельзя, и даже аудит не провести.

Поэтому депутаты взялись переписывать закон. А под Радой периодически проходили митинги за отставку Сытника. Чаще всего на них выходили работники агрохолдинга Олега Бахматюка, против которого есть дело в Антикоррупционном бюро.

Затяжная позиционная борьба

В марте в Раде зарегистрировали законопроект Александра Качуры с Александром Дубинским № 3180, предусматривающий увольнение руководителя НАБУ за коррупцию.

“В случае вступления в законную силу решения суда о привлечении директора НАБУ к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, директора НАБУ можно быть уволить решением Верховной Рады Украины”, – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Впрочем, Качура пояснил журналистам, что обратной силы у законопроекта не будет.

Кроме того, 28 февраля внес свой законопроект 3133 депутат от ЕС Алексей Гончаренко.

“В законопроекте о НАБУ существовала правовая коллизия: директором НАБУ не может быть коррупционер, но вместе с тем, для увольнения нет такого основания. Поэтому, я с коллегами подготовил законопроект, который убирает подобную неточность и вносит правки в закон о НАБУ. Основанием для увольнения директора НАБУ должны быть и решение суда о привлечении к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией”, – написал он тогда в Facebook.

Кроме того, депутаты рассматривали возможность, чтобы превратить НАБУ в подразделение ГБР.

“Запад нас, конечно, съест за такое, но что-то делать будем”, – сказал тогда один из лидеров “Слуги народа” Буквам.

6 марта, когда уволили генпрокурора Руслана Рябошапку, Сергей Левочкин вышел из сессионного зала со словами “первый пошел”. Вслед за ним вышел Андрей Деркач, который сказал, что скоро пойдет и второй.

Впрочем карантин из-за коронавируса снял на полтора месяца вопрос Сытника с повестки дня.

Перед внеочередным заседанием Рады на прошлой неделе ходили слухи, что этот вопрос внесут в повестку дня сессии. Не внесли.

Но уже 28 апреля правоохранительный комитет 20 голосами поддержал законопроект Гончаренко.

“Это законопроект затронет и Сытника как должностное лицо, имеющее взыскания. Потому что сейчас за такое любой другой чиновник автоматом вылетел бы с госслужбы. Но директор НАБУ — был исключением через дырку в законодательстве », – пояснил смысл законопроекта один из депутатов.

Антикоррупционеры стали бить тревогу, что это нарушает самостоятельность НАБУ, и что делает это Игорь Коломойский в коллаборации с ОПЗЖ и ЕС. В игру также включилась тяжелая артиллерия. Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден направил письмо в Офис президента на приемную заместителя председателя ОП Андрея Смирнова и председателя Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлию Ковалив.

В письме Роден выражал обеспокоенность предлагаемыми изменениями в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ. Руководитель миссии в Украине назвал такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

“Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности, и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и будут требовать корректировки мер новой программы “, – написал руководитель миссии Фонда.

Это не первый подобный шаг Родена в защиту НАБУ. Такое было уже при предыдущей власти. 14 февраля 2018 он делал заявление о необходимости введения антикоррупционного суда.

После этого письма Родена пресс-служба Офиса президента сделала несколько сообщений, где отметила успехи НАБУ и Антикоррупционного суда.

Впрочем, несмотря на зависимость Украины от денег МВФ, по информации Букв, часть депутатов от «Слуг» собирают подписи о внеочередном заседании, где будет вопрос отставки Сытника. Хотя лидеры фракции предупредили депутатов, до 8 мая заседаний не будет и что о такой инициативе не слышали.

“Мы не собираемся сбавлять обороты нашей работы по Сытнику, потому что если мы его отпустим, он пойдет в атаку на генпрокурора”, – сказал источник #Букв среди депутатов.

Здесь надо вспомнить, что недавно журналисты узнали, что Ирина Венедиктова пользуется незадекларированным имуществом. 28 апреля Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать дело по сообщению о не декларировании генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктов имущества. Иск подал активист Сергей Стерненко.