И кого из «Слуг народа» называют новым куратором одного из самых коррупционных ведомств в стране

Монобольшинство провалило законопроект, который направлен на выполнение одного из самых громких обещаний Владимира Зеленского перед местными выборами – передачу полномочий распоряжаться сельхозземлями на места, и фактическую ликвидацию этой функции у Госгеокадастра.

За законопроект 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений” во втором чтении проголосовал 201 депутат, из них всего 145 «слуг народа».

Непосредственно перед голосованием в онлайн-чате фракции СН произошла очень показательная перепалка, которую удалось зафиксировать фотографу «Букв»:

В переписке один из депутатов исчерпывающе описывает подноготную работы Госгеокадастра: «раздачу квот в гектарах по областям в месяц, с кем согласовывают и так далее…». На это его коллега предлагает озвучить эти факты, в надежде что «может кто-то задумается». Глава аграрного комитета ВРУ Николай Сольский, которого называли одним из кураторов предыдущего главы Госгеокадастра, Дениса Башлыка, также вкрадчиво предлагает об этом поговорить: «Давайте, действительно, интересно».

Исходя из переписки, депутаты прекрасно осведомлены, что законопроект направлен на интересы местного самоуправления. В чате цитируют позицию и разъяснения по этому поводу одного из заместителей главы Госгеокадастра (предположительно, речь идет об Анатолии Мирошниченко) о том, что документ уберет системный дерибан госземель. В ответ депутаты пишут: «Это тот зам, который курирует квоты по раздаче?».

Спустя час после этой высокогосударственной дискуссии законопроект был провален и направлен на повторное второе чтение. В теории комитет должен его доработать и опять направить в зал для голосования. На практике это означает, что документ похоронили минимум на полгода – полгода, которые Госгеокадастр продолжит распоряжаться землями.

Олег Кулинич, депутат от группы Довира, который уже не первый созыв планомерно лоббирует передачу полномочий по распоряжению землями на места, не скрывает своего удивления результатом – особенно учитывая, что законопроект полностью укладывался в риторику Владимира Зеленского. «Президент декларирует и поддерживает земельный децентрализацию и передачу управления землями за пределами населенных пунктов от чиновников Госгеокадастра к конкретным общин, которые лучше знают, как распоряжаться этой землей. Зато монобильшисть дает за это ключевой для местного самоуправления законопроект лишь 145 голосов из 246-ти. И чем это отличается от ситуации в Верховной Раде прошлого созыва, когда президентский законопроект на эту же тему также был провален? Получается, что монобильшисть не поддержала законопроект, внесенный своими же коллегами по фракции «Слуга народа»», – написал Кулинич.

По его словам, законопроект №2194 должен был поставить точку в вопросе – «кто будет хозяином на земле – чиновник, назначенный в Киеве, или местная община».

Согласно этому документу, все земли государственной собственности, кроме тех, которые нужны государству для выполнения своих функций, переходят в коммунальную собственность территориальных громад сел, поселков, городов

Многие говорят, что местное самоуправление тоже имеет свои проблемы, и на местах тоже есть свои коррупционные риски. Согласен, ничего идеального в этом мире нет. Однако органы местного самоуправления выбирают люди. И сами люди должны требовать от местных советов законности и отстаивания интересов общин. Так или иначе, но представителей местного самоуправления, проживающих с людьми в одной общине, контролировать значительно легче, а сами представители этого местного самоуправления, в отличие от чиновников из Киева, знают реальную ситуацию в своей общине, знают его потребности, и потребности местных жителей.

Отметим, что законопроект действительно содержит рискованные положения – корректируется понятие ценных земель, сужается необходимость экспертизы, вводится возможность сменить целевое назначение участка по инициативе собственника.

«Физлицам предоставляется право вносить изменения в ГЗК последствия этого будут просто катастрофическими)!», – считает Вадим Ивченко, депутат от Батькивщины (фракция не дала за законопроект ни одного голоса).

Все эти замечания справедливы или отчасти справедливы, но учитывая, что законопроект ко второму чтению готовили год, невнесение этих правок на уровне комитета – само по себе показательно и доказывает, что никто его всерьез принимать не собирался.

Уже после провальных для власти местных выборов было понятно, что с широким жестом передачи сельхозземель на уровень ОТГ Зеленский погорячился. Сейчас такая передача не выгодна власти: в ОТГ принимают решения не их люди, и отказы от функций распоряжения Госгеокадастра будет означать потерю значительной части коррупционной ренты. Для главы Госгеокадастра Романа Лещенко принятие 2194 означало стремительное понижение неформального статуса: из человека, который распоряжается всей госземлей он превращался в главу сервисного ведомства, которое ни на что не влияет. Учитывая, что планы Лещенко возглавить Минагрполитики неосуществимы, он заинтересован в сохранении как можно более широких функции Госгеокадастра. А среди депутатов, которые провалили законопроект могут быть те, которые напрямую выигрывают от сохранения статус-кво (Буквы должны оговорится ,что не намекают на получение коррупционных доходов, а имеют в виду уровень неформально-кадрового влияния на земельные процессы)- так, по данным участников рынка, последние кадровые изменения на уровне глав главных управлений Госгеокадастра минимум в четырех областях были осуществлены с подачи главы фракции СН Давида Арахамии.

После провала 2194, передача земель ОТГ в ограниченном количестве 2 млн га, регулируется весьма размытым указом президента и не менее декларативным постановлением правительства, которое даже не устанавливает граничных сроков, за которые передача должна быть осуществлена.

Справка

Как отмечается в пояснительной записке, целью и основной задачей проекта закона №2194 являются: