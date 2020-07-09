Пространное интервью заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака агентству ТАСС – это целый набор сигналов, которые кремлевский чиновник посылает Украине и западным посредникам на переговорах в «нормандском формате». Но одновременно это и демонстрация того, какой на самом деле может быть политика Кремля на Донбассе в частности и по отношению к Украине в целом.

Во-первых, Козак в очередной раз повторяет давний кремлевский тезис о том, что любой «прогресс» на переговорах со стороны Москвы возможен только в том случае, «если команда Зеленского будет вести последовательный, прямой и честный диалог с Донбассом». О необходимости такого «диалога» российские руководители говорят уже с 2014 года, они пытались склонить к нему и Петра Порошенко, и Владимира Зеленского. При этом «Донбасс» для Козака – это именно руководители так называемых «народных республик», а вовсе не представители переселенцев, с которыми собирается обсуждать вопрос будущего региона команда Зеленского. Более того, предложение украинских властей общаться с этими переселенцами Козак вообще называет «анекдотичным» – как и следовало ожидать.

Во-вторых, Козак стремится во что бы то ни стало дезавуировать любую информацию украинской стороны о прогрессе в переговорном процессе. «Все больше подозреваю, что законы украинского политического жанра – демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное». Так вот, теперь российская сторона будет делать все возможное, чтобы убедить и украинцев, и Запад в том, что никакого прогресса на переговорах не наблюдается – разумеется, по причине неконструктивного подхода украинской стороны и отсутствия у нее конкретных политических планов и намерений.

В этом смысле можно констатировать, что в Кремле перестали рассчитывать на какие-либо реальные договоренности с Владимиром Зеленским и его командой – так, как в свое время перестали рассчитывать на реальные договоренности с Петром Порошенко. И теперь основная ставка будет делаться на крах Зеленского и приход к власти уже «настоящего пророссийского» украинского президента, который выполнит все указания из Москвы. То, что такой президент после ухода Зеленского может не появиться, ни Путина, ни Козака совершенно не волнует. Они предпочитают жить в собственном театре абсурда и логика происходящего на других сценах их просто не интересует.

В-третьих, важной частью дезавуирования украинской информации о прогрессе на переговорах является опровержение самой возможности проведения «нормандского саммита» в обозримом будущем. Собственно, особой неожиданности в этом нет. Уже после парижского саммита приходилось объяснять, почему он вообще состоялся. А состоялся он исключительно потому, что окружение Владимира Зеленского, которое готовило тот саммит, просто обмануло окружение Владимира Путина и создало впечатление о возможности договоренностей на российских условиях. А обман этот производился с благой целью: удовлетворить пламенное желание Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и договориться об окончании конфликта. А уж это желание Зеленского базировалось на искреннем непонимании украинским президентом причин, которые привели к войне, причин ее продолжения и перспектив окончания.

И, как следовало ожидать, весь этот карточный домик рухнул, как только они встретились. Мы можем сколь угодно обсуждать «промежуточные итоги» парижского саммита, но на самом деле это было запрограммированное фиаско с отложенными последствиями. И вот теперь эти последствия наступают. Теперь любой новый «нормандский саммит» может состояться только в обмен уже не на обещания, а на действия Зеленского. Причем эти действия должны привести даже не к урегулированию на Донбассе, а к дестабилизации в самой Украине.

В-четвертых, именно эти на эту дестабилизацию и рассчитывает Козак, когда рассказывает о «сопротивлении националистов». Его настоящая задача – побудить нынешнюю украинскую власть к такому противостоянию с обществом, которое бы облегчило приход к власти «настоящего пророссийского президента» или хотя бы новые территориальные захваты «на западных границах России».

Что в этой ситуации делать Зеленскому и его соратникам?

Во-первых, не поддаваться на провокации и не строить иллюзий. Понять, что никакого реального прогресса на переговорах с Россией не будет без капитуляции Украины. Прекратить лгать о политике предшествующей власти. Как можно быстрее начать честный разговор с гражданами о подлинных причинах и перспективах окончания этой войны. Даже если это будет стоить голосов избирателей. Лучше потерять власть, чем страну.

Во-вторых, перестать рассчитывать на бессмысленные встречи с Путиным и думать, чтобы еще предпринять, чтобы такие встречи состоялись. Нужно оценивать реалистично самих себя и свои возможности. Путин согласится на встречу с Зеленским только в том случае, если он будет точно понимать, что способен использовать Зеленского для дестабилизации ситуации в стране и краха Украины. А Зеленский не может использовать Путина. И не только по причине неопытности и неадекватности. А еще и потому, что это российские войска на украинской земле, а не наоборот.

В-третьих, нужно продолжать придерживаться Минских соглашений – но не их кремлевской интерпретации. Эти соглашения прямо предполагают в первых же своих пунктах вывод иностранных войск с украинской территории. Вот что должна сделать Россия в первую очередь – убрать оккупантов и их наемников с украинской земли. И после этого – а это прекрасно понимают и Путин, и Козак – все остальные пункты станут просто неактуальными и никому не нужными без всякого «особого статуса». Потому что так называемый конфликт на Донбассе за 24 часа иссякнет сам собой – как иссяк конфликт в Краматорске, Славянске или Мариуполе после изгнания оккупантов. И без всякого «особого статуса», между прочим.

И, в-четвертых, нужно понимать, что конфликт с Россией – это забег на очень длинную дистанцию, что он не решится сам собой, что он будет исчерпываться по мере деградации и маргинализации путинского режима. Поэтому у любой украинской власти простая задача – сохранить и развивать Украину, делать ее сильной способной сопротивляться агрессору. И способной дождаться его краха, а не рухнуть до него или вместе с ним.