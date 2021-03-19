Президент Зеленский собирается на второй срок, не понимая, что до финала "Последнего героя" ему нужно обыграть не Порошенко, а олигархов

После съезда партии «Слуга народа» стало понятно, что Владимир Зеленский собирается идти на второй срок. То, что было сплетнями со дня рождения президента, почти грациозно вынесли на публику, представив это как желание партии.

Что Владимир Зеленский не выполнит свое обещание – идти на один срок – было понятно сразу, ведь достигнув вершины карьеры, очень трудно спускаться вниз, а возвращаться из президента в комики – совсем не смешно. Более того, очевидно, что ближайшее окружение Зеленского будет уговаривать его работать и дальше, ведь для них открылись те потоки государственных откатов, которые они никогда не получат в бизнесе.

Впрочем, озвучив эту идею второго срока, Зеленский, кажется, думает, что вошел во второй сезон сериала «Слуга народа», где он удачно разбирается и с олигархами, и с МВФ, и с оппонентами. На самом деле Зеленский вошел в игру «Последний герой», где до определения победителя еще очень далеко.

А в этой игре стоит быть хорошим стратегом и правильно выбирать супеникив. В книге Нейлбафа и Диксита «Теория игр» описывается история, как корпоративный тренер Ричард Хэтч одержал победу в реалити-шоу Survivor и выиграл 1 млн долларов.

Помогло в этом Хэтчу то, что он был хорошим стратегом. И вот как это проявилось в последнем эпизоде ​​игры.

На тот момент там осталось только три участника. Соперниками Ричарда были 72-летний бывший «морской котик» Руди Бош и 23-летняя гид Келли Вигглсворт. Последнее испытание заключалось в том, чтобы встать на опору и держаться рукой за идола иммунитета, который стоит в центре круга. Участник игры, который простоял дольше, выходил в финал. Он решал, кто из двух побежденных пройдет с ним в финал.

Пока зрители волновались за физическую выносливость своих кумиров, Ричард думал над сложной дилеммой.

Он понимал, что наиболее вероятный победитель – Руди, потому что он был любимцем участников игры, которые и выбирали победителя. Единственное, на что мог рассчитывать Ричард, – это выйти в финал вместе с Келли. Существовали лишь две возможности добиться этого. Первая – Келли победит в этом испытании и выберет Ричарда. Такой выбор Келли могла сделать, потому что тоже знала, что Руди очень популярен среди участников игры и для нее единственный шанс одержать победу заключается в том, чтобы выйти в финал с Ричардом. Вторая – этот выбор сделает сам Ричард.

Ричард понимал, что если он победит в противостоянии, то ему придется выбирать – Келли или Руди, и выбрав Келли он потеряет поддержку тех, кто болеет за Руди.

С точки зрения Ричарда, последнее испытание могло развиваться по одному из трех сценариев:

Побеждает Руди. Он выбирает Ричарда, но при этом у Руди больше шансов на победу.

Побеждает Келли. Она достаточно умна, чтобы понимать ее единственный шанс на победу – избавиться от Руди и бороться в финале с Ричардом.

Побеждает Ричард. Если он выберет Руди, тот победит его в финале. Если он выберет Келли, она может победить его, поскольку Ричард потеряет поддержку Руди и его многочисленных друзей.

Поэтому Ричард решил, что ему лучше в этом конкурсе проиграть. Его расчет оправдался – Руди потерял на мгновение координацию и победила Келли, которая выбрала себе в соперники Ричарда. Так он и победил.

Действующий президент Украины, к сожалению, не зарекомендовал себя великим стратегом.

Он руководствуется теми навыками, которые его однажды привели к успеху. Зеленский прекрасно понимает, что он продукт телевизора и народная любовь к нему зависит именно от этого ящика. Поэтому, в своей политике он сейчас атакует тех, кто имеет наименьшую мощность телевлияния – Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

Причем, чем дальше смотришь, как развивается санкционные история и как к ней присоединяются сливы разговоров Медведчука, где так или иначе в негативном свете выступает Порошенко, тем больше мучает ощущение, что догоняют не столько первого, как второго.

Такое впечатление, что Зеленский смотрит на рейтинги и пытается выбить оттуда сразу сильнейшего конкурента, с которым ему будет неудобно во втором туре.

Более того, Зеленского, кажется, подталкивают повторить ту же ошибку, что и Порошенко – мол, во втором туре удобным конкурентом будет Бойко, потому что за Россию все же электорат Порошенко не проголосует. А вот поддержит ли электорат ОПЗЖ, ориентированный на «старые песни о главном» и холодильник Зеленского – это уже вопрос.

И хотя некоторые «серые кардиналы» и пытаются выстроить именно такую ​​перспективу, на самом деле до этого финала (где Зеленского может ожидать новый Зеленский) шестому президенту еще надо добраться. И пройти перед этим лабиринты олигархов. От которых зависит, дотянет ли он до финала игры. Потому что в этой игре, они, к сожалению, относятся к касте участников, которые определяют победителя.

Последние две недели перед Зеленским лежат две таблетки из «Матрицы» – США или Коломойский.

Президент США не звонит Зеленскому, зато называет убийцей президента России Путина, которому наш президент так хотел заглянуть в глаза. Разведка США говорит о вмешательстве подсанкционных лиц из группы Деркача в выборы в США. Награжденный в США экс-генпрокурор Рябошапка подбрасывает идею «закрыть глаза» и выдать Коломойского Штатам.

Но и Коломойский не сидит сложа руки. И вот уже Дубинский заявляет, что участвовать в скандале с пленками Деркача о разговорах Порошенко и Байдена его подбила Банковая. А потом кто-то дает Гео Леросу видео с бизнес-партнером Баканова, который вдруг рассказывает о Зеленского и наркотиках то, что считалось «самым черным пиаром» во времена избирательной кампании, а также о том, как ребята отмывали деньги.

Видео рискует стать вирусным и подточить и без того не лучший рейтинг Зеленского.

Президент, который неделю назад театрально объявил о борьбе с олигархами, пока прочно застрял между Сциллой и Харибдой вопроса, кому опаснее отказать – Байдену или Коломойскому.

Выбор сложный, потому что обе двери открывают вход в ад. И в перспективе у Зеленского еще 9 кругов последнего, а совсем не триумфальный финал шоу «Последний герой». Поэтому лучше уже садиться смотреть последний фильм Кристофера Нолана и думать, как собрать «довод» против Коломойского.