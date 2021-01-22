TikTok - не просто очередная социальная сеть, это целый молодежный мир со своими правилами, трендами, флешмобами и понятием смешного. Именно, зайдя в TikTok вполне осознаешь, что такое Generation Gap.

Это миллиард активных пользователей, где украинские инфлюенсеры набирают миллионы подписчиков. Крупнейшие лидеры мнений в Фейсбуке насчитывают сотню-несколько сотен тысяч читателей, и это при том, что все они – известные и публичные люди как Сергей Притула (676 тыс.), Янина Соколова (89 тыс.) или Святослав Вакарчук (182 тыс.).

В TikTok создается иллюзия, что известным может стать каждый, аудитория людей до 20-23 лет насчитывает миллионы. Есть там такие украинцы как yanadoga, аудитория которой составляет 9.4 млн читателей, ggarmash (5.9 млн), kuzinatv (4.9 млн), evtushenko_dima (4.3 млн) и тому подобное. Так кто же имеет большее влияние на аудиторию: звезды, написанное которыми направлено на аудиторию со сложившимся мировоззрением, или молодые блоггеры (некоторым нет и 20), аудитория которых – дети и подростки? Ну и, чтобы отбросить остатки иронии по этой соцсети и ее контенту: стоимость рекламы на такую ​​аудиторию также безумная, прямо пропорциональна ее росту. Поэтому некоторые дети уже зарабатывают больше нас с вами.

TikTok – лакомый кусочек не только для заработка, но и для популяризации себя или своего проекта. Этой соцсетью активно пользуются певицы Надежда Дорофеева, NK, продюсер Потап, ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, Александр Авраменко, и тому подобное. Даже больше: в последнее время эту соцсеть начали особенно активно штурмовать и украинские политики, в частности Виталий Кличко, Олег Ляшко, Алексей Гончаренко, Ирина Верещук и другие.

Звезды и политики, действительно, осознают преимущества TikTok, как и то, что молодежная аудитория – наиболее восприимчива, однако, у немногих получается там вливаться органично. Однако, этой восприимчивостью пользуются профессионалы. И речь не только о массовых случаях мошенничества и выманивания денег в этой соцсети. Речь еще и о пророссийском дискурсе, который активно распространяется среди молодых людей. Космополитизм – позиция, которой часто прикрываются юные пользователи, больше напоминает совместное с Россией инфопространство, а не, действительно, заинтересованность событиями всего мира. Русскоязычный контент, российская политика, российская музыка и флешмоб – именно это окружает украинскую молодежь в TikTok, формируя соответствующее мировоззрение, вкусы и политическую позицию.

Что еще подталкивает молодежь: российское инфопространство лучше монетизируется и значительно расширяет аудиторию. И люди, которые проводят в такой среде свободное время, сформировали своеобразный мыльный пузырь, не видя альтернатив (или считая их недостаточно привлекательными). С другой стороны – есть пространство, где каждый война, потери, взрослые мужчины в камуфляже и женщины-волонтеры.





Оно тоже существует отдельно, закрывая глаза на существование молодежи, на седьмом году войны не считающей ничем плохим совместное сосуществование с Россией, которая является достаточно часто носителем российских тезисов и предпочитает “мира, дружбу, жвачку”. Они действительно не пересекаются – одни пикетируют концерты пророссийских Лободы и Ани Лорак, другие – сидят в зале в ожидании шоу, за которое они заплатили. У них разные мировоззренческие ценности и песни, от которых они плачут, разные цели и мерила успеха. И когда эти пузырьки вдруг сталкиваются – у всех шок, потому что эти два мира открывают друг друга – и возмущены фактом существования оппонента.

Взять вот TikTok блогера Таисию Онацкую (Маламан), известную как di.rubens – именно о ней уже неделю шумят все соцсети и СМИ. Девушка прославилась тем, что в одном из роликов назвала Россию “любимой страной”, стоя при этом на аллее Героев Небесной Сотни. На ролик “тиктокерши” обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан. В сети разгорелся скандал.

В ответ молодая блогерша на свою трехмиллионную аудиторию записала видео, в котором назвала Анатолия Штефана “позором украинской армии” и обвинила его в “мошенничестве, провокациях, дискредитации и фальсификации”. В своем заявлении она также распространила российский пропагандистский нарратив о том, что офицер ВСУ “воюет с мирным населением”. Вместе с тем она раскритиковала украинские СМИ, распространившие эту “вырванную из контекста” запись с выбором стран.

Таисия объяснила, что опубликованное Штефаном является попыткой поймать хайп, ведь она выбирала не «любимую страну”, а страну, которую хотела бы посетить. Поэтому между Украиной и Россией выбрала последнюю, ведь в Украине она и так живет и много здесь путешествовала.

Девушка хочет, чтобы против Штефана инициировали производство и анонсировали иск в суд. “Она решила пойти другим путем чем принести свои извинения, объяснить ситуацию и свою позицию. Она решила написать жалобу в Министерство обороны, чтобы я принес официальные извинения по ее же видео, где она с улыбкой выбирает Россию прямо на Майдане! Подать на меня в суд за свое же видео, которое она публично выложила в соцсеть ТикТок. Нонсенс “, – написал на своей странице Фейсбук Анатолий Штефан.

В ролике блогера прозвучали слова: “В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для возбуждения уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Эта ситуация рассматривается в Министерстве обороны”. Именно на них ответило Министерство обороны Украины на своей странице:

Однако, скандал не обошелся только толпами недовольных с обеих сторон: сотрудничество с di.rubens прекратили Алло, Nestle и Borjomi. Украинская образовательная платформа Prometheus сняла с сайта бесплатный онлайн-курс «Алгоритмы и проекты Scratch», в создании которого четыре года назад участвовала блогер.

Таисия записала видео на украинском языке, где рассказала детский стишок и опубликовала свое детское фото в вышиванке в ответ на контрольный вопрос от Минобороны “Украина или Россия”: Впоследствии, девушка удалила свой аккаунт в Фейсбуке.

Стишок, однако, не помог: на сайте “Миротворец” Таисию Онацкую внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Среди причин “сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины” и “сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины”.

Таисия также записала обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить ее и взять под собственный контроль. Среди причин – якобы приказ Штефана о расправе над ней. Блогерша говорит, что ежедневно на нее налетает “шквал ненависти и угроз о расправе”, а ее личные данные и данные ее родных размещены в общем доступе, чтобы каждый желающий смог ее наказать. Девушка пожаловалась министру, что ей хотят смерти и даже сказали, что жить ей остался один день. Публично Аваков ответа не дал никакого.

Первый ли это антиукраинской скандал с участием “тиктокеров”? Нет.

Еще в декабре пять студенток Харьковского национального университета внутренних дел записали видео, на котором в казарме танцевали под песню российской группы “Воровайки”. Песня называется “Наколочки” и была в то время в тренде TikTok – под ней в качестве флешмоба пользователи записывали видео. Группа поддерживает политику Кремля и Путина, ее участники находятся в базе “Миротворец”. В репертуаре группы есть еще и песня “Хохлы”, которая содержит такие строки: “Если будет надо, заберем Одессу”, “Курица – не птица, хохлы – не заграница”. Но кого это волнует, если можно записать крутой видосик, не так ли?

22 января в сеть попало очередное видео TikTok с участием курсанток МВД, только на этот раз девушки танцевали с российским полицейским в тематическом видео “плюсы встречаться с полицейскими”. “Плюсы свиданий с полицейскими: всегда добрый, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине и всегда под защитой”, – говорится в видео.

При этом девушки активно демонстрируют шевроны МВД, а парень – шеврон полиции РФ.





И хотя запрет Вконтакте и ряда российских сайтов больно ударил по их посещаемости и доходах, распространение российских нарративов в нашем обществе этот инструмент не остановил и не сможет остановить, поскольку побороть какую-то идею сможет лишь другая идея. Значит ли это, что нет смысла бороться? Нет. Те скандалы, которые мы наблюдали в последнее время – вершина айсберга, остальные просто не попали в наше поле зрения. Сколько еще молодых инфлюенсеров с миллионной аудиторией сейчас вкладывают в не вполне сложившееся мировоззрение юных украинцев пророссийский дискурс? И что будет тогда, когда все они пойдут на выборы?

Что с этим делать – однозначного ответа нет, но призывы к запрету TikTok ничего не дадут. Выход только один – создание и поддержка украинского контента, который мог бы привлекать как блогеров, так и аудиторию. А без этого – остается лишь ждать следующего скандала или выхода из зоны комфорта во время очередного выступления Сердючки и перепева Гимна Украины в День независимости.