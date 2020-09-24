Участие в политике целыми семьями стало уже давно привычным для Украины. При этом часто там, где звезда родителей уже закатилась, на смену приходят их дети. И часто в весьма странных тандемах. Окончательно участники выборов станут определяться в ближайшие дни, но некоторые кандидатуры уже известны. О них и рассказывают Буквы.

Если сын Виталия Кличко только создал повод для пиара отца, подколов того на день рождения, что пойдет в мэры Киева, то другие дети отнеслись более серьезно к вопросу.

Сын мэра Кривого Рога Юрия Вилкула Александр уже более 10 лет в большой политике. Но его прошлогоднее баллотирования в Верховную Раду во главе Оппоблока оказалось провальным. Долгое время ходили слухи, что на местных выборах Вилкул-младший сменит своего отца и будет баллотироваться по Кривому Рогу.

Но тот поступил иначе – и снова баллотируется в Днепре. Подчеркивая, что он единственный, кто может составить конкуренцию Борису Филатову.

Клан Балог в прошлом году фактически проиграл Закарпатье на выборах в Раду. Лишь один из 3 братьев смог избраться в парламент. А в этом году эксперты сомневаются, что партия Балог будет иметь большой успех на местных выборах. Тем не менее сын народного депутата Виктора Балоги, депутат Закарпатского облсовета Андрей Балога будет баллотироваться в мэры Мукачево.

Кандидат обещает сделать «наш родной Мукачево еще лучше». Но пока некоторые его попытки завершаются только скандалом. Как вот с установлением памятника рому-хозяйственнику с метлой в руках. Этот образ вызвал волну возмущения среди ромов.

Тем временем в Харькове еще одна интрига. Причина в том, что на презентации партии “Успешний Харьков” заместитель мэра Игорь Терехов заверил всех что Геннадий Кернес будет баллотироваться в мэры и в горсовет.

Но он также назвал фамилию Кернеса во главе списка в облсовет.

А потом на уточнение журналистов, будет ли баллотируется мэр Харькова и в облсовет, Терехов возразил и сказал, что тот пойдет только в горсовет и в мэры.

Поэтому у журналистов возник логичный вопрос, не идет ли в списке в облсовет сын мэра Кирилл Кернес, но на него Терехов отказался ответить. И попросил ждать завершения регистрации.

А вот в озвученном списке «Успешного Харькова» в горсовет 4-й будет Татьяна Чечетова-Терашвили – заместитель городского головы и дочь покойного нардепа Михаила Чечетова.

Между тем на Киевщине – скандал и сенсация одновременно. Сын экс-губернатора Киевщины и экс-депутатки Анатолия и Татьяны Засух Андрей пойдет на выборы в облсовет от партии “Батькивщина”.

Еще 10 лет назад трудно было представить себе такой трансфер. Ведь Засухи были во враждебном к Тимошенко лагере Януковича, а на Киевщине эта семья всегда конкурировала с кандидатами от «Батькивщины». Например, в 2012 Засуха добилась отмены голосования 26 000 человек, чтобы выиграть у кандидата от “Батькивщины”. Но не помогло – в округе все равно назначили перевыборы. И там победил кандидат от “Батькивщины” Виктор Романюк.

Приход сына Засухи в команду Тимошенко анонсировал глава областной ячейки и один из спонсоров партии Константин Бондарев.

Новый член команды Тимошенко известен в регионе не менее чем его родители – он президент футбольного клуба “Колос” Коваливка”, председатель Футбольной федерации области и владелец мощного аграрного бизнеса.

Некоторые считают, что молодой Засуха будет пробовать стать и главой облсовета.

Выборы в Киевсовет тоже пройдут не без детей известных родителей.

2 номером списка Слуги народа идет Михаил Присяжнюк. Сейчас он известный телеведущий проекта “Один за всех”. Но также известно, что его мать была 28-м судьей Верховного суда Украины и первой женщиной-судьей в нем. В 2012 году Присяжнюка пригласили как эксперта на проект “Беременна в 16” на телеканал СТБ. С тех пор он начал совмещать адвокатскую деятельность с работой на телевидении.

11-ю строчку в списке в Киевсовет от УДАР занимает Илья Кушнир. Это сын главы правления ОАО «ХК« Киевгорстрой »Игоря Кушнира.

Он также 10-й в списке партии в совет Голосеевского района.

Также по списку УДАР в Киевсовете идет сын певицы Оксаны Билозир Андрей. В свое время певица даже пробовала пролоббировать сына в список Рады от БПП, но там парню посоветовали сначала попробовать силы на местном уровне. Он попал в список БПП в Киевсовет в 2015, но депутатом стал только в 2019. Зато к тому времени Владимир Гройсман назначил его и.о. главы госкомпании “Украгролизинг”.

В том же году его жена Лариса Билозир избралась в Винницкой области депутатом парламента и теперь часто удивляет журналистов своими дорогими нарядами. Впрочем ее семья зажиточная и имеет аграрный бизнес. Лариса Билозир была одной из немногих, кто выиграл у «Слуг», хотя и не без предвыборной благотворительности.

Но вот ее мужу снова попасть в Киевсовет будет довольно трудно. В списке УДАР ему достался от Кличко 68-й, явно непроходной номер.

Куда больше у Билозира стать депутатом в Дарницком районе Киева – там он идет 6-м в списке.

24 сентября у кандидатов последний день подать свои документы для участия в выборах, после чего у журналистов будет больше материалов, чтобы анализировать, кто и за что борется на выборах.