Выступление "слуги" Ирины Верещук в эфире телеканала ICTV, в котором она обвинила Петра Порошенко в поздравлении Путина с днем ​​России в 2014 году, стал очередным примером того, что пятый президент Украины до сих пор остается мишенью для тиражирования разного рода фейков - от однобокого и манипулятивного отображения реальных событий до полностью вымышленных историй.

Поток “спорных примеров журналистики” сопровождал Петра Порошенко едва не на протяжении всей его каденции, достигая максимальной интенсивности в предвыборный период.

Согласно исследованию 20 онлайн-СМИ, проведенного Институтом массовой информации, только за апрель 2019 из всех текстов, где упоминались Петр Порошенко и Владимир Зеленский, 77,7% были против Порошенко и 22,3% – против Зеленского. Однако распространение дезинформации относительно пятого президента не ограничилось предвыборным периодом, а продолжилось даже после его поражения во втором туре президентских выборов, после парламентских выборов и как видим, происходит до сих пор. Попробуем вспомнить и проанализировать наиболее громкие фейки о Петре Порошенко.

“Убийство брата”

С чего же начинать, как не из пресловутого сюжета программы “Украинский сенсации-2019” на канале “1 + 1”, в котором рассказали о причастности Петра Порошенко к ряду заказных убийств, среди которых – и убийство его брата, погибшего в 1997 году. Новость вызвала крайне бурную реакцию, поскольку материал вышел в свет 23 марта 2019, в канун президентских выборов.

Однако, как оказалось, упомянутый сюжет не был оригинальной работой авторов “Украинской сенсаций”, а лишь адаптацией российского фейка 2017 года, который транслировался на российских каналах НТВ и “Первом”. Иронично, что в “Украинском сенсациях” назвали этот сюжет “эксклюзивным”.

Авторы программы ссылались на слова вроде оппозиционного молдавского политика Ренато Усатого, который сам находится в Молдове под следствием и скрывался в России. Он заявлял, что вроде бы должно все доказательства причастности Петра Порошенко к убийству брата и намерен передать их молдавской прокуратуре. Однако похоже, что намерение так намерением и остался, если вообще существовал вне программы на “1 + 1”. Сам же Ренато Усатый не то чтобы интересной, но достаточно показательной лицом – упоминания о нем можно найти в расследовании OCCRP (Проект расследования коррупции и организованной преступности) еще 2015 года.

Там Усатый упоминается как заказчик покушения на российского банкира Германа Горбунцова в Лондоне в 2012 году, молдавский же суд дал разрешение на арест Усатого в этом деле в 2016 году. Также Усатый возглавлял пророссийскую молдавскую “Нашу партию”, которую подозревали в незаконном финансировании из-за рубежа через что запретили участвовать в выборах 2014 года. В 2015 году он стал мэром молдавского города Бельцы, но в 2018 бежал из страны, скрываясь от правосудия.

Между этими событиями, в 2017 году, Усатый в Москве заключил соглашение о сотрудничестве с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.

Словом – “надежный источник”.

“Бегство от националистов”

Этот фейк датирован также мартом 2019 и был довольно быстро развенчан, однако не вспомнить его невозможно именно из-за примитивность этой манипуляции. Речь шла о встрече Петра Порошенко с избирателями в Житомире.

Сначала в сети была опубликована часть оригинального снимка, на которой изображен Порошенко и группу людей позади него. В редакции изображение успели опубликовать ряд украинских и российских СМИ, после чего автор оригинального фото, житомирский фотограф Леонид Шевчук, опубликовал снимки, на которых были изображены как Порошенко с сопровождением двигались к людям, которые пришли на встречу с пятым президентом, а не от них.

“Отказ от Крыма в обмен на вступление в НАТО”

У этого фейка двое родителей – экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и журналист Дмитрий Гордон. Именно в интервью Гордону Саакашвили заявил, что в личной беседе в 2014 году Порошенко сравнил Крым с Абхазией и Южной Осетией, мол, Саакашвили должен привыкнуть к мысли, что Крым не вернется в Украину, как привык к мысли, что Абхазия и Южная Осетия не вернутся в состав Грузии.

Такая фраза скорее демонстрирует отношение экс-президента Грузии к территориальной целостности родной страны, чем отношение Порошенко к оккупации Крыма Россией, поскольку на протяжении свои каденции на посту президента, и после, в статусе народного депутата, Порошенко неоднократно заявлял о незаконности и недопустимости установления власти РФ над Крымом, и строил на данном постулате свою международную политику (санкции, наложенные на РФ за аннексию Крыма, в период президентства Порошенко, продолжают действовать до сих пор).

“Порошенко никогда не был на Майдане”

Источник этого фейка – российский телеканал “Россия 24”. В сюжете было сказано о том, что Порошенко якобы никогда не видели на Майдане, а доказательств его присутствия там нет, кроме его собственных слов.

“Усилить” такое заявление должна была фраза о том, что Порошенко злоупотребляет алкоголем. Как и большинство других российских фейков, достаточно примитивным и легко опровергается имеющимися в свободном доступе материалами, в частности, сюжетом ТСН (иронически, не так ли?), а также видео, на котором видно как Петр Порошенко помогает выносить раненых “Беркутом” протестующих .

“Уголовные дела в Евросоюзе”

На этот раз фейк был принесен в медиапространство не кем-нибудь, а самой Юлией Тимошенко, которая для такого случая собрала целый брифинг, заявив, что OLAF (Европейское управление по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству) расследует уголовное дело против Петра Порошенко, по обвинению в коррупции.

Развенчивать эту басню пришлось самому Европейскому управлению по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству, где опровергли наличие каких-либо производств относительно Порошенко.

Интересным фактом является то, что брифингу Юлии Владимировны в тот же день предшествовало заявление Генпрокуратуры о разоблачении “черной кассы” для “незаконной организации избирательного процесса”, и которую тогдашний Генеральный прокурор Юрий Луценко связывал с “кандидатом Ю”.

Таким образом, можно считать, что распространением откровенно ложной информации Юлия Тимошенко пыталась отвлечь внимание медиа от собственной личности и темы финансирования избирательных “сеток”.

“Обогатился в 82 раза”

Пожалуй, один из самых популярных примеров того, как информация может не быть полностью ложной, будучи при этом крайне манипулятивной. Эта тема является однозначным лидером по количеству вариаций.

Первичное ее происхождения установить вряд ли удастся, учитывая, что даже те сайты, которые распространяли подобную информацию, путались в показаниях – то Порошенко обогатился в 80 раз, то в 95, а то и в целых 100.

Да, действительно в налоговой декларации Порошенко за 2018 указано получение дохода в размере 1,556 миллиарда гривен. Из них 1,105 миллиарда было получено в качестве дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG, и еще 399 900 000 также как дивиденды от ПАО “Закрытый недиверсифицированный инвестиционный фонд “Прайм Эссетс Кэпитал”.

При этом, кроме отображения фактической информации об уровне доходов пятого президента, авторы публикаций о его обогащении добавили немало размышлений “от себя”, например о том, что отражение этих средств может означать подготовку к выводу капитала (как видим – такой “прогноз” не оправдался), а также откровенных манипуляций в заголовках, например об обогащении Порошенко “сразу после первого тура выборов” (напоминаю, что речь идет о декларации по 2018, представленную, согласно закону, в марте 2019).

Кроме того, авторы таких материалов сосредотачиваются на денежных средствах, полученных Порошенко, упуская то, что уровень состояния следует оценивать комплексно, учитывая не только денежные доходы, но и рыночную стоимость имущества, активов, а также обязательства лица.

“400 тыс. долларов за встречу с Трампом”

Также неординарный фейк, развенчанием которого пришлось заняться Высокому суду Лондона и самой телерадиокомпании Би-Би-Си, которая и распространила его.

Начиналось все в 2018 году с выхода на Би-Би-Си статьи и телепрограммы, в которых говорилось о том, что Порошенко якобы передал экс-адвокату Дональда Трампа, Майклу Коэну, 400-600 тысяч долларов в качестве платы за организацию встречи с Трампом.

Впоследствии текстовая версия статьи была удалена с сайта Би-Би-Си. Однако, Порошенко обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Высокий суд Лондона иск удовлетворил, признав опубликованный Би-Би-Си материал – односторонним. Компания извинилась и согласилась выплатить 160 000 фунтов стерлингов компенсации за вред, нанесенный деловой репутации.

Порошенко передал полученные средства на помощь армии и поддержку ветеранов войны с Россией, через ОО “Допоможи фронту” и Фонд “Повернись живим”.

“Порошенко организовал церковный раскол ради победы на выборах”

Эта манипуляция является результатом “творческого переосмысления”, а проще – извращение доклада (PDF) аналитиков Европарламента под названием “Украина: религия и (гео-) политика: православное разделение ослабляет влияние России” авторами пропагандистского канала Russia Today.

В публикации, датированной 26 февраля 2019 года, пропагандисты приписывают будущее Порошенко потому, “сможет ли он подменить национальную идею церковным расколом”, подавая информацию так, как будто к аналогичному выводу пришли в Европарламенте.

Однако в упомянутом выше докладе аналитиков Европарламента говорится о том, что создание автокефальной украинской церкви хотя и может отразиться на результатах выборов, однако имеет гораздо масштабнее значение в контексте становления Украины, чем влияние на президентские выборы.

“Порошенко хочет узурпировать власть/фальсифицировать выборы”

Целый ряд фейков, которые вылились в целое уголовное дело против пятого президента. Наибольшей интенсивности распространения подобных тезисов получило после рейда украинских катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу” через Керченский пролив в 2018 году.

После того как украинские корабли были обстреляны, а экипажи захвачены в плен российскими военными, к обвинениям в попытке узурпировать власть, которые звучали относительно Порошенко еще до агрессии РФ в Керченском проливе, добавились уточнения “путем введения военного положения”. Здесь придется кое-что разъяснить.

Инициировать введение в стране или отдельных ее местностях военного положения имеет не президент, а Совет национальной безопасности и обороны, а утверждает его введение – Верховная Рада.

Согласно статье 7 Закона Украины “О правовом режиме военного положения” военное положение на всей территории Украины или в отдельных ее местностях прекращается по истечении срока, на который он был введен. Статьей 1 Закона Украины “О введении военного положения в Украине” от 28.11.2018, было предусмотрено, что срок введения военного положения составляет 30 суток – с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018.

По истечении этого срока процедуру введения военного положения, описанную статьями 5, 6 профильного закона, нужно повторять заново – СНБО должен подать соответствующее предложение президенту, который выдает соответствующий указ и готовит и подает в Верховную Раду проект закона о введении военного положения, где за него должны проголосовать депутаты.

Уже из описанного механизма очевидно, что узурпация власти путем введения военного положения, особенно в реалиях Украины 2018 – является безнадежной идеей.

Ни о каком монобольшинстве Петр Порошенко тогда не мог даже мечтать, депутатов пришлось убеждать проголосовать за военное положение в течение нескольких часов, и то – в урезанном варианте, на месяц, а не два, как планировалось сначала. Кроме того, по окончании периода действия военного положения никаких инициатив о его восстановлении от Порошенко не поступало, а впоследствии он передал власть в ходе, признанных наблюдателями демократическими, выборов, тем самым опровергнув тезисы о подготовке фальсификаций и срыва выборов, которые пришли на смену обвинению в попытке узурпировать власть.

“Благодарность медсестер за бракованные халаты”

“Международный” фейк многократного использования, распространенный уже в период коронавирусной пандемии. В соцсетях было опубликовано фото нескольких женщин с подписью “медсестры благодарят Порошенко за бракованные защитные халаты”.

Примечательно то, что впоследствии Facebook обозначил данное изображение как ложную информацию, однако и без этого насторожить на фото может одежда женщин, нехарактерная для украинских медработников.

Поиск по изображению даст несколько результатов, один из которых является публикацией в группе под названием “Des mots pour soulager nos maux” (Слова, облегчающие наши болезни). Текст под фото свидетельствует о том, что жесты присутствующих на фото адресованы не конкретному лицу, а коронавирусу, а сами они являются медсестрами из Франции.

Интересно, что данное фото использовали и против президента Франции Эммануэля Макрона, о чем упоминается в материале информагентства AFP, и для иллюстрации статьи о несогласии испанских медиков с решениями правительства, предшествовавших пандемии.

Список фейков и манипуляций, сопровождавших и продолжающих сопровождать Петра Порошенко с момента избрания на пост президента в 2014 году и по сегодняшний день, не ограничивается упомянутыми публикациями.

Это своеобразный ТОП, те примеры, которые позволяют ярче проиллюстрировать всю титаническую мощность пропагандистской машины, направленной на разрушение репутации Порошенко и обесценивание его деятельности.

Нельзя сказать, что проигрыш его на выборах 2019 является результатом работы одной лишь пропаганды.

Безусловно, сыграли свою роль и другие факторы, не имеющие отношения к медиа и информационной повестке. Однако возвращаясь ко всему написанному, нельзя не вспомнить слова одного мастера в области пропаганды и манипуляций, идейного вдохновителя авторов многих из упомянутых здесь фейков, Йозефа Геббельса: “Мы добиваемся не правды, а эффекта”. И желаемого эффекта авторам, несомненно, удалось достичь.