#Буквы предлагают гид по лучшим спектаклям и выставкам на ближайшие недели.

Вы так и не нашли время, чтобы сходить на “Травиату” в Киеве, видели “Лебединое озеро” в последний раз во время путча ГКЧП, и так и не оторвали от сердца 100-300 евро на билет в европейскую оперу. Время карантина позволяет подлатать культурные пробелы и посмотреть лучшие спектакли бесплатно. Так же как и гиды по музеям.

Лица Фриды или домашнее дурачинье Дали

Google Art & Culture дает возможность одновременно посетить 33 различных музея и наслаждаться удивительными произведениями Фриды Кало, не покидая своего дивана.

Сейчас на Интернет-выставке представлено более 800 произведений художницы.

Кроме картин самой Кало на выставке представлены и предметы из частных коллекций и редкие визуальные вещи, которые обычно не демонстрируются – ее журналы, письма, одежда и другие личные вещи.

Организаторы выставки рассказывают биографию художницы, как сказалась ее травма на картинах и что она хотела сказать определенными символами.

Музей Пикассо в Барселоне открыл аудиотур с размышлениями гида о связи архитектуры и истории города, а также показывает, как выглядел город во времена художника.

Музей Дали в Флориде уступает аутентичному музею художника в испанском Фигейросе, но посмотреть на 2400 полотен художника вы здесь также сможете.

Если для собственного развлечения вы стали в последнее время часто снимать веселые видео для TikTok , то вас может заинтересовать онлайн-экспозиция о роли домашнего видео в нашей культуре. Кураторы нью-йоркского Музея современного искусства рассматривают это явление в самых разных контекстах – и как часть современной народной культуры, и как начало авторского кинематографа. В конце концов, сможете перенять передовой опыт и снять видео для соцсетей в духе Сальвадора Дали.

Остров сокровищ или балет по Оруэллу

Лондонские театры на время карантина еженедельно выкладывают в открытый доступ свои спектакли на неделю.

Национальный королевский театр с 16 апреля открыл доступ к спектаклю “Остров сокровищ” по роману Роберта Льюиса Стивенсона в постановке Полли Финдли. В нем играют Пэтси Ферран, Артур Дарвил, Джиллиан Ханна и Ник Флетчер. Запись будет доступна до 23 апреля.

А 23 апреля стартует показ спектакля “Двенадцатая ночь” по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Саймона Годвина. В ролях: Тэмсин Грег Оливер Крис, Фиби Фокс, Тамара Лоуренс и Тим Макмаллен. Самое ценное, что спектакли королевского театра идут с украинскими субтитрами.

Шекспировский “Глобус” 20 апреля покажет онлайн “Ромео и Джульетту” в постановке Доминика Дромгула. Ее можно будет посмотреть до 3 мая. На сцене играют Адетомива Едун (Закон и порядок) и Элли Кендрик (Мира Рид из “Игры престолов”).

С 4 по 17 мая можно будет увидеть другую постановку Доминика Дромгула – “Сон в летнюю ночь”. Именно с этого спектакля рекомендуют начать знакомство с “Глобусом”. Да и хорошая травести во времена стресса не помешает.

С 18 по 31 мая будет транслироваться “Комедия ошибок”, а с 1 по 14 июня – “Зимняя сказка”.

Английская балетная компания Northern Ballet также отдает в бесплатный доступ свои главные хиты. Начали нетривиально – с постановки “1984” Джорджа Оруэлла 2015 года. Музыку к спектаклю написал Алекс Барановский, который до этого работал над “Франкенштейном” Дэнни Бойла с Бенедиктом Камбербэтчем и “Трамваем “Желание” Бенедикта Эндрюса, а также писал музыку к “Гамлету” Королевского театра.

Венская опера ежедневно показывает свои лучшие спектакли. Для того, чтобы посмотреть оперу или балет, следует пройти простую регистрацию, написав адрес почты и пароль.

Спектакль выкладывают в доступ на 24 часа, в 18 по киевскому времени. С 20 апреля можно посмотреть “Итальянка в Алжире” Россини. 21 апреля выложат в доступ балет “Павильон Армиды”, а 22 – оперу “Фиделио” Людвига ван Бетховена. 23 можно будет увидеть “Анну Болейн”, а 24 апреля посмотреть “Мадам Баттерфляй”.

“Фиделио” и “Мадам Баттрефляй” покажут в онлайне до мая минимум трижды.

Метрополитен опера закрылась в конце марта, но также дает на 30 часов доступ в онлайн на свои спектакли. 20 апреля можно посмотреть “Электру” Штрауса, 21 апреля “Тоску” Пуччини, 22 – “Сказки Гофмана” Оффенбаха, а 24 апреля – “Травиату” Верди.

А вот в субботу 25 апреля 40 ведущих актеров оперы устроят домашний стрим со всего мира.

Во время карантина Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко открывает доступ к записям архивных спектаклей. Последней выложили постановку Анатолия Хостикоева Кин IV. Следить за анонсами можно на Facebook-странице театра.

Львовская опера также транслирует свои архивные спектакли. За афишей следите здесь.

Национальная опера Украины за последний месяц выложила в открытый доступ 4 свои старые постановки. Последней – “Пиковую даму”.

Несмотря на то, что спектакли бесплатные, актеры и режисеры будут рады вашим пожертвованиям. На сайте театров можно найти, как это сделать. А доступ к видеотеке Венской оперы, например, стоит от 5 до 16 евро.