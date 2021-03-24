Сегодня ночью недовольные деятельностью президента Владимира Зеленского украинцы запустили новый флешмоб в Twitter. За ночь хэштег #ЗеленскийЛох вырвался в тренды, а на момент написания материала количество твитов с ним превысило 4 тысячи.

#Буквы собрали для вас лучшие твиты, чтобы исторический флешмоб не прошел мимо вас.

Очередную волну возмущения вызвали действия Офиса президента и полицейских после акции протеста ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, состоявшейся 20 марта.

Здание ОП уже третий день отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен. Пяти активистам после акции объявили о подозрении в хулиганстве с применением оружия.

Twitter-сообщество бросило президенту новый вызов, с которым справиться будет гораздо сложнее, чем с надписью на стене — в бой пошли хэштеги:

Используя этот тег, онлайн-протестующие привлекали внимание к увеличению количества политзаключенных:

К бездеятельности президента и отсутствию какой-либо реакции на протесты, что контрастирует с немедленным реагированием на другие события:

Сообщения необязательно содержали какие-то политические комментарии или призывы, некоторые пользователи просто делились селфи и фото животных:

А кто-то превращал протест в дело семейное:

Хотя были те, кто недооценивал перспективы такого онлайн-протеста:

За сутки к нему присоединились более 4000 раз. Ночью тег выбился в тренды и до сих пор остается там:

Хороший флешмоб без мемов, как мы все хорошо знаем, не проходит:

Некоторые даже сочиняли стихи:

Твитов с красноречивым тегом ежеминутно становится все больше. Поэтому устраиваемся поудобнее, берем попкорн и ждем реакции госпожи Мендель (а возможно еще и киберполиции).