В начале декабря Верховная Рада приняла закон 2116, который делал ГБР полноценным правоохранительным органом и должен привести к изменению его руководителя. Тем больше, что Роман Труба стал фигурантом масштабного скандала из-за прослушки в его кабинете, которую обнародовали через телеграм. Прошло 3 недели, но закон до сих пор не подписан. Как оказалось, президенту не так просто решить, кому отдать этот орган. Между тем, главный претендент на пост Андрей Смирнов и сам стал героем слива «Трубу прорвало». Почему не так просто сменить руководство ГБР, разбирались Буквы.

Руководитель ГБР Роман Труба весной 2019-го очень быстро нашел контакт с новой властью и еще в октябре проталкивал в Раде законопроект, который бы позволил ему быть единственным начальником в этом органе. Почему же так произошло, что через 2 месяца этот же документ фактически поставил его на грань увольнения.

“Думаю, что он обещал и договаривался с Банковой дать результат по Порошенко до ноября. Но у него ничего не получилось, и поэтому в Офисе Президента сочли его бесперспективным и решили менять. Для этого они использовали законопроект, которым он же хотел избавиться от Варченко и Буряка”, – говорит собеседник “Букв” в правоохранительных органах.

В 2017 году Труба стал председателем ГБР по квоте “Народного фронта”, а Ольга Варченко и Александр Буряк – его заместителями по квоте БПП. После этого председатель ГБР не раз воевал со своими замами, начиная с назначения руководителей территориальных управлений и заканчивая двойным контролем за отдельными производствами.

Так, в одном из отрывков прослушки в кабинете главы ГБР, который опубликовали в Telegram-канале “Трубу прорвало”, есть эпизод, где руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко предлагает Трубе забрать дело у следователя, который пошел с обысками против нефтяных интересов Коломойского. А также “передать привет” Ольге Варченко, которая курирует это дело, чтобы она не была такой активной.

Первую порцию нарезки разговоров в кабинете председателя ГБР обнародовали в Telegram и разослали ссылку журналистам 19 ноября. Стало ясно, что руководитель ГБР на контакте с главой Офиса Президента Андреем Богданом и выполняет прихоти Банковой. Затем канал замолчал до 3 декабря – дня, когда принимали закон о ГБР.

Со второй подачи уже стало известно, что руководитель ГБР занимается делами не только о том, как посадить Петра Порошенко, но и как не навредить Игорю Коломойскому.

Но ни первый, ни второй фрагмент не стали предметом уголовного расследования.

Более того, по слухам, главу ГБР могли задержать еще 3 декабря за взятку вместе с его правой рукой Игорем Щербиной, но не стали.

“На самом деле, просто побоялись, что Щербина зайдет не в тот двор или поменяет деньги, и тогда вся операция будет сорвана”, – объясняют в правоохранительных органах.

Но, возможно, в этом был и другой скрытый смысл. Говорят, в день голосования за закон Труба пообещал, что если что – он выйдет на трибуну и расскажет все о своем общении с Офисом Президента. Согласитесь, это было бы эпическое самоубийство. И тогда бы в ГПУ уже не было оснований не открывать производство. Хотя сомнительно, что руководитель ГБР на такое пошел бы.

Сразу после принятия закона эксперты назвали несколько кандидатур на главу ГБР:

заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов (дружит с Андреем Портновым); Ирина Венедиктова – депутат от “Слуги народа”; Виктор Трепак – экс-заместитель главы СБУ, заместитель Генпрокурора, который в 2016 году обнародовал “амбарную книгу” Партии регионов; Денис Монастырский – депутат от “СН”, председатель комитета правоохранительной деятельности.

По состоянию на 3 декабря главным претендентом на должность все считали Виктора Трепака. Но у той группы, к которой принадлежит Трепак, и так уже есть должности руководителя ГПУ.

По логике баланса крыльев в окружении президента должность должна получить другая команда. Поэтому в последние недели наиболее вероятным кандидатом называли Андрея Смирнова.

Но теперь и он получил удар “трубой”.

Уже с первых нарезок телеграм-канала и так было понятно, что его герой Смирнов вхож в кабинет Трубы. И что он выполняет некую роль посредника между Банковой и ГБР. А также бывает в САП и НАБУ с аналогичной миссией.

В эпизоде ​​от 19 июля человек с голосом Смирнова рассказывает человеку с голосом Трубы, как надо обращаться с судьей Чаусом.

“Андрей (вероятно, глава ОП Богдан, – ред), тезка мой, говорит: “подъедь, поговори с ним”. … Смотрите, нам надо его сейчас окружить страхом неотвратимости наказания. … Что я предлагаю … Хотел с Вами посоветоваться. Несколько действий: допросить жену, мать и, главное, адвоката”, – говорит Смирнов на записях.

Судья Николай Чаус был взят НАБУ на взятке в августе 2016 года – деньги нашли спрятанными в банке в его саду. Задержать Чауса тогда не смогли, потому что он имел судейский иммунитет и через некоторое время он бежал в Молдову.

За полгода до этого Чаус стал известен тем, что принял решение об аресте Геннадия Корбана за превышение полномочий на должности заместителя председателя Днепропетровской обладминистрации.

Бывший начальник Нацполиции Винницкой области Антон Шевцов рассказал 18 июля 2019 в интервью “Стране”, что вывоз Чауса в Россию мог организовать Петр Порошенко. Эту информацию подхватил Андрей Портнов и назвал ее перспективной для расследования.

А уже 19 июля ГБР возбудило дело о незаконном вывозе Чауса в Молдову. То есть в тот же день, когда согласно записям Смирнов посещает Трубу.

9 октября ГБР проводит обыски в жены Чауса. Как и планировали.

Кроме того, Труба и Смирнов говорят о том, что было бы хорошо, чтобы показания дал экс-депутат Александр Онищенко, который скрывается сейчас за рубежом.

Правда, в разговоре Смирнов говорит, что посоветовал бы Онищенко сказать, что его книга “Петр пятый” – это фантазия.

На самом деле, книга Онищенко – это явка с повинной. Так же как и те смс, которые он показал в свое время Дмитрию Гнапу. Ведь из них следует, что Онищенко активно вовлекал окружения Порошенко в коррупционные сделки. Когда просил передать кассету для Юли за голосование и назначать своих людей на должности, а также купить газ у его предприятий на государственные заводы.

Поэтому, перед тем как стать свидетелем, Онищенко придется отказаться от авторства своей книги (благо и так весь медийный рынок знает, кто ее писал), а также своих смс. Хотя маловероятно, что он вообще вернется в Украину.

А вот Президенту Зеленскому будет проблематично объяснить, почему человек, голос которого похож на тот, что рассказывает, как он вертит следователями СБУ и что-то им там “подсовывает”, должен возглавить ГБР.

Поэтому в президентском раскладе новый фаворит, точнее фаворитка. Это – депутат Ирина Венедиктова. Некоторые эксперты считают, что ее лоббирует Андрей Портнов, а другие, что корни ее влияния растут из “Квартала”. Венедиктова окончила Харьковский университет внутренних дел. Но специализируется на судебной тематике, и в правоохранительных органах никогда не работала. Впрочем, это уже давно не воспринимается как недостаток в украинских карьерных лифтах.