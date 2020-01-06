Так уж повелось, что украинские президенты время от времени попадают в скандалы из-за своих новогодних путешествий. Казалось бы, все люди имеют право отдохнуть на Новый год. Но в случаях с президентами это еще надо прокоммуницировать так, чтобы это не возмутило людей. Этого не делают и это потом дорого стоит. #Буквы вспоминают новогодние президентские скандалы.

2004 – Кучма в Германии

В январе 2004 начинался последний год президентства Леонида Кучмы. На тот момент его рейтинг был уничтожен скандалами из-за коррупции, заключения Юлии Тимошенко, убийства Георгия Гонгадзе и возможной продажи “Кольчуг” в Ирак.

От скандалов второй президент Украины решил отдохнуть за границей. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции. Правда, не сказал где. Искать его в Германию поехал журналист Сергей Лещенко.

Тогда он обошел все отели Баден-Бадена, но нашел президента в совсем другом городе. За розыски его задержали полицейские, которых вызвала охрана Кучмы.

Кучма с семьей отдыхал в горном городке Шварцвальде – в гостиничном комплексе, который состоит из дворца-отеля “Бюлерхьое” и частной больницы “Макс Грюндиг Клиник”.

Комплекс “Бюлерхьое” был в то время одним из самых дорогих в Германии.

“Мы сразу догадались, что Кучма будет жить в Бюлерхьое. Это наиболее вероятное место, где он мог быть. Там останавливаются все президенты. Например, там были Ясир Арафат и Хосни Мубарак, президент Египта. Скоро к нам приезжает генсек ООН Кофи Аннан. Он тоже, скорее всего, будет жить там “, – рассказал тогда изданию “Украинская правда” журналист Дитер Клинк из Badisches Tagblatt.

Кучма отдыхал в отеле не просто так, а как гость руководителя “Нафтогаза” Игоря Бакая. Это породило обвинения в коррупции: для зарплаты Кучмы-президента – отдых был слишком дорогим.

2019 – Порошенко на Мальдивах

В середине января 2018 журналисты “Схем” опубликовали расследование, что президент Петр Порошенко инкогнито отдыхал на Мальдивах.

По информации источников “Схем”, Порошенко вылетел из Киева 1 января на одном из самых дорогих самолетов бизнес-класса Falcon 7X частной турецкой авиакомпании Setair. В компании подсчитали, что аренда и перелет самолета из Киева в столицу Мальдив стоит от 119 до 154 тыс. евро. А сам отдых – 500 000 долларов.

Госпогранслужба на запрос “Схем” о том, пересекал ли Петр Порошенко украинскую границу, до выхода сюжета не ответила.

Также “Схемы” получили список пассажиров – и там не было ни одного имени из семьи президента. Это и стало поводом скандала.

А также то, что, мол, пока президент в своем обращении на Новый год рассказывает о важности бороться и войне, сам он отдыхает на Мальдивах.

Вот так, например, отреагировал на отдых Порошенко, тогда оппозиционер, а ныне заместитель генпрокурора Виктор Чумак.

После выхода сюжета пресс-служа президента подтвердила факт отдыха, и что потраченные на него деньги будут отражены в декларации президента. Но несмотря на то, что состояние Порошенко вполне позволяло ему такой отдых, скандал стоил ему большой части президентского рейтинга.

2019 – Зеленський в Омані

5 января украинцев с праздничного забвения вывела новость, что президент Зеленский поехал отдыхать в Оман. После того как отпраздновал в президентской “Синегоре” и покатался на лыжах в Буковеле.

Кто-то слил изданию “Страна” фото как Зеленский отдыхает в самом дорогом отеле Омана, где представительский номер стоит не менее 1200 долларов в сутки.

Через пол дня его пресс-служба сообщила:

“Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у Главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину “, – отмечалось в сообщении.

Oman Observer, одно из ведущих англоязычных изданий Султаната Оман, сообщил #Буквам, что с оманской стороны ранее не было никаких анонсов относительно визита на высшем уровне президента Украины Владимира Зеленского.

6 января пресс-служба сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Султаната Омана Абдулсаламом аль-Муршид, во время которого обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество стран. И президент Зеленский позвал представителей этой страны участвовать в большой приватизации в Украине.

“По данным “Страны”, глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтобы подготовить поездку. Слив этого факта изданию, которое часто ассоциируют с пророссийскими силами, говорит о том, что в УГО вообще отсутствуют необходимые нормы конспирации при подготовке визитов президента, что может поставить под угрозу жизь и здоровье его и его семьи”, – констатирует Дмитрий Золотухин.

В данной истории привлекает внимание то, что Зеленский за полгода своего президентства отдыхает, кажется, больше всех украинских президентов.

С момента вступления в должность президент Украины не только посетил с официальными визитами Бельгию, Канаду, Турцию, Францию ​​и Германию, но и успел несколько раз поехать отдыхать вместе с семьей.

Последний раз так было после встречи в “нормандском формате”. 11 декабря Зеленский, находясь во Франции, после “нормандской встречи” заявил, что хочет поскорее улететь домой. Но на самом деле провел в Париже еще день.

На отдыхе в Омане Владимиру Зеленскому придется хорошо загореть, чтобы не краснеть. Дело в том, что украинцы очень быстро вспомнили президенту, как он насмехался в номере “Квартала” с Петра Порошенко, который отдыхает “инкогнито”.

Теперь “Квартал” должен снять аналогичный номер о своем бывшем шефе. Впрочем, это не точно.