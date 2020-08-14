Мы подозреваем, что если вы включите телевизор, то вам непременно расскажут, что сегодня Спас, что он медовый и их три. Но это не украинская, а русская традиция. Украинцы же празднуют Маковея 14 августа, Спаса - 19 августа. А вот хлебный или ореховый Спас вы не найдете ни в книгах известных этнографов, ни в живых народных традициях.

На то, что в украинскую культуру пытаются привнести русскую традицию, обратила внимание Дана Вишневская. Она предположила, что источником дезинформации стала книга В. Сапыги “Украинские народные праздники и обычаи”, которая является самой доступной в Интернете и повлияла на содержание украиноязычной Википедии (теперь уже поправили и ее).

Впрочем, в книгах Василия Скуратовского “Дидух: праздники украинского народа” и Алексы Воропая “Обычаи нашего народа” не упоминается о трех Спасах. И названия праздников у украинцев совершенно другие.

Маковей, а не медовый Спас

14 августа церковь празднует Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня и день семи святых мучеников Маккавеев и их матери Соломонии.

В народе этот праздник называют “Маковея” или “Маковий”, и еще 30 лет назад в этот день украинские крестьянки выносили в огород собранный мак, чтобы его провеять.

Еще одно название – Спас на воде. Поскольку праздник переняли из языческих, то оттуда и пришла традиция на рассвете идти к воде. В эпоху христианства в этот день тоже святили воду и колодцы.

Вот как описывает освящение воды этнограф Алекса Воропай: “Существует предание, что в Киеве до года 1890-го жила старушка, которую называли Козелецкая; ей уже тогда было сто двадцать лет, и она на удивление хорошо сохранила свои силы: до самой смерти она могла кое-что делать в доме. Память ее тоже хорошо сохранилась, Козелецкая помнила те времена, когда на месте нынешнего Крещатика были малодоступные чащи, поросшие вековыми дубами и вязами. Она рассказывала, что тогда существовал в Киеве обычай – на Маковея все киевляне сходились и съезжались на Днепр святить воду. Всё мужское население должно было явиться на освящение воды в казацкой одежде. Жаль, что этот хороший обычай не сохранился до сих пор”.

В этот день в церковь девушки и женщины несли букеты осенних цветов (начиная с Ильи (2 августа), в Украине начинается осенний цикл праздников). В букет вязали кыпчаки (календулу), бархатцы, стоны (циннию), дикий подсолнух и головки мака.

Мак имел в украинской культуре сакральное значение, как семена, защищающие от нечистой силы.

Маком-видюком осыпали дом, чтобы его обходили ведьмы.

Обрядовой едой на этот день Воропай называет “шулики”. Готовят их так: пекут коржики, ломают на мелкие кусочки в миску и заливают медовой водой и растертым маком. Эта еда достаточно вкусная, особенно ее любят дети.

В Черниговской области на Маковея пекли коржики с маком в виде ромбов (символы плодородия) или пирожки с маком.

Праздник Маковея еще называется в народе “Первый Спас”, или “Спас на воде”. Больные лихорадкой купаются в реке, потому что вода в этот день считается целебной.

Ни Скуратовский, ни Воропай в своих книгах не упоминают традицию освящения меда на Маковея.

Дана Вишневская также обращает внимание на то, что у церкви на территории Украины и Беларуси в начале XV в. в этот день еще не было в календаре праздника Вынесения честных древ Животворящего Креста Господня, тогда как московская часть Киевской митрополии установила его еще в ХII веке.

Пришел Спас, бери рукавички про запас

Название “Спас” украинцы употребляют к празднику Преображения Господня, который празднуют 19 августа.

В этот день в церкви святят груши, яблоки, мед и обжиночные венки или пучок колосьев ржи и пшеницы.

“Когда-то правоверные крестьяне до этого дня не ели фруктов, потому что это считалось грехом. Вернувшись из церкви, семья торжественно садилась за стол и разговлялась: ели яблоки с медом и запивали виноградным или яблочным вином – “чтобы фрукты родили”, – пишет Воропай.

А поскольку в северной части Украины с этого дня уже могут начинаться заморозки, то в народе бытует поговорка: “Пришел Спас, бери рукавицы про запас!”

Перед Спасом есть две недели поста – Спасовка. Существует легенда, что Спасовка – это продолжение Великого поста. Бог отвел Великому посту девять недель, а святые отцы начали просить Бога, чтобы он что-то с этим сделал, потому что людям тяжело выдержать такой длинный пост. Тогда Бог разделил пост на две части: семь недель весной перед Пасхой и две недели в конце лета перед Спасом. Вот почему по народным верованиям в Спасовку надо так же поститься, как и в Великий пост.

19 августа – это день поминовения умерших родственников. По народным поверьям, это третье выступление мертвецов на свет: мертвецы появляются на Страстной Четверг, на Зеленые святки и на Спаса.

Накануне Спаса пчеловоды изготавливали обрядовую свечу-троицу в форме тризуба, что было обязательным для этого праздника. Изготовление свечей такой формы было и у белорусов, но совсем неизвестно россиянам, говорит Вишневская.

Василий Скуратовский рассказывает, что накануне Спаса украинские хозяева скручивали свечи. Перед их изготовлением хозяйка вносила в дом зеленосвятское, купальское и маковейское зелье. И в него хозяин заворачивал первую свечу-троицу.

19 августа украинцы угощали медом. Кроме того, была традиция, если что-то бралось в долг и не возвращалось вовремя, то на Спаса возвращалось с гостинцем в виде меда.

Третий Спас, есть ли он у нас?

29 августа церковь празднует перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа на холсте. Это день, следующий после праздника Успения Богородицы (28 августа).

Ни Скуратовский, ни Воропай не упоминают этот день как наполненный какой-то народной обрядностью.

Разве что Воропай в тексте о праздновании Успения (28 августа) вспоминает песню:

“Пречиста по груші ходила, Пречиста мішок загубила,

А Спас ішов, мішок знайшов. “Спасику батьку,

Віддай мій мішочок,

Не буду ходити у твій садочок”.

28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы, или Первая Пречистая. В этот день крестьяне в садах Украины завершают сбор урожая. До этого дня необходимо собрать все фрукты. Кроме того, с Пречистой связано несколько обрядов-инициаций девушек, которые проходили возле калины.

А вот о 29 августа ничего в народных традициях нет.

Зато у россиян “третий Спас” сопровождался различными обрядами и имел несколько названий: “хлебный Спас”, так как россияне в это время только заканчивают жатву и выпекают к празднику хлеб нового урожая; “Спас на полотне”, потому что в России было принято в этот день торговать полотном “на зеленых горах”; “ореховый Спас”, так как начинали собирать в лесу орехи лещины, пишет Вишневская.

“И если можно предположить, что в это время и в Украине начинали собирать урожай лесного ореха и торговали полотном, то “хлебным” этот Спас просто не мог называться у нас, потому что на юге Украины жатва яровых проходила от Петра до Прокопа (8/21 июля ), а в других регионах обжинки проходили где-то на праздник Ильи (20 июля/2 августа), о чем свидетельствует и поговорка: К Илье новый хлеб на столе”, – добавляет она.

Россияне верили, что “третий Спас” – последний срок вылета ласточек в теплые края. Зато украинцы считали днем ​​отлета ласточек день Семена 1/14 сентября.

Поэтому не стоит путать свои традиции и чужие. И давайте печь коржики на Маковея, а не налистники с маком.