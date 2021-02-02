Сегодня в Украине действуют многочисленные правозащитные организации, а на телевидении регулярно появляются ролики об уважении к инаковости. Казалось бы, в стране, которая объединяет представителей и представительниц более 100 народностей, толерантность должна существовать как постоянная человеческая ценность. Но реальность другая. Это доказывают истории ромской активистки Анжелики Беловой и вьетнамо-украинского дизайнера Нгуен Тхи Нам Хай (Светланы).

Голос ромни

Анжелика Белова. Фото: Запорожская областная универсальная научная библиотека

Анжелика Белова – руководительница объединения ромских женщин “Голос ромни” и координатор Украинского женского конгресса. Девушка родилась в ромской семье, ее родители – учителя, сама же она по образованию – психолог. В общественном секторе Анжелика работает уже 5 лет. Впрочем, ее путь как активистки начался еще с первых школьных “звоночков”:

“На моем выпускном в школе ко мне подошли и сказали: “Танцуй нам цыганочку”. И надели юбку, монетки. Я это сделала. Но у меня был такой осадок негативный. Меня выставили, как что-то необычное. Это было очень неприятно. Почему не просили украинцев станцевать гопак? Это же традиционный украинский танец”.

Девушка признает: уровень дискриминации ромского населения в Украине с годами не уменьшается. Более того, благодаря соцсетям напряженность часто только растет:

“Сейчас я занимаюсь мониторингом в проекте Ромского женского фонда “Чирикли”, в котором мы исследуем отношение к ромам в социальных сетях. Во время анализа мы увидели, насколько распространен там хейтспич. Когда человек пишет, что надо убить. Это призывы к насильственным действиям. Мы видим те страшные события, которые происходили в Лощиновке в 2016-м, в этом [ред. – 2020] году в Андреевке, когда также были погромы и ромов выгоняли из их домов. И все это, этот градус, постоянно растет”.

Очень часто ромы в Украине сталкиваются с буллингом в школах и дискриминацией при трудоустройстве – объясняет Анжелика. Не меньшие вызовы ставит перед ромским сообществом сфера социальных услуг и медицины. С этим направлением помогают медиаторы – профессиональные посредники между ромами и органами власти, школами, медицинскими учреждениями и пр. Важная составляющая их деятельности – просвещение о правах, которые имеют ромы в Украине:

“Мы должны заявлять то, что мы работаем и знаем свои права. Полиция почему-то уверена, что если они делают незаконные обыски, об этом никто не расскажет, потому что люди боятся преследований. И когда мы [ред. – медиаторы] приезжаем, они [ред. – пострадавшие] не хотят писать заявления, говорят: “Вы сейчас поедете, а мы здесь боимся. И мы переживаем за наши семьи”. Поэтому если мы будем воспитывать инициативные группы, они будут создавать общественные организации и показывать свою деятельность, и подобных случаев станет меньше”.

Марш женщин 2020 г. в Запорожье. Фото: страница Анжелики в соцсети

Такое отношение окружающих заставляет ромские общины закрываться еще больше. Появляется ощущение неполноценности, необходимости постоянно доказывать право на собственное достоинство:

“Второй случай был, когда я проходила стажировку в одном государственном учреждении. Там я представляла общественную организацию “Лечо Дром”. Когда я рассказала, что наша организация занимаемся расширением прав и возможностей ромов в Днепропетровской области и Запорожье, меня спросили: “А ты что – цыганка?” Типичное представление о ромке – это платок на голове, длинная юбка, а я не подхожу под этот стереотип. Когда я ответила утвердительно, они сначала даже сумки от меня прятали. Уже позже, когда я показала себя положительно, все стало хорошо, мы дружно разошлись”.

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Светлана Нгуен. Фото: из личного архива

Нгуен Тхи Нам Хай, или по ее “украинскому” имени Светлана, – представительница первого поколения вьетнамской диаспоры. Как правило, такие дети больше ассимилированы в украинском обществе, чем их родители. Однако и они постоянно сталкиваются с дискриминацией.

Света родилась в Харькове. Центр “вьетнамскости” здесь – улица Киргизская, вдоль которой находится жилой комплекс “Эпоха”. Его построили средствами богатых вьетнамцев, чтобы объединить все сообщество в одном месте. Возле комплекса расположен и самый большой буддистский храм в Европе – пагода Чук Лам (в переводе с вьетнамского – “бамбуковый лес”). Света сравнивает местность с Чайна-таунами, более характерными для западных стран:

“Его построили, чтобы вьетнамцы могли жить рядом, помогать друг другу и создавать эту общность. Там живут мои друзья, друзья родителей. Это классно, что мы днем, например, не закрываем входные двери. Мы знаем наших соседей и все дружим между собой. Мы можем доверять друг другу. Мы знаем, что в нашу квартиру не зайдет посторонний человек и не вынесет наши вещи”.

Светлана с семьей. Фото: семейный архив

Однако не все так просто. Светлана рассказывает: когда она училась в школе, к ней часто могли подойти милиционеры и попросить показать документы. Но даже если с документами все было хорошо, это не помогало чувствовать себя безопаснее:

“Регулярно, где-то раз в год, проходили милицейские рейды. Тогда искали нелегальных мигрантов. Мы не могли препятствовать этому, потому что это милиция, и мой отец очень много вовлекался и помогал людям с переводом. Это очень неприятная история. Это страшно. Ты строишь сообщество, чтобы быть в безопасности, а они просто приходят и нападают на тебя”.

С предвзятым отношением девушка сталкивается до сих пор:

“В супермаркете, на улице или в метро ко мне мог подойти какой-то мужчина и сказать, что я очень экзотическая с виду или что он всегда хотел познакомиться с азиаткой. То есть всегда делается акцент на мою внешность и национальность. Я объясняю, что не надо так делать, это неуважение ко мне. Чаще всего они сникают. Но один мужчина мне сказал, мол, почему ты злишься, ты должна воспринимать это как комплимент, я хотел сделать тебе приятно, а ты истеришь.

Стандартный вопрос для меня – это “откуда я?”. Я всегда говорю, что из Харькова. Они продолжают: нет, ну откуда на самом деле или откуда твои родители. Конечно, я понимаю, в чем заключается первый вопрос. Просто мне хочется, чтобы человек на секунду остановился и подумал, что он спрашивает. Возможно, когда-то это все-таки сработает”.

В основном подобные выпады Светлана связывает с непониманием особенностей другой культуры, личных границ и даже осознанием, что все люди разные:

“Всегда главный враг – стереотипы. С этого потом развивается ненависть. В отношении азиатских женщин до сих пор существует фетишизация. То есть то, что когда ко мне подходят знакомиться, меня автоматически рассматривают как сексуальный объект, потому что я “экзотичная”, “необычная”. Это дегуманизирует, и мне бы хотелось, чтобы ситуация изменилась”.

Фото: семейный архив

По образованию Светлана – украинский филолог, закончила бакалавриат в Киево-Могилянской академии, сейчас работает дизайнером. В университете девушка познакомилась со многими из своих друзей, для которых открыла вьетнамскую культуру:

“Я заметила, что к нам на Новый год и на другие праздники приходят все больше украинцев, которых приводят туда вьетнамские друзья. Они едят вместе с нами, спрашивают, просят рассказать. Несколько лет назад я встречала там одного, двух, максимум трех украинцев, а здесь их намного больше. Это положительный и классный пример, как нацменьшинства и украинцы конектятся. Это не обидно, это круто, познавательно, это уважение друг к другу”.

Это человеческое достоинство

Обе девушки подчеркивают: дискриминация проявляется во многих сферах и так же требует комплексного решения на разных уровнях. В этом деле крайне важно создавать положительный образ нацменьшинств, рассказывать об их достижениях.

Светлана объясняет: “Когда я вижу новость о нацменьшинствах, это всегда что-то страшное. И очень мало интересных положительных историй из их жизни. Поэтому среди нацменьшинств часто не хватает какого-то сообщества. Ты чувствуешь себя недостаточно важным или весомым, чтобы о тебе говорили. Когда началась пандемия COVID-19, я видела, например, очень много заголовков типа “китайский вирус”. Это неправильно, потому что так ты направляешь ненависть на определенную группу”.

“Потому что это человеческое достоинство. Каждый человек, не имеет значения, какой национальности, – прежде всего человек. Он достоин быть полноценным гражданином государства, частью мира. Иметь доступ ко всем услугам, всем сферам жизни. А эта дискриминация мешает доступу к образованию, трудоустройству, социальным и медицинским услугам. Мы должны бороться с дискриминацией, чтобы каждый человек чувствовал себя достойно”, – подытоживает Анжелика.

Создание этой статьи финансируется в рамках проекта “Разнообразие обогащает: освещение вклада этнических, религиозных меньшинств и ЛГБТ в украинское общество” Фонда прав человека Посольства Королевства Нидерландов. Содержание и мысли, изложенные в этой публикации, являются ответственностью авторов и не обязательно соответствуют позиции Посольства.