Кабмин в ближайшее время может уволить главного куратора сельского хозяства. Его работу выдвинувшие его отраслевики называют тотальным разочарованием. Буквы же рассказывают, чем обернулось для Украины убийство МинАПК.

Как свой стал чужим

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, отвечающий за аграрное направление в КМУ, в ближайшее время будет смещен со своего поста. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на собеседника в Кабмине, слышали о такой ротации и народные депутаты.

«Сейчас проходят переговоры с кандидатами. Рассматривается два варианта – смена аграрного заместителя министра экономики или назначение министра АПК», – рассказал собеседник агентства.

По данным «Букв», эта информация полностью достоверна – в МЭРТ планируется увольнение всех заместителей министра, должность может сохранить только торговый представитель Тарас Качка, однако и по нему нет 100% гарантии. На сегодня двое замов уже покинул свой пост – Павел Кухта и Сергей Николаенко.

Увольнение Тараса Высоцкого стоит особняком в этом ряду, так как после ликвидации Минагрополитики он отвечал в МЭРТ за вопросы сельского хозяйства, то есть де-факто приравнивался к должности министра.

В структуре Минэкономики бывшее Министерство аграрной политики и продовольствия трансформировалось в департамент аграрной политики, директорат аграрного развития, директорат сельского развития и директорат безопасности пищевых продуктов. Все эти направления курирует заместитель министра экономики по вопросам АПК.

Вопрос об увольнении Высоцкого стоял еще в конце 2019 года, когда МЭРТ провалил выплату фермерам около 1 млрд гривен госдотаций. «Представление на его увольнение уже ушло на Кабмин, но в последний момент фамилию поменяли и виноватой за провал программ господдержки «назначили» Инну Метелеву», – рассказывает представитель Кабмина Алексея Гончарука, знакомый с ситуацией изнутри.

Тарас Высоцкий стал заместителем министра экономики по АПК в сентябре 2019 года. Учитывая, что он выходец из агросферы, до перехода в Кабмин работавший в ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса, с его назначением представители сектора связывали надежды на плодотворное сотрудничество. Под занавес аграрии не скрывают – ожидания не оправдались.

«Большое разочарование», – кратко характеризует каденцию Высоцкого один из функционеров Ассоциации фермеров

Многие из «Слуг народа» вообще не знают, кто это такой.

Больше всего за сохранение Тарасом Высоцким своего поста ратует глава агрокомитета Николай Сольский, влияние которого после ухода Андрея Богдана с поста главы Офиса Президента резко уменьшилось и у которого мало шансов наладить сотрудничество с новым «главным по АПК».

“Надо было рубить все на корню, а теперь империя наносит ответный удар”, – говорит об увольнении руководителя АПК один из депутатов.

Вопрос назначения его приемника, а также вообще формата управления аграрной отраслью находится на стадии рассмотрения. Напомним, что февральское обещание президента восстановить Минагрополитики осталось невыполненным.

Между тем новому руководителю отрасли придется нелегко, потому что провалов в отрасли больше чем успехов. И пока президент рассказывает в своем фильме, что украинцы стали наконец-то владельцами земли, проблемы в аграрке нарастают снежным комом.

Общеотраслевые кейсы

Провал системы господдержки в 2019 году

26 декабря 2019 года выяснилось, что Минэкономразвития не успевает перечислить сельхозпроизводителям около 1 млрд гривен государственных дотаций. Деньги должны были быть выделены по программам “Государственная поддержка животноводства, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводство)” (830 млн грн) и “Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств” (186 млн грн). Формальная причина блокировки – судебный иск Всеукраинской аграрной рады по программам предыдущих периодов, однако фактически МЭРТ, который мог перечислить деньги начиная с ноября, после заседания соответствующих комиссий, просто не удосужился это сделать.

Несмотря на обещание закрыть долг в 2020 г, этот миллиард так и остался невыплаченным. Периодически Тарасу Высоцкому напоминают об этом в комментариях на Facebook.

Провал программы аграрной приватизации

Динамику приватизации сельскохозяйственных госпредприятий в Минэкономики относят себе в актив «перемог». «Есть четкие направления, где ощущаются положительные стороны. В первую очередь, управление государственными предприятиями и приватизация. Годами предприятия приносили убытки и не передавались в Фонд госимущества, хотя на это основания были. Сначала 493 предприятия были переданы от Министерства АПК в Минэкономики, а в декабре – в Фонд госимущества. Сейчас они готовятся к приватизации. Среди них ключевой является так называемая «большая четверка» – «Укрспирт», ГПЗКУ, «Аграрный фонд» и «Артемсоль», – заявил Тарас Высоцкий в одном из интервью в феврале.

Отметим, что все перечисленные активы – традиционные «кормушки» и генераторы теневых потоков, поэтому их приватизация является давно назревшей.

Однако версия МЭРТ не совпадает с информацией Фонда госимущества, председатель которого, Дмитрий Сенниченко заявил, что передача этих предприятий задерживается. “Они «зависли» между «там и здесь»: ГПЗКУ,” Коневодство Украины “,” Артемсоль “,” Хлеб Украины “- вроде решения и принято, но фактически оно не подписано, поэтому предприятия нам не передали”, – сказал он.

Диджитализация с привкусом схемы

«Буквы» сообщали о реформаторской идее МЭРТ обязать аграриев ставить на всю технику специальное оборудование по учету урожая. Стоимость комплекта оценивается в 160 тыс гривен плюс компания, осуществляющая его обслуживание будет получать гонорар в размере 1 доллар с тонны, что в масштабах отрасли эквивалентно около 70 млн долларов только на зерновых. Компания, которая стала партнером МЭРТ без тендера и публичного отбора – созданная в конце прошлого года «Менора-Агро».

Ту же цель контроля преследует еще один проект МЭРТ – государственный аграрный реестр. Это электронная площадка, на которую усиленно сгоняют производителей, заманивая доступом к реестрам и обещая оперативное взаимодействием с органами власти. В дальнейшем регистрация в ГАР может стать обязательным условием получения господдержки и/или вообще осуществления деятельности в АПК.

Отсутствие внятных рекомендаций относительно стратегии агропроизводства с поправкой на COVID 19 и рекордно неблагоприятных погодных условий

На фоне карантина, сухой зимы и неясных перспектив урожая зерна правительство не установило четкие ограничения по экспорту зерна, и договорилось только под честное слово о снижении продажи зерна за границу.

В результате на середину апреля было экспортировано около 18 млн тонн, на 4,5 млн больше чем годом ранее.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в конъюнктуру мирового агрорынка. При обрушившейся до минимальных (иногда- отрицательных значений) цены нефти кукуруза, которой активно торгует Украина и которая является сырьем для этанола и кормовой культурой для животноводов, вряд ли будет пользоваться спросом. Только в США закрылись 70 этаноловых заводов, а свиноводческие хозяйства предупреждают о сокращении поголовья. Между тем в Украине прогнозируется расширение площадей под кукурузой.

Также 2020 год продолжает бить температурные рекорды и аграрии жалуются на недостаток влаги – это требует коррекции карты посевов уже сейчас, однако в условиях отсутствия профильного министерства никто не утруждает себя такими задачами.

Взрывной всплеск цен на продукты питания в начале карантина и запоздалое вмешательство в ситуацию

Уже к двадцатым числам марта Антимонопольный комитет Украины зафиксировал резкий рост цен на продовольственные товары. В некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар на 16%. Резко подорожали овощи борщового набора.

МЭРТ начал предпринимать активные действия по контролю за ценами во второй половине апреля и лишь вчера, 22 апреля, было принято соответствующее постановление Кабмина о мониторинге стоимости ключевых продтоваров в розничных сетях.

Уволенные представители Минэкономики признают, что на этом этапе вводить регулирование бессмысленно и оно приведет лишь к коррупционным рискам.

«Именно к этой категории проблем (бессмысленные и нелепые инициативы) относится поручения Совета Кабмина ввести регулирование цен, через полтора месяца после того, как это вообще могло быть актуальным (в самом начале короновирусные кризиса, когда рынки через скорое изменение ситуации были нестабильными), – написал экс-первый заместитель министра экономики Павел Кухта. – В результате, бизнес тратит человеческий и финансовый ресурс на декларирование цен, а государственные органы тратят ресурс на планирование и администрирование этого процесса. Эффект же для людей будет отрицательным – бизнес заложит в себестоимость дополнительные расходы на декларирование и это несколько повысит цены на регулируемые товары».

Секторальные кейсы

Государственная продовольственно зерновая корпорация (ГПЗКУ)

✓Отсутствие структурных реформы – компания «зависла» между приватизацией и статус-кво

✓Базовый сценарий развития корпорации – дефолт в конце 2021 года.

✓Кадровая чехарда – в декабре 2019 корпорацию возглавил выходец из корпоративного сектора – Саймон Чернявский, ранее работавший в холдинге HarvEast Рината Ахметова-Вадима Новинского и агрохолдинге «Мрия». Уже в феврале стало известно, что он будет смещен. В начале апреля Чернявский покинул свой пост.

Госпотребслужба

✓Зависший конкурс на главу ведомства – ситуация выглядит неприлично даже для украинского госсектора, привычного к квотному принципу назначений. Сначала был продлен срок подачи документов кандидатов, чтобы протеже всех бенефициаров успели податься, однако затем ввиду отсутствия консенсуса заинтересованных сторон глава ведомства так и не был назначен. Неофициальная версия – отсутствие договоренностей относительно контроля над осуществлением фумигации экспортных партий зерна в портах.

✓Неспособность обеспечить соблюдение правил карантина на продовольственных рынках сельхозпродукции из-за чего они были повторно закрыты, а сотни тонн овощей оказались ссыпаны буквально на дорогу.

✓Тотальное эмбарго на экспорт в ЕС для украинской курятины. В начале года Еврокомиссия в одностороннем порядке ввела запрет на импорт украинского мяса птицы из-за выявленного в Винницкой области случая птичьего гриппа. Национальное эмбарго явно превышало необходимые меры защиты, определенные международными протоколами. Позже эмбарго было локализовано для продукции из зараженных областей.

Госгеокадастр

✓Блокирование кадровых конкурсов для независимых кандидатов и замещение руководящих постов старыми кадрами – выходцами из системы

✓Консервирование статус-кво в земельных отношениях, прикрытое бутафорскими открытиями слоев в Кадастре.

✓Коррупционные скандалы – победитель конкурса на главу управления Госгеокадастра в Волынской области был пойман на получении взятки на следующий день после объявления результатов конкурса.

✓Приобретение за бюджетные деньги для главы ведомства автомобиля Toyota Camry за 899 тыс гривен

✓Отсутствие эффективного контроля за использованием земель. Оценочно, объем теневого обработки составляет от 12 до 16 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Так, только в 2019 году объем теневой аренды с / х земель в Украине составлял от 19 до 69 млрд грн. При этом потери бюджетов всех уровней от недополучения налогов и других платежей составляют 6-22 млрд грн в год.