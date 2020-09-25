В Україні досі курять там, де не можна курити, а серед підлітків все моднішими стають електронні девайси, які нічим не кращі за звичайні цигарки. Втім битви за зміни до антитютюнового законодавства йдуть зазвичай не за благі наміри. Чому так – розбирались Букви.

Уже почти восемь лет в Украине действует антитабачное законодательство, запрещающее курение в общественных местах. На столиках в барах и кафе больше нет пепельниц, хотя относительно недавно там было почти невозможно пообедать, и не надышавшись сигаретным дымом. Формально половину площади заведений отводили для некурящих, но от другой половины она отделялась бы стеной из воздуха, то есть, нечем. Реформа, как и любая другая, сопровождалась критикой со стороны различных организаций «за права курильщиков», хотя движение цивилизованных стран к чистой окружающей среде и свободному от дыма воздуха вполне закономерно.

Уже не статусные сигареты

Еще в 2006 году Украина ратифицировала Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком, чем взяла на себя обязательства, кроме запрета курения в общественных местах, полностью запретить рекламу табачных изделий, повысить акцизы и ввести предупредительные надписи на упаковках сигарет, которые занимают менее половины площади. Все эти требования постепенно были внедрены в законодательство. Хотя некоторые выполняются довольно формально: курильщики не отходят на достаточное расстояние от остановок общественного транспорта и продолжают курить в подъездах домов, рестораны выставляют пепельницы на террасах, которые все равно являются общественным местом, а курение кальянов так никогда и не прекращалось. Штрафы за нарушение мизерные – от 51 до 170 грн, поэтому контроль выполнения законов государству буквально невыгоден.

Усиление антитабачного законодательства дало эффект. Так, по данным Глобального опроса взрослых о потреблении табака (GATS), в 2017 году в Украине курило 22,8% взрослых по сравнению с 28,3% в 2010 году. В частности, в 2017-м курило почти 40% мужчин по сравнению с почти 50% в 2010-м и 8,8% женщин по сравнению с 10,5%.

Самая большая проблема с курением в том, что курильщики отравляют не только себя, но и окружающих. Если в 2010 году 59% граждан были пассивными курильщиками в ресторанах и кафе, то в 2017 году их было уже 21%. По данным ВОЗ, вторичный дым, то есть тот, который выдыхают курильщики и вдыхают другие люди, вызывает у взрослых серьезные сердечно-сосудистые и респираторные болезни, в частности ишемическую болезнь сердца и рак легких. У детей грудного возраста он вызывает синдром внезапной смерти, а у беременных, вдыхающих этот дым, возникают осложнения и рождаются дети с низкой массой тела. Табачная эпидемия ежегодно убивает более 8 млн человек, более 1,2 млн среди них – пассивные курильщики.

Новые убийцы

Популярность курения в мире падает вместе с доходами табачных компаний. Это стимулирует их придумывать новые способы продать свою продукцию. В последние годы в свободных от сигаретного дыма заведениях питания часто появляются таблички IQOS-friendly. Это значит, что там можно курить новейшие табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН), такие как IQOS (Philip Morris International), glo (British American Tobacco) и другие. От традиционных сигарет они отличаются тем, что табачная палочка в них не горит, а нагревается, выделяя аэрозоль, поэтому визуально они не выбрасывают столько дыма и имеют менее выраженный запах. Производители продвигают свою новинку как более безопасную альтернативу курению. В частности, Philip Morris International гордится тем, что в 2019 году Администрация по контролю за безопасностью лекарств и пищевых продуктов США (FDA) выдала IQOS разрешение зайти на американский рынок и признала, что этот вид курения менее опасен. Так, FDA, опираясь на научный консенсус, утверждает, что аэрозоль стиков содержит меньше токсичных веществ, чем сигаретный дым.

IQOS не получил никаких привилегий и продается там, как обычные сигареты, на него распространяются те же запреты и ограничения. В частности, FDA требует, чтобы этикетки содержали предупреждения о привыкании и оговорки, необходимые для сигарет, чтобы потребители понимали все риски.

Однако «менее опасен» не означает «совершенно безопасен». Табак в палочке IQOS нагревается до 350 градусов Цельсия, а не до 800 градусов, как при горении, но все равно выделяет вредные вещества. К тому же, материал самой системы, в которую вставляют палочку, при нагревании до 90 градусов выделяет вредный формальдегид. Окончательное влияние веществ и доз, которые выделяют ТИЭН на организм человека до сих пор не изучены, ведь для этого нужны многолетние исследования. Пока результатов не будет, нельзя говорить ни о безопасности, ни о разрешении курить IQOS в помещениях, что уже активно практикуется.

На украинской локализации сайта IQOS сказано, что в Украине более 670 заведений в 20 городах стали IQOS-friendly, в которых можно не только курить ТИЭН, но и купить палочки (стики), зарядить гаджет, попросить запасной IQOS и даже «получить сюрприз» – бесплатный десерт или даже ужин, все на усмотрение владельца заведения. Сайт утверждает, что аэрозоль содержит на 95% меньше вредных веществ, чем сигаретный дым, быстро рассеивается и «не приводит к пассивному курению». При этом есть приписка: все это не означает, что использование IQOS исключает все риски для здоровья. Другими словами, производитель табачной продукции поощряет учреждения и их гостей к курению внутри, о некурящих в этой ситуации забыли, потому что никто не должен вдыхать даже 5% вредных веществ (если их действительно 5%) там, где воздух должен быть полностью чистым от дыма.

Другая история – электронные сигареты, или вейпы, которые нагревают жидкость и превращают ее в густой пар. В жидкости может быть как никотин, так и просто вкусовые и ароматические добавки. В 2019 году известной стала история, где тысячи курильщиков вейпов в США заболели неизвестной болезнью легких, десятки людей умерли. Центр контроля и профилактики болезней США (CDC) выяснил, что большинство больных использовала в вейпах компонент каннабиса тетрагидроканнабинол (ТГК), который не добавляют в легальные жидкости, поэтому курильщики, скорее всего, купили их неофициально.

В целом е-сигареты также не имеют подтверждений безопасности как для активных, так и для пассивных курильщиков, ведь таких исследований пока нет. Проблема в том, что в Украине этот рынок не регулируется, производители вейпов и жидкостей не обязаны соблюдать правила и регламент по содержанию тех или иных веществ, поэтому в них может содержаться буквально что угодно – от никотина до формальдегидов и тяжелых металлов. Предварительные данные свидетельствуют, что вдыхание пищевых ароматизаторов глицерина и пропиленгликоля, которые содержатся в жидкостях, может повреждать легкие и сосуды. Е-сигареты может и помогают бросить курить обычные сигареты, но гораздо чаще они становятся шагом к традиционному курению для молодых людей, которые начали с «безобидных» вейпов.

«Это новая эпидемия, которую создают производители табачных изделий, и это уже не первый пример. Каждые несколько лет корпорации выходят с теми же лозунгами: мы разработали новый продукт, он уже не вреден, он не является проблемой, он часть решения. Так каждый раз. Все началось с легких сигарет. Это привело к тому, что вместо рака легких, который развивается ближе к бронхам, начал развиваться рак легких, ближе к плевре. Уровень риска не изменился. Каждые несколько лет появляется новый продукт. Сейчас это электронные сигареты, устройства для нагрева. И каждый раз производители говорят, что нет окончательных научных данных о влиянии этого продукта на здоровье. Но мы все это проходили. Мы должны учиться на своих ошибках, на предыдущих эпидемиях, когда правительства не учли возможные риски новых способов курения », – заявила кандидат медицинских наук, главный редактор международного журнала Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe Татьяна Андреева.

Шаг к урегулированию

Производители ТИЭН и е-сигарет гордятся разрешением на продажу в США, где действует строгое антитабачное законодательство, однако продаются они не только там. Если в США это просто новый вид сигарет, которые можно курить только там, где традиционные, то в Украине и других европейских странах они позиционируют себя как нечто новое, здоровое и статусное. Из рекламы IQOS можно узнать, что он помогает бросить курить традиционные сигареты (IQOS – аббревиатура I quit ordinary smoking, «я бросаю привычное курение»). Но маркетинговая стратегия бренда говорит о другом: они стараются не перетянуть на свою сторону тех, кто уже курит, а привлечь тех, кто еще не курил. Об этом свидетельствует привлечение к продвижению бренда молодых блоггеров, которые рекламируют стики в своих соцсетях. Их аудитория – молодежь, в частности, несовершеннолетние. Это касается как Украины, так и стран ЕС.

«Реклама этих изделий прежде всего нацелена на молодежь. Исследование социальных медиа, которое проводилось с октября 2018 по октябрь 2019-му, показало, что там было опубликовано около 2,5 тыс. постов с хэштегом, касающихся IQOS и glo. Было обнаружено, что 30 украинских инфлюенсеров постили разнообразный контент, касающийся IQOS, glo и вейпов. Аудитория этих инфлюенсерив – около 5,6 млн человек, очевидно, что сейчас эти цифры значительно больше. Общая стоимость рекламного контента, который они публиковали – 1,8 млн долларов. Маркетинговая кампания колоссальная и никаких ограничений в рекламе нет », – отметила исполнительный директор ОО «Жизнь» Лилия Олефир.

В Украине действительно свободно можно купить как ТИЭН, так и е-сигареты, ведь их определения нет в законодательстве, поэтому привычный запрет на табак на них не распространяется. Например, 16-летняя волонтер ОО «Жизнь» провела эксперимент и заказала электронный девайс и упаковку табачных изделий к нему. Ей продали товар без вопросов.

Киевский международный институт социологии по заказу ОО «Жизнь» провел опрос по потреблению ТИЭН и е-сигарет и выяснил, что по сравнению с прошлым годом потребление э-сигарет возросло с 3,9% до 6,4% среди мужчин и с 5, 8% до 13,2% среди женщин. Потребление ТИЭН возросло с 1,5% до 6,1% среди мужчин и с 3,4% до 10,5% среди женщин. Курильщиков ароматизированных сигарет выросло с 17,9% до 20,3% среди мужчин и с 20,8% до 42,9% среди женщин.

В то же время украинцы поддерживают усиление антитабачного законодательства: 87% высказались за повышение до 21 года минимального возраста продажи всех средств для курения, 91,5% поддерживают запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним, 87% – за запрет рекламы и видимого размещения табачных изделий в магазинах, 90% – за расширение перечня общественных мест, свободных от курения, 90% – за запрет ТИЭН в общественных местах, 66% – за повышение налогов на средства для курения.

Итак, запрос на изменения есть. В парламенте уже был зарегистрирован законопроект №2813, который предлагает приравнять электронные устройства для курения к традиционным сигарет, чтобы на них начали распространяться те же правила – запрет рекламы (в частности, в интернете) и курение в общественных местах. Кроме того, внедряется стандартизированная упаковка, запрет выкладывать сигареты в местах продаж и ароматические и вкусовые добавки. Этот документ готовила рабочая группа при Комитете по вопросам здоровья нации, параллельно существовало несколько альтернативных. В конце их все отозвали, чтобы наработать окончательный – 2813-Д, который будет включать все нюансы. По словам народного депутата Лады Булах, которая является соавтором проекта, голосование планируется к Новому году.

«Этим законопроектом мы хотим повысить возраст дебюта курения, чтобы ребенок физически не имела возможности купить обычные или электронные сигареты. Это также и наше обязательство перед ЕС Украина обязалась бороться с курением всеми возможными способами, бороться с табачной индустрией, агрессивно навязывает электронные сигареты как средство уменьшения вреда. Это не так, это такие же вредные сигареты», – говорит Лада Булах.

Кроме того, в проекте предлагается увеличение штрафов за курение в общественных местах до 500 грн.

«Хотя этого тоже недостаточно. Госпотребслужба не может выполнить свои обязанности, она констатирует, что завалена жалобами и специалисты физически не могут с ними справиться. Сегодня человек, который курит в общественном месте, может быть оштрафован на 51 грн. Работа полицейского стоит дороже, поэтому штрафы надо увеличивать и нарабатывать реалистичную систему контроля», – говорит Булах.

Спасать или зарабатывать?

21 мая президент подписал закон, который повысил налоги на продажу ТИЭН и электронных сигарет.

«С 1 января 2021 налоги на сигареты и ТИЭН будут равны. Будет больше поступлений в бюджет и меньше мотивации для потенциальных курильщиков, так как это приведет к росту цены и изделия станут менее доступны для молодежи », – говорит Олифер.

Но, видимо, подписанный документ – часть некого компромиса в борьбе за акцизные ставки и контроль над рынком.

Дело в том, что производители сигарет уверены, что каждый раз под видом борьбы за здоровье людей их просто «раскулачивают», или же просто провоцируют на «откат». А также параллельно расширяются возможности для наполнения рынка контрабандным продуктом.

Ежегодно в Украине тратятся бюджеты с огромным количеством нулей на борьбу вокруг налоговых ставок для табачников. Если за этим следить хотя бы год, то можно заметить, как те, кто собирают митинги под Радой с требованием ужесточить ограничения для производителей сигарет, потом заходят в зал и не голосуют. Так, в прошлом созыве было с нардепом Олегом Мусием.

В прошлом году крупнейшие компании-табачники – British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris и Imperial Tobacco – заявили, что уйдут из Украины из-за предложенного парламентом повышение акциза.

Кроме того, они раскритиковали парламент за правку, благодаря которой маржа розничных продавцов сигарет вырастет на 13%, и это будет на пользу отдельных депутатов.

Правка была внесена на комитете Александром Дубинским и теперь уже скандально известным Александром Юрченко. Ее также поддержал и Андрей Холодов.

После этого последнего обвинили в лоббизме собственных интересов. Проблема том, что Холодова называют конечным бенифециаром табачных торговых сетей Т-Киоск и А8.

НАБУ начало проверять деятельность Холодова, НАПК выписал протокол, что у него есть таки конфликт интересов.

Всего благодаря повышению акцизов на сигареты только в январе-мае бюджет получил 19,7 млрд грн, что на 5,8 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ответ производители пугают, что планы заработать на новом росте акциза могут иметь обратный эффект – украинцы просто будут меньше покупать табачных изделий или покупать контрабанду.

Объем нелегальной торговли табачными изделиями может вырасти с 8,5% до 20%, прогнозирует генеральный директор Империал Тобакко в Украине Ростислав Чернак.

Летом с поста главы АМКУ пошел Юрий Терентьев, который собирался взыскать с табачной компании Тедис штраф в 6,5 млрд грн. Позже журналист Юрий Бутусов обвинил власть Зеленского в том, что она способствует расширению монополии Тедиса.

17 сентября депутаты должны проголосовать законопроект о совершенствовании механизма взимания акцизов с производителей табака №3016-Д. Проект предлагал ликвидировать схему forestalling, которая помогает производителям минимизировать акцизы. Все происходит так: перед началом года, пока не повысилась акцизная ставка, производители заготавливают большие запасы сигарет и платят за них обычный налог. А продают уже потом, по завышенным ценам, якобы из-за роста акцизов.

Также предлагалось запретить реализовывать / импортировать в последние 3 месяца перед повышением акциза табачной продукции больше, чем было реализовано предприятием ранее.

Но депутаты законопроект отправили на доработку. И к зиме, до принятия изменений в бюджет нам еще предстоит увидеть жесткую борьбу.

Цинизм ее даже повыше романа Кристофера Бакли.