10 февраля литовское подразделение балтийского русскоязычного издания DELFI выпустило тревел-блог Ориюса Гасановаса, который называет себя «агентом из Литвы». В нем он рассказывает о винном бутике Goodwine, как о неком закрытом сообществе бандитов и звезд, которые собираются для закупки качественных товаров и общения в привычной роскошной обстановке, далекой от общекиевской нищеты. Мы сравнили текст тревел-блога с фактами, чтобы понять, что же так возмутило и насмешило в нем киевлян.

Неприязнь к буржуинам

Блог Ориюса написан в лучших традициях обличающей загнивающий Запад советской агитки. Сразу искусственно создается разрыв между богатыми посетителями магазина, нечестными на руку бандитами и звездами с по-клоунски розовыми волосами, и честными трудягами, бабушками с пенсией в 70 евро, покупающими на последние копейки картошку, таксистами-работягами, которые даже не знают о таком месте неприкрытой роскоши.

Это откровенная неприкрытая манипуляция очевидна каждому, кто обладает минимальными навыками критического мышления. А значит попадет в точку только там, где критическое мышление отключено вместе с оппозиционными телеканалами и новостными ресурсами — в среде потребителей контента России24, НТВ и прочих пропагандистских российских телеканалов. Не зря DELFI — строго русскоязычное издание, как раз для тех, кто давно живет в Европе, но не желает учить местный язык и во всем ориентируется на счастливое советское прошлое.

То, что статья не показалась странной читателям ресурса, пока туда не пришли украинцы, только подтверждает этот тезис. Дальше — больше.

Выдуманная роскошь

Вещи, которые Ориюс описывает как роскошные, вряд ли удивляют среднестатистического киевлянина. Бассейны с устрицами давно есть в обычных магазинах, вроде МЕТРО, да и сами устрицы в сети заведений «Черноморка» или «Білий налив» можно купить от 17 гривен за штуку. Действительно, чтобы оставаться свежими, устрицы содержатся в специальном бассейне. Что в этом такого особенного, достойного только избранных бандитов со звездами?

Да, в Литве устрицы гораздо дороже, но Ориюс посещал в Киеве заведения Димы Борисова, а значит в курсе, что устрицы у нас может позволить себе и пенсионерка, на фоне нищенской пенсии которой автор и раскручивает шок-контент о ценах и продуктах Goodwine.

В сомелье у полок с вином в специализированных винных магазинах тоже нет ничего необычного. Как и в овощах, которые сдабривают влагой — продукт из пульверизатора опрыскивают даже в ролетных киосках. Нет ничего роскошного в том, чтобы не продавать людям гнилые овощи. В условиях рыночной экономики покупатель просто пойдет за лучшим продуктом в соседний киоск. Но автор упорно остается мыслями в Советском Союзе, где все едят, что дают, а качество — это синоним роскоши.

Интересно, что даже соответствие туалетной бумаги, уж на что дешевого продукта, цвету плитки в уборной, Ориюс считает буржуйством. Хотя с 2020 году расцветки, далекие от переработанных три раза некачественных школьных тетрадей легко найти даже в бюджетном АТБ.

Подмена понятий

Ориюс специально говорит только о самых дорогих продуктах, вроде икры или мраморной говядины, которой для сохранения вкусовых качеств необходим массаж. Клиентов он видит только на дорогих спортивных машинах, суммы в чеке с остротой орлиного глаза высчитывает непременно выше пенсионного минимума.

На деле же, как и во многих сетевых магазинах, вроде Сильпо, АШАН, МЕТРО, в Goodwine есть как очень дорогие, так и довольно дешевые продукты. Например, бутылку итальянского вина здесь можно купить от 70 гривен, кроме дорогих хлеба и сыра есть и вполне бюджетные позиции, то же касается овощей и фруктов. Да, обычный батон здесь не купишь, но какой смысл идти за батоном в винный магазин? Блогера же удивляет, что хорошие неспециализированные для магазина продукты стоят в два раза дороже обычных и низкопробных в дешевых магазинах. Легко сравнивать цены на Российский сыр и Грюйер и хвататься за голову от разницы.

Загнивающая мораль

Бросается в глаза, что Ориюс нечасто общается с женщинами, их мотивацию он видит через призму низкопробных мужских журналов (увлечение ими сказывается и на стиле блогера). Для него все женщины — охотницы, мечтающие подцепить кавалера побогаче. Например, в статье он описал киевлянок как бедных родственниц, захаживающих в Goodwine за богатым женихом, накопившим на буханку хлеба за 3 евро и медленно озирающихся по сторонам, выбирающих свое простое женское счастье.

В Киеве, как и в Литве, довольно много специализированных клубов с бесплатным входом для девушек и высокой платой для мужчин, где гораздо скорее и дешевле буханки хлеба в Goodwine можно познакомиться с состоятельным мужчиной.

Но, похоже, такие охотница за богачами — больная мозоль Ориюса и мерещатся они ему везде. Например, скандалом обернулся и его блог о Санкт-Петербурге, в котором он написал о девушках, пьющих в баре коктейль ради знакомства. Подсчитав стоимость выпитых в среднем коктейлей и, будучи уверенным, что каждая женщина в благодарность за коктейли непременно поедет к новому знакомому домой, он безапелляционно оценил ночь с питерскими тусовщицами в 21 евро, за что получил справедливую порцию гнева.

Goodwine ни при чем?

Многие пользователи соцсетей и медиаперсоны назвали блог удачной нативной рекламой — ведь за сутки его просмотрели тысячи человек.

Однако, много чего не сходится.

Во-первых, Goodwine всегда стремиться к открытости: это большие прозрачные витрины, яркие вывески, открытое пространство, как в ЦУМе. Нативная реклама, называющая такое место закрытым клубом не на руку магазину.

К тому же, Goodwine были одними из первых, кто стал вести классы о вине, чтобы сделать культуру вина не элитарной, а демократичной. Человек может не просто выбрать недорогое и вкусное вино, благодаря широкому ассортименту и профессиональной консультации, но и сам научится в нем разбираться. Разве хотела бы сеть с таким подходом позиционировать себя как место только для избранных богачей?

Фотографии сделаны без разрешения магазина, на камеру втихую. Если бы реклама была нативной, блогеру явно подсуетили бы толстосума с пакетом красной икры или парковку, забитую дорогими машинами. Но фото идут вразрез с текстом: кроме холодильника с икрой, ничего такого дорогого на них совсем нет.

К тому же, сам Goodwine в комментарии журналисту издания MC Today опроверг причастность к этой статье. Учитывая, что прямые рекламные материалы набирают гораздо больше просмотров и репостов, игра в такой сомнительный маркетинговый «вирус» — совершенно фантастический и неоправданный ход.

Выводы

То, что статья откровенно манипулятивная и написанная в духе человека, застрявшем в советских временах — очевидно. Но это не наивность автора, который романтизирует времена дефицита и колбасы за 3 копейки. Совсем нет. Автор пишет в подобном стиле и подменяет понятия совершенно сознательно. Его целевая аудитория — люди, презирающие вкус, самоуважение, инаковость — розовые волосы, хорошее вино, свежие фрукты. Их в этом блоге совсем ничего не удивит. Единственный вывод, который они сделают: «Украинцы сменили курс от России к Европе, чтобы становиться бандитами ради цветной туалетной бумаги». И тот, кто создает такую картинку у читателей — далеко не дурачок.