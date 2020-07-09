Зеленского в ближайшие месяцы ждут удивительные открытия о природе власти. В своих попытках понять каким образом в игре с Порошенко он из хищника превратился в жертву Владимир Зеленский усвоит, что для построения настоящего авторитарного режима мало гневно топать ножкой

Очередной день суда не предвещал никаких сюрпризов. Несмотря на протесты, осуждение политических преследований со стороны Запада и понятного внутриукраинского напряжения, порождаемого процессом над Порошенко, прокуратура тихой сапой продолжала гнуть свою линию. Ничто не предвещало нарушить тихое размеренное течение беспредела. Но, как это обычно и бывает, жизнь внесла в планы всех присутствующих на суде свои коррективы.

Прямо во время заседание в информационном пространстве состоялся взрыв сверхновой – сразу в трех СМИ вышло интервью с руководителем следственной группы ГБР по делам Порошенко Олега Корецкого.

Бенефис Корецкого (не станем делать из него героя, зная содержание прослушки в кабинете Трубы), как всегда бывает с разного рода разоблачениями, подтвердил то, о чем мы всегда догадывались, но боялись спросить. Вдруг оказалось (какой сюрприз), что генеральный прокурор Ирина Венедиктова совместно с некой своей “харьковской командой” давила на следствие, несмотря на отсутствие составов преступления по делам против Порошенко, не давая их закрыть. И что вопреки заявлением власти, реальное руководство следствием по политическим делам в ГБР возложено на экс-адвоката Януковича Александра Бабикова, который в частных беседах сам признавал пустоту предъявленных Порошенко обвинений.

Интервью Корецкого привело к настоящей панической атаке в стане прокуроров. Если прошлой ночью прокуратура впопыхах добилась продления сроков досудебного расследования против Порошенко, то после того как о сенсационном интервью стало известно прямо во время судебного заседания, группа генеральной прокуратуры была вынуждена слить все свои позиции защите, объявив о том, что досудебное расследование внезапно окончено, а следовательно вопрос об избрании меры пресечения отпал сам собой. Шокированный тем, что на него фактически повесили всю ответственность за то, будет ли Петр Порошенко каким-либо образом ограничен в своих правах, судья Вовк самоустранился и фигурально выражаясь послал прокуроров искать своего счастья в другом месте, оставив ходатайство об избрании меры пресечения без рассмотрения.

И если в начале этой трагикомичной истории генеральный прокурор Венедиктова требовала для Порошенко ареста и записывала видео на котором в стиле Вышинского предлагала ему доказать свою невиновность в суде, то под конец не понимающая куда прятать свои проколы прокуратура перекинула всю ответственность на суд, который теперь по идее должен рассматривать дело по сути и, прогнозирую, не слишком будет спешить с заседаниями.

Вполне возможно, что сенсационные заявления Олега Корецкого приведут к тому, что из системного прокурора (а карьера Корецкого была всегда связана именно с прокуратурой) станут лепить героя нашего времени – принципиального правоохранителя, который пошел против системы и рассказал правду. Однако жизнь – это не сценарная арка голливудского фильма о герое-одиночке. Все гораздо сложнее.

Не знаю какие сценарии суда над Порошенко рисовал в своей фантазии Владимир Зеленский, но бесспорно одно – инициируя уголовные дела против оппозиции он попросту недооценил свои политические силы и степень своего реального, а не формального влияния. А так же, не будучи по сути политиком, не просчитал то, каким образом опытный политик Порошенко будет реагировать на угрозы.

Вполне возможно, что расчет Зеленского состоял в том, что любой среднестатистический человек попросту бы испугался перспектив тюремного срока, включил бы заднюю и начал бы искать способы договориться о собственной безопасности, например на условиях прекращения активной политической деятельности. Загон Порошенко в стойло, по расчетам Венедиктовой и Зеленского должен был состоятся в тот момент, когда прокуратура изменила требование ареста на требование личного обязательства. Согласно бытовой логике, получив перспективу не идти в СИЗО фигурант уголовного дела должен был бы по идее поддаться и согласиться дать личное обязательство перед судом. Однако шестой президент, не понимающий основ политики и того, на какие жертвы готовы идти политики ради своей власти и карьеры, попросту не просчитал дальнейших действий пятого. Настоящий шоком для Банковой, уверен стал момент, когда в ходе одного из заседаний Порошенко отказался давать какие-либо обязательства перед судом.

Фактически с подачи пятого президента состоялась резкая эскалация конфликта. Зеленский и Генеральный прокурор оказались поставлены в патовою ситуацию, иными словами попросту взяты на слабо. Ведь после такого отказа перед ними встал простой выбор – либо все же добиться ареста, поставив под удар свой международный имидж и еще более консолидировав вокруг Порошенко пассионарные слои общества. Либо слиться из процесса, продемонстрировав тем самым что расправляться с политическими конкурентами кишка у них тонка. На этом этапе именно Порошенко перехватил инициативу, показав что даже из позиции обвиняемого по уголовному делу он может гонять тряпками действующего президента и прокуратуру.

Примерно на этом этапе, как мне кажется, дрогнула и сама система. Прокуроры, следователи и шире госаппарат – это не роботы и автоматы. Это живые люди, следящие за событиями, наблюдающие за рейтингами и всегда очень остро чувствующие куда веют политические ветра. Вопрос лояльности госаппарата – это всегда вопрос о том, какие перспективы дает ему лояльность к конкретной власти. В условиях авторитарного режима силовики могут по беспределу перемолоть любого.

Но в ответ они бы хотели понимать свою выгоду. Идти на беспредел при Януковиче считалось выгодным, так как и сам он и его окружение транслировали в пространство один месседж – папа во главе государства пожизненно! Многих из тех, кто выполнял преступные приказы при Януковича хотел бы так же пожизненно закрепиться на своей должности. Конечно же и Янукович и его окружение погорели из-за полного непонимания того, в какой стране они живут. Но по крайней мере у них был мотив.

Какой мотив мог быть у следователя Корецкого для того, чтобы продолжать упорные попытки посадить Порошенко по беспределу? Может быть следователь Корецкий должен был вдохновиться падающим рейтингом Зеленского и упорно растущим рейтингом Порошенко? Возможно уверенность в следователя Корецкого должен был внушить кадровый хаос власти и упорные слухи о скорой отставке генерального прокурора? Или следователь Корецкий просто мазохист и мог хотеть сам продолжать выполнять идиотские указания начальства ? Или он мечтал по тихому быть уволен, чтобы потом нести ответственность за все незаконные действия?

Нет! Следователь Корецкий просто оказался первым, кто почувствовал ветра перемен. Прекрасно понял, что за каких-то полгода-год ситуация в стране может настолько кардинально поменяться, что он и такие как он могут пойти под нож новой политической реальности – за “перегибы на местах”, потому что президент (уходящий либо действующих, но ослабленный) должен быть вне подозрений. Корецкий стал первым человеком, сдавшим свой билет на Титаник. Первым, но точно не последним.

Владимира Зеленского в ближайшие месяцы ждут удивительные открытия о природе власти. В своих попытках понять каким образом в игре с Порошенко он из хищника превратился в жертву Владимир Зеленский усвоит, что для построения настоящего авторитарного режима мало гневно топать ножкой. Нет, властью надо жить и в ней же умирать, ведь власть – лучший саван. Либо будь готов идти до конца, либо будь демократическим президентом в рамках полномочий. Еще он поймет, возможно слишком поздно, что, выражаясь словами Мао, “винтовка рождает власть”. Власть идет за сильными, вне зависимости от текущего распределения формальных должностей. Само начало политических репрессий и попытка построения авторитаризма запрограммировало поражение Зеленского. Просто вчера Титаник Зеленского после медленного погружения резко лег на борт. И это уже заметили все.