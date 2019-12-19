В четверг Верховная Рада приняла избирательный кодекс с правками президента. За документ проголосовало 330 депутатов из всех фракций. Но за этот парламентский консенсус было заплачено смыслом документа - по сути вместо разрекламированных открытых списков украинцы снова получат закрытую систему. Как так получилось, и почему «Слуги народа» удовлетворили все прихоти ОПЗЖ, ЕС, «Батькивщины» и «Голоса», разбирались Буквы.

Внесению законопроект в зал предшествовал скандал, о котором Буквы уже писали ранее. Дело в том, что после того как президент ветировал Избирательный кодекс, принятый Радой предыдущего созыва, он должен был подать свои поправки к тексту.

Он их подал, только в форме эссе. После этого профильный парламентский комитет вместе с ЦИК, которая в большинстве сформирована по квоте «Слуги народа», наработал такой текст, в котором половина поправок Владимира Зеленского не была учтена, а половина была дописана комитетом и ЦИК.

Среди них, в частности, были скандальные нормы о снятии кандидата по обращению СБУ, а также предоставление ЦИК по сути полномочий правоохранительных органов.

В результате депутаты от оппозиции 4 декабря устроили бунт, и по требованию «Батькивщины» и «Голоса» документ был снят с рассмотрения.

После этого была создана рабочая группа, которая должна была поработать с кодексом так, чтобы там остались только правки президента. Но на прошлой неделе депутаты заметили, что «Слуги народа» пытаются им подложить письмо якобы написаное президентом и датированное не сентябрем, а ноябрем. Оппозиция устроила очередной скандал спикеру Дмитрию Разумкову, и было договорено, что правки будут разведены в два законопроекта. И Рада в четверг рассмотрит только те, которые были в тексте вето президента.

На самом деле торг оказался куда более глубоким и интересным. ОПЗЖ, ЕС и «Батькивщина» также получили для себя более выгодные условия формирования списка. Если в редакции предыдущего состава Рады партиям дали возможность иметь закрепленную часть списка в 10 человек, Владимир Зеленский в своем вето просил ее уменьшить до одного человека. Но оппозиция выторговала себе квоту в 9 человек, чьи позиции в списке остаются закрепленными.

«Слуги» также сняли такие щекотливые для оппозиции темы, как региональное представительство в ЦИК, дополнительные полномочия СБУ и прочую фигню, которую они пытались запихнуть », – рассказал один из депутатов участников рабочей группы не под запись.

Еще одна правка, которую внесли по требованию ОПЗЖ – это количество голосов, благодаря которым депутат сможет подняться по списку. Если сначала планировалось, что для этого хватит одного процента, затем некоторые предлагали продвижения по списку благодаря каждому набраному голосу, то сейчас для этого надо набрать 25% – на 7000 голосов больше, чем твой предшественник по списку.

«По нашему мнению, списки к сожалению призакрилы, а не приоткрыли», – говорит руководитель организации ОПОРА Ольга Айвазовская.

«Благодаря парламентским договоренностям ротацию сейчас не проиходит 9 человек, они не будут распределены в региональных списках и за них избиратель не будет голосовать индивидуально. Второй недостаток закона – это введение 25 процентной квоты для изменения места в списке. Если мы возьмем выборы 2019 года, то для получения места депутату надо было где-то 25 000 избирателей. И теперь, чтобы продвинуться в рейтинге хотя бы на 1 позицию, кандидату надо набрать не менее 25% цены полного мандата – это где-то 7000 голосов », – говорит эксперт.

Заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко с этим упреком не соглашается.

“7 тысяч голосов в пределах области набрать, это не какая-то фантастическая цифра для того, чтобы подвинуться по списку за долгую избирательную компанию, которая длится 3 месяца, можно руками обойти эти 7 тысяч, кторые за тебя проголосуют и запомнят твой номер в партийном списке “, – отметил депутат.

Больше всего Айвазовскую огорчает то, что избиратели, когда получат бюллетень снова в первую очередь будут голосовать за партию. И только потом в конце огромного бюллетеня-простыни из названий партий и ее представителей в региональном списке (17 человек на каждую партию) они должны найти ячейку, где обозначить кандидата, который им понравится в списке выбранной партии.

«То есть украинцы по традиции будут голосовать за партию и забывать внести в конце фамилию кандидата. Таким образом, мы будем иметь в целом закрытые списки », – отмечает Айвазовская.

Еще одним негативом нового закона эксперты ОПОРЫ считают, что количество мандатов в региональном округе будет привязано к явке.

Напомним, согласно новому кодексу в Украине теперь будет не 225 округов, а 27, где каждый округ – это фактически область Украины, за исключением Киева, Днепропетровской и Херсонской области (сюда вписывают квоту Крыма), которые делятся на 2 округа.

«И до 20 часов дня голосования никто – ни партии, ни избиратели, ни ЦИК – не будут знать, сколько депутатов, скажем, в Киевской области будет избрано. Потому что это напрямую будет зависеть от того, сколько избирателей в этом округе придет и проголосует. Эта состязательность по явке может привести к тому, что из небытия вернется накручиваниt явки, внесение недостоверных сведений в протоколы или админресурс по принуждению избирателей голосовать», – предупреждает Айвазовская.

Поэтому эксперты призывают депутатов вернуться к рассмотрению вопросов формирования списка и дизайна бюллетеня, чтобы исправить эти слабые и рискованные моменты.

Единственное чего лишатся украинцы вследствие этого кодекса – это мажоритарка. И предположение, что ее просто скрыли в региональных списках, Айвазовская считает неверным.

«Скрытая мажоритарка сможет сработать только тогда, когда кандидаты в региональном списке сговорятся между собой. А эта система сейчас вынуждает к конкуренции между кандидатами в пределах одного списка и мне трудно представить, как депутаты договорятся, что на этой трети, четверти округа работаю я, а там – ты», – говорит Айвазовская.

Правда, украинская история доказывает, что именно такие договорняки в Украине удаются лучше всего.

Из позитива, который отметили в ОПОРЕ, это защита прав переселенцев и соблюдение гендерных квот в списке.

Судя по всему, торги в зале по закону шли до последнего. Например, фотографы Букв зафиксировали, как к Святославу Вакарчуку подошел Давид Арахамия и долго о чем-то уговаривал. Вакарчук крутил головой, махал руками – Арахамия ушел. Через минуту вместо него пришел его заместитель Александр Корниенко. В этот момент у него в телефоне висел Дмитрий Разумков на громкой связи.

Что-то показав в правках депутатам «Голоса», он ушел.

В «Голосе» признают, что власть пошла на уступки им по части вопросов. Так же как и другим партиям.

«Мы забрали оттуда токсичные нормы, в частности – где ЦИК могла иметь свой админресурс, иметь представительства Центральной избирательной комиссии в окружных избирательных комиссиях. Мы привели Кодекс в соответствие с 17 предложениями президента. В частности – большие права для людей с инвалидностью с созданием для них возможности голосовать. 40-процентная квота для одного из гендерных полов – для того, чтобы уравновесить избирательные списки и не иметь дискриминации по гендерному признаку », – отмечает Роман Лозинский из «Голоса».

Еще одна договоренность – закон продолжат усовершенствовать уже в феврале 2020.

«Думаю, что они будут менять этот закон, так же как и закон о местных выборах, потому что они пока не понимают, какая система будет им в дальнейшем выгодной», – говорит не под запись один из депутатов.

«Слуги закона» пошли на все требования оппозиции, чтобы те не обжаловали закон. И это не единственная причина уступчивости. Депутаты из оппозиции подозревают, что вождям монобольшинства нужен был этот закон, чтобы шантажировать своих мажоритарщиков, которые уже сейчас бунтуют по тем или иным законам (закон о земле по словам самих «слуг» не хочет голосовать треть депутатов), и угрожать им досрочными выборами по новым законом.