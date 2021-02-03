Во вторник СНБО неожиданно применило санкции в отношении телеканалов пула Виктора Медведчука - 112, NewsOne и ZiK. Как сообщил журналистам спикер Дмитрий Разумков решение принято путем письменного опроса. Но больше всего сейчас обсуждается - каковы шансы, что это решение будет успешно обжаловано в суде. В этом и как возникло решение, пытались разобраться Буквы.

Во вторник вечером стало известно, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.

Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Тараса Козака. Он является номинальным держателем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”.

Позже стало известно, что под санкции попали и самолеты, которыми вроде перемещался Медведчук.

Блиц-криг, о котором ОПЗЖ знало

В среду спикер Дмитрий Разумков сообщил, что решение о санкциях на СНБО принималось “путем письменного опроса”. Разумков заявил, что воздержался от голосования, поскольку не получил “дополнительной информации” от спецслужб по этому вопросу.

Впрочем, уже через несколько часов РБК-Украина со ссылкой на источники дало информацию, что санкции введены якобы из-за того, что телеканалы финансируются за счет бизнеса Козака на оккупированной территории. В частности, владелец телеканалов якобы причастен к компании “Торговый дом “Донские угли”, которая занимается поставками угля. Впрочем, позже секретарь СНБО Виталий Данилов это опроверг.

Петр Порошенко заявил, что он решение приветствует, но ему о таких подробностях в свое время спецслужбы не сообщили.

Что стало причиной такого решения СНБО и Зеленского? Здесь можно только гадать – это рост рейтинга ОПЗЖ на фоне падения президентского, поскольку именно туда перетекал его электорат, или это попытка понравиться Байдену, или это действия, согласованные, например, с Ринатом Ахметовым по сокращению влияния Медведчука на энергетику. Или, в конце концов, это сигнал всем политическим оппонентам, что завтра под санкциями может быть уже не только Медведчук, но и Левочкин, Порошенко и Юлия Тимошенко.

По информации Букв, решение готовили давно. Даже больше, в ОПЗЖ об этом знали и даже пытались повлиять и на ОП, и на секретаря СНБО Данилова.

«Они знали и пытались противодействовать, но все равно до конца не верили, что санкции будут против телеканалов», – говорит собеседник #Букв.

На прошлой неделе вопрос санкций против граждан Украины на комитете по вопросам нацбезопасности и обороны нарушил Сергей Левочкин, хотя обычно он на комитетах молчит.

«Несмотря на то, что многие его называет одним из бенефициаров санкций, поскольку его влияние возрастет – ведь у Медведчука забрали его каналы – Левочкин прекрасно понимает, что такая же судьба может ожидать и его. И это может касаться как Интера, так и какого-то другого имущества », – говорит собеседник Букв среди депутатов.

Пока ОПЗЖ искало слабое звено, власть искала механизмы, как провести решение так, чтобы не растягивать его во времени и не утонуть в дискуссиях. Поэтому членов СНБО по очереди вызывали на Банковую на встречу тет-а-тет, давали бумагу на ознакомление и попросили подписать.

Как известно, воздержался спикер Разумков.

«Во-первых, он понимает, что решение может быть обжаловано в Верховном Суде и как человек, имеющий политические амбиции не хочет быть причастен к нарушению закона. По тем же соображениям он не хочет терять часть потенциального электората. И третье, он считает себя главой всего парламента и не хочет портить отношения ни с одной из фракций», – рассказывает собеседник #Букв в парламенте.

Как известно, Разумков женат на Юлие Чайке, дочери покойного мэра Николаева. Семья последней близка к медведчуковскому крылу ОПЗЖ. Впрочем, как говорят депутаты, впечатление, что Разумков больше общается с медведчуковцами, чем левочкинцами, неправильное. «У него намного лучше отношения с Бойко, чем с Медведчуком», – говорит один из депутатов.

Что может сказать об этом Верховный суд?

Несмотря на обилие шуток, что сейчас ОАСК все «порешает» в пользу Мевдедчука, обжалование решения Совета нацбезопасности и обороне – это юрисдикция Верховного суда.

«Да, Окружной админсуд Киева неоднократно принимал на себя эти полномочия, когда в нем оспаривали одни решения под видом других. Например, дело о Порошенко, которое касалось его назначений в Высшую квалификационную комиссию судей. В этом деле, по сути, обжаловались полномочия и указ президента. Но по форме все выглядело там, что это юрисдикция ОАСК», – вспоминает экс-судья Винницкого окружного административного суда, соучредитель и председатель правления фонда DeJure Михаил Жернаков.

В результате этот суд запретил конкурсной комиссии передавать кому-либо результаты конкурса в ВККС.

«Аналогичная история была с Национальным антикоррупционным бюро: они оспаривали действия НАБУ, что это просто субъект властных полномочий. И Высший совет правосудия неоднократно закрывал на это глаза. Поэтому да, в ОАСК могут попытаться оспорить решение о санкциях от СНБО», – говорит юрист.

«Если же обжаловать решение в Верховном суде – то трудно пока делать прогнозы. Во-первых, вопрос законности: можно ли наложить санкции на украинского гражданина. Во-вторых, в Верховном суде вполне независимые и адекватные судьи. И здесь возникает вопрос, как будет происходить автоматическое распределение. Скорее всего, обжалованием будет заниматься Кассационная палата Верховного суда. Поэтому вопрос с распределением, вполне вероятно, будет решать ее председатель Михаил Смокович. Если, конечно, в ситуацию не попытается вмешаться кто-то другой», – отмечает Жернаков.

Михаил Смокович – председатель Кассационной палаты Верховного суда, у которого в конце 2019 – начале 2020-го были проблемы с декларированием: Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило, что он не указал в декларациях более 365 тыс грн. Это решение НАПК Смокович оспаривал в Окружном административном суде Киева, а дело рассматривал фигурант «записей Волка» Игорь Погрибниченко.

Впоследствии Кассационный суд (председателем которого является Смокович) открыл производство по иску председателя ОАСК Павла Вовка, в котором последний требовал от Квалификационной комиссии судей признать его соответствующим занимаемой должности. Это бы позволило Вовку избежать квалификационной оценки и обезопасило бы его от увольнения с должности. Впрочем, решение в этом деле нет, ближайшее заседание состоится 15 марта.

Обращение в ЕСПЧ по грузинскому сценарию

Также как вариант для Медведчука называли и обжалования действий власти в Европейском суде по правам человека.

«Шансы обжаловать санкции в ЕСПЧ всегда есть, но это довольно длительный процесс. Да, суд может установить нарушение, да Украина может выполнить решение ЕСПЧ, а затем снова наложить новые санкции. Поэтому, на мой взгляд, это не является эффективным инструментом в данном случае», – считает Жернаков.

Михаил Тарахкало, директор Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека отмечает, что «санкции СНБО в первую очередь можно обжаловать в национальных судах, точнее в Верховном суде».

«В данном случае он может рассмотреть дело по сути. Также эти санкции можно обжаловать в Европейском суде по правам человека, но здесь все зависит от того, что именно будет оспариваться. Ведь в Украине есть эффективные средства защиты, национальные суды могут принять те или иные решения. Если же санкции СНБО попытаются обжаловать в ЕСПЧ перед тем, как эти жалобы рассмотрят национальные суды – это трудно будет объяснить, почему не было обращения к национальным средствам защиты в первую очередь », – отмечает эксперт.

«Да, в Грузии в свое время была история с телеканалом «Рустави-2», который судился с ЕСПЧ. Но я эту историю не отслеживал, поэтому не готов комментировать подробно. Знаю только, что ситуации не тождественны. И, если я ничего не путаю, ЕСПЧ принял решение не в пользу телеканала», – говорит Тарахкало.

«Я не исключаю, что обжаловать санкции СНБО в ЕСПЧ могут попробовать досрочно. Однако по правилу 39, которое упоминают в СМИ (Правило 39 Регламента ЕСПЧ – применяется в исключительных случаях, при риске необратимого вреда. По нему ЕСПЧ может дать рекомендации стране, подписавшей Конвенцию по правам человека, прибегнуть к определенным действиям, чтобы нарушение прекратилось – ред.), шансы довольно низкие», – добавляет он.

«Ведь в этом правиле говорится о неотложных мерах, в случае серьезных нарушений прав человека. Также это правило касается неотъемлемых прав человека, такие как право на жизнь. И вопрос СМИ в данном случае будет рассматриваться под большой лупой и нужны очень серьезные аргументы, чтобы убедить ЕСПЧ. Тем более, что на национальном уровне есть действенные средства защиты. Скажем, есть национальный суд, который может ввести те или иные временные меры. Однако я не хотел бы спекулировать, стоит дождаться, когда жалобу на решение СНБО подадут (в национальные суды или в ЕСПЧ – ред.), тогда можно будет комментировать ситуацию подробнее », – говорит Тарахкало.

Он также обращает внимание на то, что санкции приняли не против конкретных телеканалов, а против их владельца. И уже как следствие определенных, по мнению СНБО, незаконных действий владельца наложили ограничения на имущество. «И в данном случае телеканалы выступают не самостоятельными субъектами, а имуществом собственника. И это довольно интересная конструкция, посмотрим, как дело будет рассматриваться и как будут аргументировать решение национальные суды », – отмечает эксперт.

Как известно, ОПЗЖ обещает за это Зеленскому импичмент. И следует помнить, что Владимир Путин обычно не позволяет обижать своего друга и кума.