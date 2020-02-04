Впервые в рамках Ukrainian Fashion Week состоялся однодневный BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, посвященный изучению проблематики устойчивого развития в Украине и мире. Он завершился показом sustainable-брендов.

#Буквы рассказывают о самых интересных украинских брендах, для которых sustainable гораздо больше, чем осознанное потребление.

Лекторий BE SUSTAINABLE! fashion summit завершился совместным шоу брендов Azava, DevoHome, Klaptyk fashion, Preapoclo, Re-Beau, Reviclo by Markova и Una Terra. Все они – sustainable не только в плане производства тканей и отношения к окружающей среде. Для них sustainable – понятие многогранное и всеобъемлющее: это постоянное совершенствование и сохранение культурного наследия; поддержка ручной работы и локального производства; социальная и корпоративная ответственность; прозрачная цепочка производства и круговая экономика; достойные условия труда для сотрудников; поддержка гендерного равноправия; инновационные технологии и новые формы коммуникации. Одним словом, это реальность, без которой невозможно будущее.

Так, бренд DevoHome, основанный в 2013 году, – уже известный сегодня производитель конопляного текстиля и одежды.

“Конопляное волокно – это устойчивый и биоразлагаемый материал, – рассказывают в DevoHome. – Конопля растет без гербицидов и пестицидов, устойчива к вредителям, антибактериальна и противогрибкова, быстро поглощает и выделяет влагу, износоустойчива, гипоаллергенна и обеспечивает прекрасную регуляцию температуры и циркуляцию воздуха”.

Ноу-хау бренда – инновационный материал “конопляный мех” (HempFur), который отлично заменяет животный и синтетический мех по своим качествам и из которого DevoHome шьет конопляные шубы.

Также этот натуральный конопляный утеплитель используют для конопляных пальто, жакетов и жилетов как замену пуха и синтетики, которая обычно используется в масс-маркете. Материал можно стирать, он натуральный и теплый, не содержит продуктов животного происхождения и является абсолютно веганским.

Для устойчивого бренда KLAPTYK fashion это был первый показ: бренд совсем молодой и основан весной 2019 года Инной Павличук, кинорежиссером и дизайнером. “Это одежда, которую невозможно сносить и не выбирай между модой и природой”, – так Павличук характеризует философию своего бренда.

Пока технологии переработки текстиля еще в зародыше, а свалки в Украине растут с каждым днем, и 10% из них – это текстиль, дизайнер KLAPTYK решила пойти очевидным путем – шить одежду из б/у тканей и остатков текстильного производства. Именно так возник бренд устойчивой одежды KLAPTYK fashion – как прототип будущего масштабного UP-cycling производства.

Проект был начат и как социальный. Главными его портнихами стали девушки из села Владимировка (Киевской обл.), для которых эта экспериментальная мастерская – единственный вариант работы в деревне. Одна из целей бренды – уменьшать количество вторсырья на свалках.

Бренд REVICLO, также участвовавший в показе, создает одежду (джинсы, куртки, жакеты, рубашки) в духе 80-х – 90-х годов ХХ столетия из винтажного денима (хлопок 100%). Джинсы создаются не по лекалам, а по формам клиентов макетно-муляжным способом с учетом особенностей фигуры, типа и характера личности. Так получаются единственные в своем роде вещи.

“Создание нового изделия из винтажного сырья – экологически мудрая миссия. Давая вторую жизнь винтажному дениму, мы вместе помогаем сохранять ресурсы нашей планеты. Апсайклинг проект REVICLO является углеродно-нейтральным брендом The Sustainables”, – рассказывают в бренде.

Еще один бренд, основанный в 2019 году Лидией Соболенко и над которым трудится дизайнер Яна Червинская, Una Terra видит свою миссию в создании стильной и трендовой одежды для собак и их хозяев по принципу ресайклинга или используя ткани устойчивого производства.

“В Una Terra ми объединили осознанное потребление и моду, а также защиту животных и Земли. Мы знаем, что собака – это член семьи и подчеркиваем это через стиль Family Look”, – говорят создатели бренда.

Бренд производит свою продукцию двумя способами. Во-первых, создает новую, стильную одежду из секонд-хенд-материалов. Например, покупает куртки хорошего качества, вспарывает их, а затем шьет новую парную одежду для собак и их владельцев. Во-вторых, Una Terra использует ткани устойчивого производства шведской компании We aRe SpinDye, которая сделала значительный шаг вперед с этим продуктом: употребление воды и химических веществ значительно сокращается, что в свою очередь означает меньшее потребление энергии и меньший след углерода. Ткани и, таким образом, конечные изделия имеют экстрапоказатели, выдерживая повреждения ультрафиолетом, стиркой и износом лучше, чем можно достичь с традиционным окрашиванием.

Интересен опыт бренда AZAVA, который описывают как “нишевость, уникальность, изящество, шарм, благородство и уважение к традициям”.

Дизайнер бренд Аннис Захарова работает с индивидуальными заказами: каждая вещь искусно воплощается в едином экземпляре, исходя из вкуса, потребностей и строения тела заказчика.

Внешний вид изделий не теряет своей актуальности ни в каком модном сезоне, ведь в его основу заложены принципы классицизма. Вещи бренда легко перешиваются и комбинируются с другими частями гардероба. Высокое качество вещей, их универсальность позволяют использовать одежду в течение долгих лет жизни, в различных ситуациях и передавать их следующим поколениям.

Еще одна sustainable-составляющая AZAVA – культурная ценность. Вещи изготавливаются с использованием традиционных приемов высокого шитья и декоративных техник разных уголков мира.

Вдохновение дизайнер черпает в природе. Поэтому неудивительно, что в своей работе Аннис относится ответственно к воздействиям индустрии моды на окружающую среду и этику человеческих отношений.

Примечательно, что устойчивость присутствует на каждом этапе работы бренда: например, производство AZAVA малогабаритное, работает без остатков и с минимальным энергопотреблением (множество операций выполняются вручную и в светлое время дня; по возможности общение с коллективом и заказчиками происходит “вживую”, без использования технологических сетей коммуникации). Также бренд успешно воплощает программу творческого сотрудничества с малообеспеченными слоями населения, мастерами хендмейда и культурными центрами.

Всего в год AZAVA создает около 10-15 моделей.

После показа BE SUSTAINABLE! fashion summit гости Украинской недели моды вышли с убеждением, что эко-стиль – это будущее нашей планеты.