Отчитываясь о «победоносных победах» официального визита в ОАЭ представители власти не учли одну важную деталь: все их слова легко проверяются и приводят к неутешительным выводам.

По итогам официального визита в Объединенные Арабские Эмираты, который прошел 14-17 февраля, украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским отчиталась о 3 млрд долларов инвестиций, которые сумела привлечь в Украину. Конечно, что речь идет о рамочных договоренностях в формате меморандумов, т.н. «инвестициях вежливости» и тут уместны параллели с сентябрьским визитом в Великобританию, после которого власти тоже «привезли» 2,5 млрд фунтов (те же 3 млрд долл), так и не зашедших в страну инвестиций.

Но чтобы не впадать в огульный скептицизм сразу, «Буквы» решили все же проверить, насколько слова власти стыкуются с реальностью.

Нас даже не смутили жалобы оффрекодз одного из представителей бизнес-составляющей официальной делегации, который охарактеризовал визит как «дорогую и бессмысленную PR-кампанию» Офиса президента и который не слишком оптимистично настроен относительно его результативности. «В арабских странах не понимают такого наскока и чтоб говорилось сразу обо всем», – поясняет он.

Из несколько хаотичного потока новостей, который продуцировал пресс-офис Зеленского о его беспрецедентных достижениях в ОАЭ, наиболее реалистично выглядят договоренности в сфере, в которой Украина безусловно компетентна и обладает лидерскими позициями – сельском хозяйстве. На АПК, согласно официальным сообщениям, также распространяются достигнутые трехмиллиардные договоренности, в рамках которых Украина должна стать «гарантом продовольственной безопасности» для Эмиратов.

Сделаем лишь две критические ремарки:

Для объявления о том, что Украина обеспечит продовольственную безопасность третей страны, можно было подобрать более подходящий момент, чем период резкого роста цен на базовые продукты питания на внутреннем рынке и развернувшейся вокруг этого нервной общественной дискуссии.

Если государство Украина и ее руководство хотели поддержать аграрный экспорт в ОАЭ и в принципе сотрудничество в этой сфере, то было бы логично сместить визит всего на несколько дней и совместить его с посещением Gulfood – самой большой в мире профильной аграрной выставки, которая 21 февраля начинает работу в Эмиратах и где есть украинский стенд. «Вы не представляете, как поднимает статус участника посещение стенда руководством страны», – говорит один из бывших топ-чиновников, специализирующийся на международной торговле. То, что вместо этого визит захватил дату 14 февраля, День Влюбленных, и присутствие в делегации первой леди, еще раз заставляет подозревать его двойной смысл.

Итак, как именно Украина будет обеспечивать продбезопасность ОАЭ?

Представители властной команды в показаниях расходятся:

Согласно сообщению на сайте Офиса президента, речь идет о «создании агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности».

Из сообщения на Facebook странице министра аграрной политики Романа Лещенко понять что-либо сложно, так как оно полностью состоит из истеричных возгласов и топорной лести президенту: «Такого раньше не было! Украина, только вперед!».

Советник главы офиса президента Тимофей Милованов сообщает, что наследный принц ОАЭ «дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть, довести до 2 млрд долларов в год».

Эмиратские СМИ не подтверждают ничего из вышесказанного. «Буквы» уже писали, что заявления пресс-секретаря президента о небывалом интересе, якобы проявляемом местными медиа к визиту Владимира Зеленского не выдерживают проверки интернет-поиском

Но даже в этих скупых сообщениях нет ни слова о каких-либо новых договоренностях о поставках продовольствия, хотя приводится цитата Владимира Зеленского, что он готов их обеспечить: «Украина может и будет гарантом продовольственной безопасности Эмиратов … мы входим в число мировых лидеров по экспорту пшеницы, кукурузы и ячменя», – сказал он.

Экспорт украинских продуктов питания в ОАЭ в 2019 году составил в 252,2 миллиона долларов. Почти на половину его формируют всего четыре категории: растительное масло, мясная продукция (преимущественно говядина), продукция птицеводства, включая яйца, зерновые и мука. Такой дисбаланс усложняет задачу значительно увеличить объемы торговли, так как по ключевым категориям они и так находятся на пределе.

Также проблемной является «серебряная» категория украинского экспорта в ОАЭ – мясо и пищевые субпродукты из него. По данным Института аграрной экономики, в прошлом году производство продукции животноводства впервые с 2007 года стало убыточным и генерировало суммарный убыток 2,9 млрд гривен. «Убытки в животноводстве сложились под влиянием опережающего роста себестоимости – на 5,7%, тогда как выручка от реализации продукции выросла всего на 0,7%», – объяснил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» академик НААН Юрий Лупенко.

Еще один нюанс – чисто дипломатический. С украинской стороны пусть даже протокольные меморандумы подписывали официальные лица – министры, главы госконцернов – но ответный уровень был явно ниже.

Так, с Укробронпромом подписантом выступил холдинг Edge, а по большинству прочих меморандумом – инвестфонд Mubadala.

Наиболее статусное партнерство – впрочем как всегда – было у главы МВД Арсена Авакова, который подписал договор об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с преступностью, где подписантом выступил заместитель премьер-министра и министр внутренних дел генерал-лейтенант Шейх Саиф бен Заид Аль Нахайян.

И как раз этот договор нашел свое отражение в местных СМИ.

Правда, и украинское Минагрополитики является «потемкинской деревней госсектора» не обладая никакими реальными полномочиями. Это подтвердило вчерашнее заседание Кабмина, на котором новому-старому аграрному ведомству, по неофициальным данным из десятка ЦОИВ, причитавшихся ему в редакции 2015 года передали только два – Госрыбагентство и Госгеокадастр.

В целом, аграрный прорыв в ОАЭ выглядит иллюзорным. Мы можем рассчитывать на планомерное увеличение поставок, но стимулов для взрывного роста объема торговли в этом направлении у сторон нет.

Также – исключительно для сравнения и понимания, что такое «прорыв» – стоит напомнить, что перелом в аграрных отношениях с ОАЭ пришелся на каденцию министра АПК в правительстве Арсения Яценюка Алексей Павленко, когда Эмираты открыли свой рынок для продукции украинского птицеводства.

Аграрный экспорт в ОАЭ: ТОП-15 украинских товаров

Товарная категория Стоимость, млн долл % в общем экспорте Растительное масло 74,58 18,3 Мясо и субпродукты 51,37 12,6 Молоко, молочные продукты, яйца, натуральный мед 30,36 7,4 Зерновые культуры 26,19 6,4 Продукция мукомольной и крупяной промышленности 15,15 3,7 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус 3,32 0,8 Семена и плоды масличных 2,91 0,7 Съедобные плоды и орехи 2,54 0,6 Овощи 1,61 0,4 Табак и промышленные заменители табака 1, 56 0,4 Продукты переработки овощей 1,45 0,4 Готовые продукты из зерна 0,89 0,2 Сахар и кондитерские изделия и него 0,73 0,2 Какао и продукты из него 0,57 0,1 Разные пищевые продукты 0,50 0,1

Данные: Госстат, январь-ноябрь 2020 года