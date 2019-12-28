Уходящий год Украина провела в постоянном стремлении сохранить собственную внешнеполитическую субъектность. К сожалению, не всегда они были успешными, объективно позиции нашего государства на мировой арене стали слабее. Впрочем, это не повод опускать руки, а только определить приоритетные направления следующих действий.

Рандеву года – встреча Нормандской четверки. Переговоры Нормандского квартета восстановлены впервые с осени 2016 года, впервые с момента существования формата четверо лидеров провели совместный брифинг. Стремление Владимира Зеленского пообщаться с Владимиром Путиным было воплощено, что показательно, и в двустороннем формате, где президенты РФ и Украины говорили прежде всего о газе.

Украинская делегация в очередной раз проиграла информационное противостояние. Коммюнике по итогам встречи не содержит никаких обязательств для России, однако там говорится о признании «формулы Штайнмайера». Обмен пленными может произойти только по принципу «всех установленных на всех установленных», как и заявил в Париже Путин. Команда Зеленского постоянно вальсирует с Кремлем рядом с красными линиями, определенными активной частью общества.

МИД года – Андрей Ермак. Человек, который еще в начале 2019 не позиционировал себя как ответственный в ЗеКоманде за международное направление, сегодня является куратором отношений с Россией, США, Нормандской четверкой, занимался обменом пленными и транзитом газа в ЕС. Похоже, доверие со стороны Владимира Зеленского наделяет Андрея Ермака чрезвычайными возможностями. Конечно, с одной стороны, потому что с другой – сосредоточение приоритетов внешнеполитической деятельности в руках одного человека без опыта работы дипломатом заметно демотивирует сотрудников МИД.

Напомню, что Украина полгода не могла назначить нового посла в США и несколько месяцев – представителя в Совете Европы. Если Павел Климкин не скрывал в короткий период пребывания в должности министра скептического отношения к Зеленскому, то Вадим Пристайко, который сменил его у руля внешнеполитического ведомства, напоминает чиновника, которого Банковой не жалко.

Вердикты года – предписание Международного морского трибунала и решение Международного суда ООН. Победы команды Елены Зеркаль, которая решила прервать карьеру в МИД, позволили не только продемонстрировать правоту позиции Украины, но и в очередной раз напомнить прописные истины: Крым – это Украина, агрессию на Донбассе осуществляет Россия. До завершения обоих судебных процессов далеко, однако решение обеих высоких судов имели положительный тактический эффект для нашего государства.

Диалог года – телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Не слишком длительный телефонный диалог двух президентов имел масштабные последствия. Трампа его политические оппоненты из Демократической партии обвинили в намеренной остановке военной помощи Украине с целью получить компромат на семью Джо Байдена. Владимир Зеленский в карикатурном образе побывал на страницах ведущих западных СМИ.

Обнародованный Трампом без согласия официального Киева транскрипт беседы иметь серьезное влияние на международные отношения как таковые, ведь отныне лидеры государств должны помнить, что даже конфиденциальные разговоры могут стать известными широкой общественности. Палата представителей Конгресса США официально обвинила 45-го президента в превышении полномочий, однако процедура отстранения Дональда Трампа от власти не будет реализована. Более того – он остается одним из фаворитов президентской кампании 2020 года. Вот только двухпартийная поддержка Украины за океаном находится под прямой и явной угрозой.

Трансформация года – смена власти в Европейском Союзе. Выборы в Европейский парламент продемонстрировали, с одной стороны, определенное ослабление позиций Европейской Народной партии, с другой – евроскептики и пророссийские силы не получили ожидаемого представительства. Новый состав Европейской Комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, очевидно, не станет форсировать процесс приема новых членов в ЕС (Европейский Совет по требованию Франции не дал согласие на начало переговоров с Албанией и Северной Македонией). Хотя Европейский Совет уже привычно продлил санкции против России, однако голоса о целесообразности их ослабления звучат все сильнее. Дональд Туск возглавил Европейскую Народную партию, отказавшись тем самым от борьбы за пост президента Польши.

Европейский модельер года – Эммануэль Макрона. В этом году французский президент не только пересек экватор своей каденции, но и существенно изменил тональность внешнеполитической риторики. Он подверг резкой критике НАТО накануне праздничного саммита, заявив о «смерти мозга Альянса», отметил целесообразность построения общей Европы, в которой нужно учитывать интересы России. Похоже, Макрона, заметив ослабление позиций Ангелы Меркель, решил начать борьбу за увеличение своего влияния в масштабах континента. Россия ему нужна учитывая глобальные противоречия ЕС с США и Китаем, и фактор 200-летних «особых отношений России и Франции» отбрасывать не стоит.

Энергетический триллер года – транзит газа, NordStream2 и санкции США. Завершение контракта на транзит российского газа по территории Украины поставило и экспортера, и покупателей, и транзитера перед необходимостью договариваться. Трехсторонние переговоры начались еще летом, однако сдвиги произошли после встречи Путина и Зеленского в Париже. ЕС по понятным причинам будет приветствовать любые договоренности, которые будут воплощены в жизнь. За океаном решили не оставаться в стороне и ввели санкции против NordStream2 – российско-германского газопровода, который можно назвать одним из символов гибридной войны в энергетической сфере.

В Вашингтоне далеки от филантропии, только стремятся создать основания для продвижения собственного газа в Старый Свет. Независимо от завершения переговоров «Нафтогаза Украины» с «Газпромом» отметим проведенный анбандлинг НАК и готовность «Оператора ГТС Украины» работать в соответствии с нормами европейского законодательства. Кстати, выплаченные «Газпромом» за решение Стокгольмского арбитража «Нафтогаза» 2,9 миллиарда долларов пока выглядят историческим успехом Украины, хотя в Кремле продолжают пытаться превратить эту сумму в наживку для обуздания Украины.

Право и стабильность года – политическая ситуация в Польше. Партия «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы в Сейм, и на против потеряла большинство в Сенате. Кстати, большинство соратников Ярослава Качиньского в нижней палате парламента, в отличие от ожиданий, является обычным, не конституционным. В Сейм прошла и «Конфедерация», которая стоит на позициях евроскепсиса и готова к обострению отношений с Украиной. Президентские выборы 2020 вероятно пройдут без потрясений – у действующего президента Анджея Дуды сегодня есть значительное преимущество над будущими конкурентами и серьезные успехи, среди которых – упрощение визового режима между Польшей и США.

Настойчивость года – Brexit. Борис Джонсон во главе британского правительства продемонстрировал настойчивость, стоящую его политического кумира – Уинстона Черчилля. Он сумел не только измотать оппонентов, запустить масштабную агитационную кампанию за Brexit, но и добиться досрочных парламентских выборов, на которых консерваторы получили лучший со времен Маргарет Тэтчер результат.

Процесс выхода Великобритании из состава ЕС до конца января 2020 не остановит даже артикулированное первым министром Шотландии Старджен стремление провести еще один референдум о независимости Шотландии. Джонсона поддерживает Дональд Трамп, возвращение Лондона на мировую арену как более самостоятельного игрока объективно на руку и Украине.

Юбилей года – 70-летие НАТО. Свой юбилей Североатлантический альянс отметил в Лондоне, во время торжественной встречи лидеров государств, входящих в него. Северная Македония де-юре не получила права праздновать, однако де-факто стоит на пороге НАТО. Тот факт, что в столице Великобритании был утвержден новый план обороны для Польши и стран Балтии, свидетельствует, что даже в статусе мощного военно-политического объединения в мире Альянс держит руку на пульсе событий. Кстати, его генеральный секретарь Йенс Столтенберг напомнил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины и Грузии.

Меморандум года – действия России и Турции в Сирии. В летней резиденции Путина в Сочи президенты России и Турции договорились о совместных действиях в Сирии. Их цель – создание полосы безопасности на сирийско-турецкой границе, которая могла бы уберечь Турцию от неприятных неожиданностей. Показательно, что меморандум был подписан после вывода американских войск из Сирии и после наступления турецких подразделений на позиции курдов. Ситуации на Ближнем Востоке остается далекой от стабилизации, а вот танго двух геополитических мачо – Эрдогана и Путина – очевидно, будет иметь продолжение.

Турбулентность года – ситуация на постсоветском пространстве. Россия продолжает играть мускулами на границе с Украиной, а ее президент Путин делает заявления, которые могут быть расценены как посягательство на территориальную целостность соседей. К сожалению, официальный Киев не решился отреагировать на эти кремлевские эскапады. Альянс Партии социалистов Республики Молдова и проевропейского блока ACUM, направленный на ослабление позиций власти Плахотнюка, оказался непродолжительным и завершился отставкой премьера Майи Санду и усилением позиций президента Игоря Додона.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и в дальнейшем маневрирует в отношениях с Кремлем. Новым президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили, местная партия власти «Грузинская мечта» пытается выстоять перед атаками оппозиции. Премьер Армении Никол Пашинян повел юридическую атаку на бывших президентов республики Кочаряна и Саргсяна, которые представляют «карабахцев». Досрочные парламентские выборы в Азербайджане вряд ли вызовут существенную демократизацию. Нурсултан Назарбаев перешел в статус Елбасы, уступив место президента Кассиму-Жомарту Токаеву.