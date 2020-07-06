История игорного бизнеса УССР и Украины

На рассмотрении в Раде находится законопроект “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (2285-е), который зарегистрировал еще в декабре прошлого года от 18.12.2019 депутат от “Слуги народа” Олег Марусяк.

Среди противников легализации казино бытует мнение, что игорный бизнес является аморальным и мошенническим, поэтому должен быть запрещен. Чтобы опровергнуть или поддержать такую точку зрения, сначала надо иметь представление о самом предмете споров.

Впервые игорный бизнес в Украине запретили коммунисты в мае 1928 года. Именно тогда Совет Народных комиссаров СССР приказал всем союзным республикам немедленно закрыть игорные клубы и казино. Запрет обошел только тотализаторы на ипподромах, которые довольно часто показывали даже в советских фильмах: типичный пример – тотализатор на ипподроме в картине 1987 года “Асса” Сергея Соловьева.

Но тяга к азартным играм у человека не менее мощная, чем сексуальная, поэтому бороться с казино так же бесполезно, как и с проституцией: украинцы, которые уже буквально находились одной ногой в коммунизме, все равно продолжали играть нелегально. В СССР до 1984 года существовало даже уголовное наказание: 5 лет за привлечение к игорному бизнесу несовершеннолетних. А в 1984 году в РСФСР приняли новый “Кодекс об административных правонарушениях”, где статья 164 была разделена на три части: азартные игры, проституция и приставание к иностранным гражданам с целью приобретения вещей. Наказание за это было значительно смягчены. Например, само участие в игре каралось предупреждением или штрафом до 50 рублей (менее половины типичной советской платы в 120 рублей в месяц) и конфискацией ставки; организаторы могли получить штраф от 100 до 500 рублей с конфискацией рулетки и ставок. Аналогичные законы сразу же начали действовать и в УССР.

Совсем другое отношение было к иностранцам: на советских теплоходах, которые курсировали за рубежом и в гостиницах “Интурист” можно было увидеть игральные автоматы. Руководил этим направлением на всем советском пространстве, включая Украину, с 1988 Госкоминтуриста СССР. 226 игровых автоматов собирали драгоценную иностранную валюту в Москве, Ленинграде, Сочи, Ялте, Минске, Таллине, Выборге, Пятигорске и других городах. В последние годы существования СССР красная коммунистическая мораль так обветшала, что в 1989 году открылось сразу два легальных казино – одно в Таллине, а другое – в Москве. Уже через 15 лет подсчитали, что оборот игорного бизнеса только в России составил 6 млрд долларов.

После краха коммунистической империи уже в 1991 году в Киеве открылось первое легальное казино в гостинице “Киевская Русь” (сейчас “Русь”), второе казино “Сплит” начало свою работу чуть ли не на Крещатике – на улице Прорезной. Через два года количество казино и игровых клубов в Украине превышало несколько десятков, причем открылись частные украинские фирмы-производители игорного оборудования. Все это продолжалось до 2009 года, пока в России не решили покончить с бесконтрольным игорным бизнесом. За три года до этого Владимир Путин приказал ограничить распространение игорного бизнеса в четырех игорных зонах. Этот список после оккупации части Украины в 2014 году расширили до пяти зон: в так называемой “Республике Крым”, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

Вслед за Путиным

В Украине в 2009 году решили скопировать российский опыт почти один в один и при активной поддержке депутатов БЮТ (тогдашний “бютовец” Олег Ляшко еще снимал видеоролики, как он собственноручно крушит игровые автоматы в Киеве) и самой Юлии Тимошенко приняли “Закон о запрете игорного бизнеса в Украине “. Конечно, никакой игорный бизнес после этого у нас не прекратился, а только ушел в тень, где ежегодно крутилась сумма эквивалентная не менее миллиарду долларов.

Почему же сначала советская, а затем российская и украинская власть так танцуют вокруг темы игорного бизнеса: то запретят, то позволят, то оштрафуют, то на оккупированной территории откроют? Потому побороть азарт в человеке все равно невозможно, а казино приносит огромные доходы, поэтому, чем отдавать все участникам рынка, лучше уж контролировать эту деятельность и получать с нее дивидендов.

Неизвестно точно, какие именно размеры имеет украинский рынок игорного бизнеса, потому что подсчитать нелегальную деятельность невозможно, но депутаты-авторы законопроекта уже планируют получать от своей новации от 4 до 8 млрд грн ежегодно. А когда от этих доходов можно поддерживать, например, культурную сферу, как это делается в Великобритании, где большинство культурных программ финансируются благодаря Национальной Лотереи.

Рынок игорного бизнеса мира

Рынок игорного бизнеса в странах, где он существует легально, хорошо изучен и контролируем. По статистике, обнародованной на сайте casino.org, 26% человечества играют в азартные игры: это 1,6, а 4,2 млрд играют хотя бы раз в год. В целом же первая пятерка стран-игроков выглядит так:

Макао (особый административный район Китайской Народной Республики, бывшая колония Португалии на небольшом полуострове в устье р. Сицзян (Южнокитайское море), передана Китаю в декабре 1999 года в результате деколонизации Португалии. Управляется КНР на основе специальной международной сделки). Хотя игорный бизнес запрещен на материковом Китае, но в Макао его доля составляет 50% от всех доходов или 38 млрд долларов в 2018 году.

Игорная индустрия США дает 261 млрд долларов прибыли и 1,8 млн рабочих мест ежегодно. Между прочим, в большинстве штатов игорный бизнес запрещен или существенно ограничен, поэтому львиная доля казино находится в штате Невада.

Ранее Великобритания имела жесткое законодательство с ограничениями по игорному бизнесу (в основном он был разрешен на ипподромах)), но впоследствии оно значительно либерализовалось. Это привело к тому, что в 2018 году полный объем рынка игорных услуг составил 14,4 млрд фунтов стерлингов. Еженедельно игровыми автоматами или рулеткой пользуется почти каждый третий англичанин. Статистика рынка игорного бизнеса Великобритании от 2009 до 2019 года выглядит так. На графике видно, что с 2015 года значительно возросло количество ставок в онлайн-казино. Диаграмма показывает валовой доход от азартных игр (Gross Gambling Yield) – это сумма, которую получают операторы игорного бизнеса после выплаты выигрышей, но до вычета операционных расходов, исключая национальную лотерею. Рынок ставок всегда был опорой игровой индустрии и принес Великобритании GGY примерно 2,8 млрд британских фунтов в 2019 году.

80% австралийцев играют и тратят на эту пагубную страсть вплоть до 18 млрд австралийских долларов ежегодно.

В Канаде достаточно либерально относятся к игорному бизнесу. Это приводит к устойчивому росту этого рынка (до 5% в год), а его объем составляет более 17 млрд канадских долларов ежегодно.

Весь рынок игорного бизнеса стран Европы оценивался в 24,750 млрд долларов США в 2018 году.

Если рассмотреть индивидуальные расходы игроков, то картина выглядит совсем иначе. Первое место здесь занимают австралийцы, потому что каждый из них (в среднем) тратит в казино 916 долларов ежегодно (данные 2014); на втором месте – сингапурцы (891,16 долларов) на третьем – граждане США (505,44 доллара); на четвертом – ирландцы (490,39 долларов) и на пятом – граждане Великобритании (377,83 долларов).

Впрочем, нельзя сказать, что это только сплошная положительная история. Регуляторка в европейских странах в этом вопросе творилась годами, но это не значит, что эта сфера перестала быть местом заработка мафии. Игорный бизнес входит в 5-ку мафиозных приоритетов.

Любители ставок на спортивные результаты даже не знают, как манипулируют их желаниями.

Так, в России довольно часто становятся жертвами обмана, когда им через телеграмм или вайбер советуют делать ставки на определенный результат, потому что источники сказали авторам анонимного телеграмм-канала, что результат будет именно таким. Но это еще примитив.

В 2013 в Европе разразился скандал, потому что Европол заявил о более 380 договорных матчах в евротурнирах, а в заговоре подозревали 425 судей и игроков. Сумма заработка правда была оценена лишь в 8 млн евро.

В 2004 Мальта приняла изменения в свое законодательство, которое позволило ей продавать лицензии на игорный бизнес. В целом для государства эта инициатива окупилась, но ею воспользовалась итальянская “коза ностра” для отмывания денег. Лицензии передавались между собой представителям мафии, они же проникли в мальтийский наблюдательный орган. Расследованием этих схем занималась журналистка Дафна Галиция, которая несколько лет назад погибла.

Недавно умер Стэнли Хо – основатель игорного бизнеса в Макао. Отели Хо ассоциировались с мафией, отмыванием денег, организованной преступностью и проституцией. Как отмечает ВВС в материале о нем, в письменном заявлении, направленном в газету New York Times в 2007 году, Хо не исключил этих обвинений, но заявил, что такие упреки можно адресовать любому владельцу казино в 1980-х и 1990-х годах .

Главные претензии к украинской законопроекту о легализации игорного бизнеса заключаются в том, что он направлен на удовлетворение бизнес-потребностей определенных бизнес-групп и мало интересуется самой проблемой лудомании и не защищает людей от этой проблемы.

Почти год вокруг законопроекта шли торги, и в нем сведены интересы различных владельцев игорного бизнеса. Но есть большой вопрос, принесет ли этот законопроект пользу Украине.