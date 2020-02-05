Проект BE SUSTAINABLE! растет и становится настоящим центром инноваций и нетворкинга для украинской сознательной моды. Впервые в рамках недели моды состоялся однодневный BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, посвященный изучению проблематики устойчивого развития в Украине и мире.

#Буквы рассказывают, о чем говорили на модном саммите.

Миссия BE SUSTAINABLE! Fashion Summit – собрать и вдохновить всех, кого интересует горячая тема настоящего и будущего.

“В пространстве BE SUSTAINABLE! мы максимально погружаем аудиторию в мир дизайнеров, демонстрируем локальные устойчивые практики совместно с технологическими решениями. Визуальным и интерактивным способами мы переносим связь с ответственной модой за пределы Мыстецкого Арсенала и создаем истории, которые не канут в Лету”, – рассказывают в оргкомитете Ukrainian Fashion Week (UFW).

Это истории, которые призваны вдохновить тех, кто выберет ответственность как ДНК своего бренда. Их можно было услышать от международных гостей и украинских дизайнеров, которые выступали на сцене лектория проекта BE SUSTAINABLE!.

С модным докладом на тему “Стратегия устойчивого моды: от выращивания сырья до безопасной утилизации” выступила Клавдия Шевелюк, консультантка по устойчивому развитию, основательница Change Agency Responsible Future.

За 14 лет опыта работы на руководящих должностях в области B2B в ведущих юридических фирмах и группах компаний, а также имея успешный опыт запуска новых брендов и продуктов на рынке Украины, сегодня Клавдия консультирует ведущие украинские и прибалтийские компании по вопросам внедрения стратегий, политик и программ устойчивого развития, помогая анализировать жизненный цикл разработки программы по привлечению заинтересованных сторон.

В своей лекции Шевелюк рассказала, почему в устойчивой бизнес-модели важно каждое звено формирования стоимости, и продемонстрировала примеры удачных фэшн-брендов, которые основываются на решениях от природы.

Маркус Бергман, который более 20 лет занимается устойчивым развитием, в своем докладе “Меняющийся ландшафт постоянной текстильной промышленности” обратил внимание на то, как быстро меняется наше отношение к моде и выбору одежды. “Ритейл-сфера – не такая, как была раньше, и это означает, что устоявшиеся бизнес-модели быстро становятся неактуальными или отмирают”.

Поэтому он попытался определить и развить возможные стратегии утверждения компаний в современной и будущей среде.

Затем Маркус Бергман вместе с Марией Трапп провели воркшоп “One Dear Thing – тематическое исследование прозрачности fashion-проекта”. Вместе они на примерах попытались показать, как обеспечить и воплотить эту прозрачность на всех этапах производства, акцентируя внимание на том, что высокая ценность каждого отдельного продукта создается благодаря предоставлению аудитории полной информации о производственной цепи.

Интересным был опыт дизайнера Светланы Бевзы в рамках публичного интервью с редактором L’Officiel Ukraine Марией Моховой на тему “Новые ценности моды в 2020 году”.

По словам Моховой, бренд Bevza, основанный 14 лет назад, сегодня является лицом украинской моды на мировой сцене и одним из самых успешных украинских брендов, поскольку последние несколько сезонов бренд Bevza стал резидентом Нью-Йоркской недели моды. В своем рассказе Бевза постаралась вдохновить других дизайнеров на то, чтобы переформатировать свой бренд и пересмотреть его ценности в новом году.

“Я как дизайнер могу сказать, что устойчивая мода – это не тренд, а жизненная необходимость. Сегодня можно сделать красивый эстетичный продукт с использованием правильных материалов, которые не вредят природе, созданы в духе природы и таким образом создавая новые ценности”.

Первое, что нужно делать, – это уважать природу, а значит использовать ее дары, как сделала Бевза, вдохновившись колосьями пшеницы и создав по их прототипу серьги – бестселлеры среди заграничной модной публики. К тому же, колосья пшеницы – это еще и символ Украины, а сохранение культурного наследия и местных традиций – одна из ценностей устойчивой моды.

Второе, что посоветовала Бевза, – обращать внимание на детали, фурнитуру (например, пуговицы и молнии не из пластика, а из дерева или металла).

Третья устойчивая инициатива Bevza – создание альтернативы натуральной шубе. Используя технологичные биоразлагаемые материалы, Светлана Бевза придумала пуховики, визуально напоминающие шубы своим окрасом. При этом, акцентирует дизайнер, стоит учитывать такие детали, как наполнитель пуховика и краски для принтов – все это должно отвечать принципам sustainability.

Например, для наполнителя используется переработанный полиэстр, а в качестве подкладки – вискоза, тоже sustainable-материал. Все это производится в Украине, местными мастерами, а значит – поддерживает принципы устойчивости.

“Это стереотип о том, что экошубы разлагаются сотни лет. Технологии идут вперед! Сегодня они очень быстро развиваются в направлении устойчивости. Не нужно ждать инноваций 10 лет. За какой-то месяц-два появляются новые молнии, экоподошвы”, – говорит Бевза.

Четвертая инициатива, которую воплощает украинский дизайнер, чтобы отвечать принципам осознанной моды, – это предлагать клиентам кастомайзинг (ресайклинг) одежды Bevza. “Это возможность не выбрасывать вещи, поскольку они качественны, а дать им новую жизнь, при этом не выходя из бренда. Такая инициатива дает возможно покупать меньше. Да, это платная услуга. Но понятно, что это дешевле, чем сделать новую вещь”, – объясняет дизайнер, приводя в пример пальто, которое она перешила в новый жакет и юбку-миди.

Также Светлана Бевза работает с переработанным денимом, который раньше находился на стоках или сортировочных станциях. Его нарезают и ткут из него пряжу, которую украинский дизайнер использует для своих трикотажных вещей, в том числе облегающих платьев.

По словам дизайнера, сейчас ее бренд на 35-40% sustainable, и одна из целей – как минимум удвоить эту цифру до конца года.

Финальным аккордом лектория стала панельная дискуссия “Может сознательное потребление спасти планету?” с участием Маркуса Бергмана, Клавдии Шевелюк, эко-блогера Марианны Бойко и редактора Vogue UA Татьяны Соловей, на которой спикеры пытались разобраться, как сознательно потреблять, меняя при этом модную индустрию, и нужно ли для этого отказываться от новой одежды.

Образовательную часть саммита завершили показы украинских дизайнеров, которые выбрали путь изменений в направлении ответственной моды.