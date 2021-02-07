Винтаж, клетка, декоративные топы из булавок и зеркал, чувственность и бунтарство, спорт и трикотаж. Второй день UFW No Season 2021 был интересным и насыщенным.

#Буквы рассказывают о лучших коллекциях

KRISTINA LAPTSO

“Моя коллекция – это чистый винтаж и переосмысление бабушкиного сундука. Эта женщина элегантна, носит яркую цветную одежду с острыми линиями. Она живет здесь и сейчас, радуется и несет свет своего призвания в жизни”, – рассказывает о коллекции Кристина Лапсо.

Музой для дизайнера стала женщина 70-х – строгая, но женственная, сдержанная, но элегантная и изысканная – эдакая Катрин Денев из фильма “Дневная красавица”. Она носит клетчатый пиджак, жаккардовые юбки, сатиновые блузки и обожает аксессуары в виде элегантных, шелковых платков.

В построении коллекции дизайнер использовала прием color-block – сочетание ярких цветов на контрасте, силуэты в стиле диско и подчеркнула семидесятническое настроение острыми лацканами и воротничками, которые украсили платья и блузы.

91Lab

Команда 91Lab представила максимально яркую и красочную коллекцию, которую мы сможем носить летом 2021 года.

Основой стали насыщенные оттенки оранжевого, желтого и фиолетового, которые работают как соло, так и сочетаются вместе. Именно они задают драйвовое и жизнерадостное настроение всему сезону, пропитанного спортивным настроением.

Дизайнеру Анне Панченко удалось мастерки объединить спорт и трикотаж, ведь первый уже стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и давно вышел за пределы тренировочных залов и спортивных секций. За спортивное настроение отвечает эффектная 3D-плиссировка, мини-платья, похожие на теннисные, джемперы, леггинсы и брюки-палаццо. Однако есть место и более парадно-выходным вещам, вроде узких эластичных платьев и кроп-топов.

“91LAB – это о трикотаже. 91LAB – это о комфорте технологий и о сложности трикотажных переплетений. И конечно, это о кайфе, который я испытываю, когда все это делаю”, – так дизайнер бренда Анна Панченко объясняет концепцию и ценности 91 Lab.

В коллекции команда бренда сочетает вискозу с тончайшими нитями, создающими эффект прозрачности. По словам дизайнера, с такой пряжей достаточно сложно работать, поскольку она очень нежная и требует максимально аккуратного обращения. Но зато главное ее преимущество – холодящий освежающий эффект. В такой одежде не жарко и комфортно.

Напомним, что 91 Lab – это инновационная линейка трикотажного бренда RITO, который за почти 30 лет работы накопил соответствующий опыт для создания нового лимитированного продукта. Основательница RITO Татьяна Абрамова характеризует 91Lab как Contemporary knitwear couture.

KIR KHARTLEY

Дизайнер бренда KIR KHARTLEY Кирилл Харитонцев – один из самых молодых и перспективных дизайнеров на Ukrainian Fashion Week, которых успели оценить топовые артисты украинского шоу-бизнеса.

Одна из главных особенностей бренда – многофактурность, наслоение, использование нескольких сложных тканей в одном образе, а также обилие ручной работы, что делает одежду исключительно уникальной.

В новой коллекции этого всего было в избытке: хотелось рассматривать каждую деталь, ведь все было продумано до мелочей, включая сетку, которая обтягивала головы или сумки моделей.

Свою новую коллекцию Кирилл Харитонцев назвал “модным шабашем”. “Моя коллекция о мистификации женской энергии и силы, об интуиции женщин и их вдохновении, которое они дарят своей мистической энергией”, – объясняет дизайнер.

Свою идею он отразил в филигранно декорированных топах, платьях и юбках, собранных из булавок, колец и крупных зеркальных пластин, сообщая о загадочности образа. Особого внимания заслуживают детали в коллекции – элементы обработки швов на выворот, бахрома и прочее, что составляет знаковую многофактурность. Основа коллекции– вещи цвета вороньего крыла, разбавленные бежевым, белым, серым и оттенками серебра.

Архитектурно коллекция построена из четырех блоков: костюмы мужского кроя на выворот; костюмы-двойки; агрессивно сексуальные образы, а также повседневные вещи – с color-blocking тренчами, гибридами рубашки и футболки (так называемой “футбашки)” и жакетами мужского кроя.

Lallier

“Эту коллекцию я хотела посвятить своим любимым клиенткам. Потому что в этом году мы не могли позволить позвать гостей, чтобы они могли вживую увидеть нашу прекрасную коллекцию. И несмотря на все карантинные условия и локдаун, все-таки мы решили не изменять своим традициям и своему стилю, и эту коллекцию сделали также гламурной, сексуальной и эффектной”, – рассказывает Юлия Франц, дизайнер марки Lallier.

В новой коллекции Lallier, как обычно, много гламурных коктейльных образов для любого случая, ведь девушка бренда любит сиять, быть на виду и активно ведет свои социальные сети. Знаковые корсеты в новом сезоне на подиуме показали с плоской чашкой и впервые выполнили из кружева, платья украсили сеткой, прозрачными рукавами-фонариками, бахромов, мерцающими кристаллами и сложной горизонтальной драпировкой, идеально подчеркивая силуэт.

Корсажные платья-бандо сочетаются с урбанистическими яркими худи и джинсами с декором из кристаллов.

Darja Donezz

Второй день показов завершила коллекция Darja Donezz – свежая, яркая, чувственная и насыщенная.

“В коллекции очень много цветов. Несколько изделий были сделаны полностью вручную – в технике мокрого валяния. Потому что именно в этой технике создаются изделия, которые невозможно повторить, они совершенно уникальные. Настолько уникальны, насколько может быть уникальным каждый человек. И вот на фоне этих асимметрий, этих разностей и противоречий и строилась моя коллекция. И прежде всего это было вызвано ощущениями изнутри”, – объясняет дизайнер Дарья Донец, как с помощью натурального войлока, ниток и кружева удалось создать необычные по фактуре эффекты на ткани.

Цветовая гамма в нежных пудровых, молочных, лавровых и коралловых оттенках, акцентированных фуксией и охрой, передавала через женственные платья, знаковые бюстье, многослойные юбки и топы с аппликацией разнообразие человеческих чувств.

Однако несмотря на романтизм и миловидность образов, коллекции свойственен бунтарский характер – несогласие с реальностью и попытка переосмысления настоящее в идеализации прошлого.