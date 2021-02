Новый мир. Новый сезон. Новый формат – под таким слоганом с 5 по 8 февраля проходит экспериментальный сезон Украинской недели моды No Season 2021.

#Буквы узнали, каким был первый день.

Стартовал экспериментальный сезон Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Ukrainian Fashion Week – первая Неделя моды в Центральной Европе, созданная по мировым стандартам Недель prêt-a-porter. Впервые за 23 года своего существования Ukrainian Fashion Week расширила рамки проекта на весь мир и пригласила всех стать частью нового цифрового опыта сезона No Season 2021.

Пандемия и карантин не стали преградой на пути любви к украинской моде, зато существенно способствовали ее диджитализации. Привычного front row в этом году нет, как и самих зрителей. UFW проходит онлайн: среди единственных оффлайн-присутствующих на бэкстейдже и репетициях показов только редакторы и журналисты модной прессы. Зато каждый желающий из любой точки планеты может присоединиться к просмотрам, увидеть показы в высоком разрешении как вживую, так и в записи.

Онлайн-трансляция Ukrainian Fashion Week No season 2021 осуществляется на медиасервисе MEGOGO, который сделает просмотр возможным в высоком качестве из любой страны мира, даже для незарегистрированных пользователей.

Как и в прошлом году, коллекции дизайнеров представлены в рамках внесезонности. Несмотря на то, что Украинская неделя моды проходит не так как обычно и без участия многих известных с прошлых лет имен, всего в нынешнем сезоне свои коллекции представят 28 украинских и международных дизайнеров.

7 февраля 2021 года, во время Ukrainian Fashion Week No Season 2021, в онлайн-формате третий раз состоится BE SUSTAINABLE! Fashion Summit – самое масштабное профессиональное международное событие, направленное на повышение уровня экспертизы в сфере устойчивого развития украинских профессионалов, работающих в области дизайна и производства одежды. Тема третьего Саммита – Digital Innovations and Sustainability.

В рамках BE SUSTAINABLE! Fashion Summit будет представлен новый формат проведения fashion-шоу. Команды Саммита, FFFACE.me и сет-дизайнер Love Curly создадут уникальное AR fashion-шоу для устойчивого украинского бренда СHERESHNIVSKA.

“На показе впервые в Украине будет продемонстрирован потенциал digital-декораций для демонстрации fashion-ивентов, – комментирует Дмитрий Корнилов, CEO студии по разработке Instagram-фильтров FFFACE.me. Это тот случай, когда использование технологии будет не просто имиджевым, а позволит оптимизировать затраты на оформление сцены без потерь в зрелищности”.

Креативную идею ресайклинга униформы крупных компаний, как один из подходов в решении этой глобальной проблемы, предложили DHL Express Украина в коллаборации с дизайнером бренда POSTUSHNA Юлией Постушной. В рамках UFW будет представлена специальная капсула, которую дизайнер разработала на основе формы DHL, бывшей в употреблении. Этот пример может стать решением для переосмысления рабочей одежды, а также толчком к коллаборациям креативного сектора и промышленности.

Отдельный день Ukrainian Fashion Week No Season 2021, как и всегда, будет посвящен платформе New Generation of Fashion, в рамках которой будут представлены молодые дизайнеры-участники менторской программы от UFW, Graduate Show украинских частных fashion-школ и новые имена.

В первый день свои коллекции представили Elena Burenina, Artem Klimchuk, Roussin, Arutiunova, FROLOV. Обзор самых ярких коллекций первого дня читайте ниже.

Elena Burenina

Ретроспективной коллекцией в честь 15-летия своего бренда открыла сезон дизайнер Елена Буренина. В юбилейном собрании дизайнер вспомнила лучшие образы за всю историю бренда, начиная с коллекции 2006 года, с которой молодой дизайнер вышла на подиум всеукраинского проекта “Взгляд в будущее”.

По коллекции легко было проследить изменившуюся эстетику дизайнера и ее творческие поиски: от арт-экспериментов и авангарда вроде платья с куклами из коллекции 2011 года до минимализма в виде идеального шелкового платья невесты и белой сумки с бахромой из последней коллекции I am love.

ARTEMKLIMCHUK

В новой коллекции дизайнер Артем Климчук пригласил поговорить о том, что сегодня считается современным, необходимым, уместным и красивым и назвал ее Modern Talking. Коллекция пропитана ностальгией по задушевным разговорам на кухнях времен СССР. Также Артем Климчук искал вдохновение в архитектуре модерна, стиле арт-деко и 40х годах прошлого столетия.

В коллекции вышивка золотыми пайетками, похожими на рыбную чешую, соседствует с вязаной сеткой, плетеной из бисера кольчугой и ярким леопардом во всевозможных расцветках, а на толстовках, платьях, вязаных свитерах и жилетках традиционно красуются цветочные аппликации и вышивка бисером, выполненные как всегда вручную.

Arutiunova

Из коллекции в коллекцию исследуя тему танца, Анна Арутюнова осталась верна этой теме и в новом сезоне. Осенне-зимняя коллекция сезона 2021/2022 пропитана эстетикой парижского кабаре. Откровенные платья карминного цвета с разрезом от бедра играют на контрасте с классическими костюмами их импресарио, выполненными в нежно-голубом, оливковом и черном. От изысканных интерьеров кабаре конца XIX – начала XX века коллекция Arutiunova позаимствовала диванную обивку капитоне, воплощенную на бомберах, а также сочетание цепочек и хрусталя – как намек на детали роскошных люстр, сверкающих в праздной обстановке.

Дизайнер умело превращает маскулинный образ в сексуальный, страстный и чувственный, используя всевозможные аксессуары и декоративные элементы: туго затянутые корсеты, чокеры, длинные серьги, цепочки, хрусталь разных размеров и фирменную танцующую в такт движениям бахрому.

FROLOV

Презентацию своей новой капсульной коллекции дизайнер Иван Фролов устроил на частном именном джете и назвал ее Love Airlines. “В детстве, перед полетами, я всегда испытывал сильные эмоции радости и ожидания новых впечатлений. В животе было ощущением похожее на то, когда ты влюбляешься. Я люблю полеты любви и полеты на самолетах. И всегда хотел иметь собственные авиалинии. Мечты осуществились в нашем новом видео”, – рассказывает Иван Фролов идею своего диджитал-показа.

Выход коллекции дизайнер приурочил ко Дню всех влюбленных, а потому в ней можно найти уйму образов для идеального свидания. Короткие и длинные корсетные платья с открытыми плечами, выполненные в бельевом будуарном стиле, а также комбинезоны с прозрачной сеткой на спине. Все это знаковые вещи дизайнера из предыдущей коллекции 2020 года, но в новых расцветках – красной и серо-голубой. Также модельный ряд дополнен серией аксессуаров – bra-bags, галстуки, пояса, чокеры и повязки на бедро.