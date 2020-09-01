В Мыстецком Арсенале стартовал 47-й сезон Ukrainian Fashion Week NO SEASON Season, который будет проходить с 31 августа по 3 сентября. Буквы рассказывают о самых ярких коллекциях и образах первого дня.

В этом сезоне показы проводятся в новых карантинных реалиях: строгий масочный режим внес свои коррективы в проведение шоу и окоподиумных мероприятий. Главным ответом на вызовы сегодняшнего дня стала онлайн-трансляция показов: оргкомитет UFW представил диджитальный продукт – виртуальный подиум, чтобы показать украинскую моду международной прессе, которая в этом году не смогла приехать в Украину из-за закрытых границ.

Также для безопасности присутствующих на мероприятии был организован дополнительный зал под открытым небом у входа в Арсенал – чтобы все могли держать нужную дистанцию и смотреть показы безопасно на улице. Хотя показов стало немного меньше, а из обоймы расписания выпали такие постояльцы Ukrainian Fashion Week, как бренды Lake Studio, Ksenia Schnaider и Przhonskaya, программа Ukrainian Fashion Week NoSS (No Season Season) была такой же насыщенной, как и предыдущие сезоны.

Организаторы сделали ставку на потенциал украинской моды – молодых перспективных дизайнеров: как известных в Украине и зарубежом, так и тех, чьи имена вот-вот прозвучат во всеуслышанье, а также – на устойчивое развитие моды и международные креативные коллаборации.

К слову, больше всего коронавирус отразился на гостях показов: их стало существенно меньше – только самые преданные поклонники украинских брендов, модные парни и девушки Киева и редакторы модной прессы. Зато присутствующим было где распределиться по большой территории Арсенала.

Все фото Ukrainian Fashion Week

Frolov

Сезон NoSS открыла коллекция самого перспективного дизайнера украинской моды Ивана Фролова. По признанию гостей UFW, сейчас как никогда хочется увидеть что-то необычное, яркое – то, что может сильно впечатлить и внести в жизнь шокирующую новизну. И дизайнеру, известному мастеру тонких провокаций, удалось не только совместить ожидания гостей с реальностью, но и предвосхитить их.





Коллекция под названием AZUCAR получилась кинематографичной и яркой, как заказ солнца. Именно закат в Гаване и был главным вдохновением дизайнера, который он увидел на фотографии, полученной от его любимого человека из путешествия по Центральной и Южной Америке. Под музыку Майлза Дэвиса по подиуму вальяжно “танцевали” ярко-оранжевые платья из бархата, переливающегося словно блики закатного солнца в воде, а также ярко-малиновые и багрово-красные костюмы, корсеты и жакеты, приправленные золотыми акцентами в виде россыпи камней.

Вся коллекция состоит из нарочито нарядных вещей – couture-to-wear (“готовый кутюр”), которые, по словам дизайнера, можно легко носить не на выход, а именно в повседневной жизни, сочетая с трикотажем, денимом и кожей. Другими словами, коллекция AZUCAR – это праздник, который всегда с тобой.

Elena Burenina

Дизайнер Елена Буренина в новой коллекции умело и тонко сыграла на сексуальности, притянув все внимание к плечам. Романтичные платья со сложной драпировкой или топы с длинным рукавом игриво, но вместе с тем сдержанно приоткрыли эту часть тела, словно подставляя ее под жаркие поцелуи.

Лаконичные брючные костюмы – визитная карточка бренда – на лето трансформировались в двойки с шортами-бермудами, а пиджаки обзавелись акцентными плечами – покатыми или с чувственными вырезами. Главным акцентом в коллекции, намекающим на название фильма, стали аксессуары в форме сердца – пуговицы, серьги и броши.

ARTEMKLIMCHUK

Завсегдатай Ukrainian Fashion Week, Артем Климчук представил необычный формат для знакомства со своими творениями – в виде воркшопа, где гостям показал всего три, но самые лучшие и достойные внимания вещи.

Среди них были два пальто с объемной бисерной вышивкой из прошлых коллекций и кимоно из новой коллекции – с цветочными аппликациями и вышивкой в разных техниках: россыпями пайеток, бисера и кристаллов. Во время воркшопа прямо на подиуме один из мастеров дизайнера демонстрировал гостям процесс создания вышивки, а Артем Климчук делился секретами: на создание такого цветочного кимоно ушло 240 часов ручного труда – два месяца работы мастера.