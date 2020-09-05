В этот раз UFW проходил без самых раскрученных имен украинской моды, но третий день подарил встречу с уже узнаваемыми мастерами.

Juliya Kros

“Пришло время остановиться, переосмыслить и трансформироваться внутренне”, – считает дизайнер Юлия Перекрестова и представляет фирменный крой с элементами кимоно – вещи-трансформеры из льна, шелка и тенсела, которые способны подстроиться под новую реальность и скорость смены обстоятельств. Так, по ее задумке блузы из практичной жатой вискозы, которую нет необходимости гладить, могут превращаться в безрукавки, а рукава на платьях служить маской для лица. Монохромную черно-белую гамму изредка разбавляют сизо-голубые наряды, символизирующие “умиротворение, творчество и избавление от страхов”.

Darja Donezz

В своей новой коллекции дизайнер Дарья Донец представила романтичную, мечтательную и чувственную героиню. Вдохновившись романом канадской писательницы Люси Мод Монтгомери «Энн из Зеленых Крыш» 1908 года, Донец превратила подиум в цветущий сад, по которому шествовали модели в пышных барочных платьях, приталенных брючных костюмах и кокетливых мини-платьях с рукавами-буфами.

К середине коллекции героиня Донец задумала сменить свои дневные наряды и отправилась на подиум в бельевых комплектах – изящных коротких шортах с рюшами, напоминающих панталоны, и белоснежных “ночных сорочках”. Финалом коллекции стало бальное платье, и украшенное розовыми бантами на пышном подоле и отделанное нежно-розовой тафтой, обернутой вокруг лифа и охватывающей одно плечо.

В спецпроекте UFW показали концепт одежды для столичных коммунальных служб

Мэр города Киева Виталий Кличко задумал “модно, современно и красиво” приодеть городских коммунальщиков.

Изначально в проекте должен был участвовать Istituto Europeo di Design (IED), партнер UFW, но из-за пандемии проект пришлось отложить. Поэтому родилась новая инициатива – привлечь к созданию концепта униформы молодых украинских дизайнеров, которые уже имеют опыт создания рабочей одежды.

В специальном проекте приняли участие четыре украинских таланта – Владимир Демчинский (Dastish Fantastish), Ядвига Нетикша (YADVIGA NETYKSHA), София Русинович (ROUSSIN) и Кирилл Харитонцев (Kir-Khartley), которые продемонстрировали свои идеи униформы для работников киевского метрополитена, муниципальной охраны, скорой помощи а также «Киевпастранса» и «Киевзеленстроя». Для каждой из групп столичных коммунальщиков было представлено по четыре образа.

Оставив узнаваемые цвета одежды работников городских служб, дизайнеры в целом игрались с кроем и формой: деконструировали жилеты, делали прорези на рукавах, снабжали одежду множеством карманов и ремней, а также укорачивали мужские жакеты или акцентировали талию на женских рабочих костюмах, например, на одежде представительниц метрополитена и “Киевпастранса”.

В финале показа принял участие младший брат мэра Владимир Кличко, который прошелся по подиуму в форме муниципальной охраны. А вот воплотят ли идеи концептов в жизнь, точного ответа нет.