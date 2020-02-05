#Буквы выбрали лучшие образы из коллекций предпоследнего дня.

Darja Donezz

Коллекция Darja Donezz, бренда, работающего в эко-направлении, полна романтизма и искусных форм, прекрасно подчеркивающих изгибы тела с акцентом на лиф.

Также бренд традиционно представил фирменные свободно спадающие платья, украсив их летящим и роскошным шифоном, и добавил вышивку на платья и корсеты.

Новая коллекция получилась ультраженственной и чувственной: платья, словно сползающие с плеча, передают эту идею во всей полноте.

Motrya

Дизайнер бренда Motrya представила на подиуме свою версию униформы в стиле сафари.

Экокожа и экозамша, мягкие фактуры, карамельные и песочные оттенки, накладные карманы – новые вариации Motrya на всегда актуальную тему.

Kristina Laptso

Новая коллекция Kristina Laptso навеяна духом ярким и артистичным духом 70-х. А потому в ней нашлось место фиолетовым, желтым, зеленым и ярко-розовым цветам.

Коллекция построена на контрастах. И даже черное платье подбито цветной бирюзовой подкладкой.

Desali

Украинский бренд женской одежды, который очень любит классический стиль, представил вещи, которые понадобятся на каждый день – платья, костюмы и пальто, обыграв их при помощи хорошего стайлинга – неоновых топов, и ярких платков, повязанных как косынки.

На заметку при построении повседневного образа!