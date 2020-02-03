#Буквы отобрали самые красивые подиумные образы.
Lake Studio
Новая коллекция Lake Studio окутана историей создания итальянского парка Монстров Sacro Bosco и эпохой Возрождения.
Ренессанс читается в линии плеч, корсетах, воротничках из кружева и бархата, акцентированных на талии силуэтах с пушистыми рукавами, а также благородных тканях – бархате и жаккарде с рисунком в виде золотых роз, который украсил и манишку пиджака, и платье new look.
MALVA FLOREA
В коллекции Мальвы Вербицкой особое внимание привлекли пуховики и урбанистичные пальто, например, дымчато-серое со вставками пуховой куртки на груди.
Легкости и женственности коллекции добавили с объемными рукавами и узкой талией длинные платья, которые в холодный сезон прекрасно сочетаются с уютными свитерами, а также минималистичные вечерние костюмы – знаковый образ Malva Florea.
Arutiunova
По подиуму Arutiunova прошлись настоящие танцующие платья под зажигательные ритмы латиноамериканской соул-музыки в живом исполнении Laura Marti.
Тема латиноамериканских бальных танцев была прекрасно заявлена одеждой без слов и пресс-релизов – благодаря крою, тканям, декоративным деталям вроде бахромы.
Элементы мужского костюма бальников перекочевали на женские фраки, а модели в лайкровых боди с танцующей в ритм музыки бисерной или неоновой бахромой на юбках, блузах и платьях напомнили энергичных танцовщиц. Причем танцевать можно даже в пальто Arutiunova: вырезы спереди никак не стесняют движений.
Kseniachnaider
День показов завершило шоу Kseniachnaider, а по подиуму прошлись представители цифровой интеллигенции.
Дизайнеры бренда разработали одежду, которую нужно носить в реальном мире.
В этом мультифункциональном гардеробе нашлось место разнообразным вещам в стиле пэчворк – дениму, который хорошо вписался в стиль бизнес-кэжуал 70-х годов: жакетам, курткам, тренчам, джинсам, головным уборам и обуви.
Особое внимание привлекли вечерние платья, сшитые на контрасте из спортивных костюмов и кружева и еще раз доказавшие, что у дизайнеров прекрасное чувство фактуры и формы.
И конечно, им присуще чувство заботы об окружающей среде: для своей коллекции они перерабатывают буквально все – и архивные изделия, и образцы тканей, обычно рассылаемые производителями дизайнерам и после утилизируемые.