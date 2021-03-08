По данным Института статистики ЮНЕСКО, лишь 28% ученых в мире - женщины. В Украине женщин среди ученых значительно больше - до 45%. Наша страна занимает 12 место по количеству ученых-женщин в рейтинге среди 41 страны мира.

Многочисленные исследования показали, что женщины в областях STEM (наука, технологии, инженерия и математика) публикуют меньше материалов, получают меньше денег за свои исследования и сталкиваются с большими сложностями в своей работе. Поэтому, несмотря на прогресс феминизма в мире, наука все еще остается сферой, где царят гендерное неравенство и стереотипы в отношении женщин. Согласно исследованию, проведенному институтом Джины Дэвис по гендеру в СМИ в 2015 году, лишь 12 % женских персонажей в кино и на телевидении работали в сфере науки и техники.

И сегодня лучший день, чтобы разрушить эти стереотипы. Ведь 8 марта – это не про цветы раз в год, не про “рафаэлки” или пожелания “обычного женского счастья”. 8 марта – это о равных правах, возможностях и перспективах. Этот день о том, что маленькая девочка может выбрать карьеру, путь самореализации, судьбу. Она может стать матерью-героиней, а может – известной спортсменкой, бизнесвумен или ученой, не будучи заложницей чьих-то желаний или стереотипов. И именно для этой девочки #Буквы собрали известных украинских женщин-ученых прошлого и настоящего. Эта подборка – капля в море, потому что наука в Украине достаточно бурно развивается, хотя и не является популярной, а женщины в украинской науке – это целый мир. Мы покажем, что пол не имеет значения, и женщина может сделать имя даже в технических науках, склонность к которым почему-то традиционно приписывают мужчинам. Пол не имеет значения – важна лишь вера в себя, настойчивость и трудолюбие.

Наталия Полонская-Василенко (1884 – 1973)





С начала ХХ века и до конца жизни занималась исследованием истории и археологии Украины. Ученая стала одной из ведущих представительниц государственной школы в украинской историографии, продвигала идею самостоятельности и непрерывности украинского исторического процесса. Автор около 200 научных работ, посвященных истории Запорожья и Южной Украины, которые остаются актуальными до сих пор.

София Окуневская-Морачевская (1865 – 1926)

Украинский общественный деятель, первая выпускница университета и первая женщина-врач в Австро-Венгрии.

Ей нужно было разрешение на сдачу экзаменов для поступления в гимназию, из-за своего пола София не имела права учиться в институте в Галиции (на тот момент Австро-Венгрии), поэтому поехала в Швейцарию. В 1896 году окончила Цюрихский университет и стала первой женщиной-врачом в Австро-Венгрии. В один год она рожает сына и становится доктором медицины (докторская диссертация об изменениях в крови под влиянием анемии). Практиковала в Швейцарии, Чехии и Львове (до конца жизни).

Валентина Радзимовская (1886 – 1953)



Биолог, профессор, доктор медицинских и физиологических наук, основательница украинской школы физиологов и биохимиков. Валентина активную научную работу совмещала с общественной и проукраинской деятельностью. За политическую позицию и участие в Союзе освобождения Украины в 1930-х годах Валентина Радзимовская была репрессирована советской властью. Впрочем, это не помешало ей стать автором более 60-ти работ по биохимии, патофизиологии, педиатрии, психоневрологии, физиологии, фтизиатрии. Радзимовская внесла огромный вклад в изучение туберкулеза и лечения его у детей. После 1945 была профессором и руководителем кафедры физиологии Интернационального университета в Мюнхене.

Наталия Осадчая-Яната (1891-1982)

Наталья Тихоновна Осадчая-Яната – украинская ученая, ботаник, флористка, фармаколог и фольклористка, профессор, переводчица, автор терминологических словарей Академии наук в Киеве, нескольких монографий, многих научных исследований, научно-популярных статей. Сделала значительный вклад в изучении лекарственных свойств растений и использование народных методов лечения в фармакологии.

Мария Зерова (1902-1994)

Украинска ученая, миколог (специалистка по изучению грибов), доктор биологических наук, научный сотрудник Института ботаники имени Н. Г. Холодного Академии наук УССР. Мария Яковлевна интересовалась физиологией, биохимией, генетикой, медициной, генетикой человека, разнообразием человеческих рас, причинами наследственных болезней.

Елена Казимирчак-Полонская (1902-1992)

Украинская астроном, начала научную деятельность с Херсонского университета, где преподавала математику и астрономию, впоследствии переехала в Ленинград, где стала старшей научной сотрудницей Института теоретической астрономии АН СССР. Но впоследствии, подпав под “чистку” и будучи обвиненной в шпионаже, была уволена с работы и приговорена к тюрьме, после оправдания переехала в Одессу. Доктор физико-математических наук, член Международного астрономического союза, принимала активное участие в организации и проведении всесоюзных и международных астрономических семинаров и симпозиумов. Почетная участница Всесоюзного общества слепых (в частности, участвовала в издании трудов по высшей математике и программированию шрифтом Брайля). Именем ученой названа малая планета № 2006 Полонская.

Екатерина Ющенко (1919-2001)

Автор первого в мире языка программирования высокого уровня (“Адресного языка программирования”), ученая-кибернетик, доктор физико-математических наук, действительный член Международной академии компьютерных наук, дважды лауреат Государственной премии Украины, премии НАН Украины имени Глушкова. Награждена орденом княгини Ольги.

Екатерина написала первые программы для первой ЭВМ, созданной в НАН Украины. Проработав сорок лет в Институте кибернетики создала школу теоретического программирования. Ее адресный язык опередил Фортран (1958), Кобол (1959) и Алгол (1960).

Именно ее исследования стали одними из первых шагов в создании искусственного интеллекта. На адресном языке программирования были созданы первые в мире программы распознавания образов: распознавание простых геометрических фигур, печатных и рукописных букв и цифр. При этом были применены методы обучения, которые сейчас называют “машинным обучением”. Первые в мире программы обработки изображений тоже были написаны киевскими программистами на адресном языке. Советская власть срочно остановила изучение этого языка, не дав ученым завершить процесс разработки трансляторов адресного языка программирования. Было запрещено публиковать научные работы по этому языку. Несмотря на это, адресный язык программирования использовали в постсоциалистическом пространстве еще более 10 лет.

Нина Мороженко (1928 – 2009)

Украинская астроном, гелиофизик, доктор физико-математических наук, автор 56 научных трудов. Нина Мороженко посвятила всю свою жизнь изучению строения Солнца и процессов, которые на нем происходят.

Научные работы Нины Мороженко о природе солнечных протуберанцев были первыми в мире и дали старт научным исследованиям гелиофизики во многих странах. Объясняя спектральные особенности протуберанцев, ученая впервые применила теорию переноса в линиях и континууме с переменной функцией источника. Построила структурно-неоднородную модель солнечного протуберанца.

*Протуберанцы – светлые образования из раскаленных газов, наблюдаемые в виде ярких выступлений разнообразной формы на краях солнечного диска.

Нина Вирченко

Известная ученая наших дней в области математики, доктор физико-математических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Украины, заслуженная работница образования Украины. Член Австралийского, Американского, Бельгийского, Эдинбургского, Лондонского математических обществ. В 1997 году – лауреат премии Фонда Сороса за вклад в точные науки. Автор более 500 научных и научно-методических работ, в том числе 20 книг, изданных на украинском, русском, английском и японском языках.

Председатель научно-методического совета Всеукраинского общества политзаключенных и репрессированных – в возрасте 18 лет в 1948 году ее приговорили к 10 годам лагерей ГУЛАГа за подготовку “политического заговора, мятежа” и участие в “украинской националистической банде”.

Наталия Виноград

Украинская эпидемолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, главный специалист МОЗ Украины по специальности “Эпидемиология”, советник МЧС Украины по вопросам противоэпидемической защиты населения и биобезопасности (с 2005), эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы, декан Восточноевропейского отделения суперкурса ВОЗ, член ЦМК МОЗ Украины, член Оперативного штаба Минздрава Украины.

Нана Войтенко

Украинский ученый-нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор, заведующая отделом сенсорной сигнализации Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины. Член Научного комитета Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий при Кабинете Министров Украины.

Мария Байляк

Кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии и биотехнологии Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника. Исследует влияние различных растений, веществ на процессы старения.

Галина Клим



Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры специализированных компьютерных систем Института компьютерных технологий, автоматики и метрологии, Национального университета “Львовская политехника”, автор более 280 научных работ, победительница многочисленных конкурсов.

Екатерина Терлецкая



Доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела математического моделирования морских и речных систем Института проблем математических машин и систем НАН Украины, победительница нескольких конкурсов проектов научно-исследовательских работ молодых ученых НАН Украины.

Валерия Трусова

Доктор физико-математических наук по специальности биофизика, доцент, заведующая кафедрой ядерной и медицинской физики физико-технического факультета Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

Марина Вязовская

Украинская ученая, доктор естественных наук. Сейчас работает в Швейцарском федеральном технологическом институте, получила очень престижную для математиков “Премию Салема 2016” за открытие мирового уровня. Украинка решила задачу, над решением которой ученые работали более 400 лет: упаковка шаров в 8-мерном пространстве и, в соавторстве, – в 24-мерном. Ранее задача упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями.