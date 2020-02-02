Впервые за 46 сезонов нарушена традиция Ukrainian Fashion Week: неделю моды открыли девять молодых дизайнеров.

#Буквы выбрали три перспективных имени и самые запоминающиеся их наряды.

Дорогу молодым! Старт неделе моды дали бренды, которые только собираются покорить модную индустрию Украины – Fashion Accelerator Show, в рамках которого свои коллекции показали девять дизайнеров – участников образовательной программы Ukrainian Fashion Council, победителей национальных и международных конкурсов и участников платформы New Names.

Ниже – 11 самых интересных наряда и три дизайнера, коллекции которых запомнились кроем, сочетанием текстур и свежестью идей.

Платье-рубашка Annkara

Асимметричный топ из хлопка и трикотажа и брюки Annkara

Платье с гипертрофированными рукавами и шлейфом-гофре Annkara



Многослойный пиджак и прозрачная сумка-перчатка Postushna

Многослойный пиджак и светлые брюки Postushna

Вечерний многослойный пиджак и брюки Postushna

Юбка из стеганого атласа и укороченный топ с рукавами-буф Yana Markovskaya

Укороченный топ с бантом и кожаные шорты-бермуды Yana Markovskaya

Мужская толстовка и спортивные штаны Five

Женский спортивный топ, брюки и ветровка Five

Мужское худи и спортивные штаны Five