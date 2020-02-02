#Буквы выбрали три перспективных имени и самые запоминающиеся их наряды.
Дорогу молодым! Старт неделе моды дали бренды, которые только собираются покорить модную индустрию Украины – Fashion Accelerator Show, в рамках которого свои коллекции показали девять дизайнеров – участников образовательной программы Ukrainian Fashion Council, победителей национальных и международных конкурсов и участников платформы New Names.
Ниже – 11 самых интересных наряда и три дизайнера, коллекции которых запомнились кроем, сочетанием текстур и свежестью идей.
Платье-рубашка Annkara
Асимметричный топ из хлопка и трикотажа и брюки Annkara
Платье с гипертрофированными рукавами и шлейфом-гофре Annkara
Многослойный пиджак и прозрачная сумка-перчатка Postushna
Многослойный пиджак и светлые брюки Postushna
Вечерний многослойный пиджак и брюки Postushna
Юбка из стеганого атласа и укороченный топ с рукавами-буф Yana Markovskaya
Укороченный топ с бантом и кожаные шорты-бермуды Yana Markovskaya
Мужская толстовка и спортивные штаны Five
Женский спортивный топ, брюки и ветровка Five
Мужское худи и спортивные штаны Five