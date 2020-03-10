Обыски у них произошли из-за взлома систем одесского аэропорта, который произошел в середине октября прошлого года. Тогда на табло аэропорта появилась фотография экоактивистки Греты Тунберг с нецензурной надписью. Хотя об уязвимостях в защите Киберальянс предупреждал примерно за две недели до этого инцидента. И активисты отвергают обвинения в причастности к этой истории.
Собственно, визиты силовиков заставили представителей Киберальянса пойти на беспрецедентный шаг: они открыли свои лица, настоящие имена и вышли на пресс-конференцию в Киеве. Где заявили, что отказываются от любого сотрудничества с государственными структурами до тех пор, пока они не извинятся за обыски и не признают непричастность Киберальянса к инциденту в аэропорту Одессы.
«Буквы» пообщались об обысках и президенте Владимире Зеленскому, состояние кибербезопасности в Украине и российском следе в хакерских атаках на государственные структуры с представителем Киберальянса Андреем Барановичем, более известным под псевдонимом Шон Таунсенд.
Чем вы занимались до Майдана и войны? Кем и где работали?
Я работал по нескольким компьютерным специальностям: программист, администратор на провайдерных узлах, информационная безопасность. А вообще я возился с компьютерами всю жизнь, начиная еще со школы.
В какой момент вы начали заниматься … киберволонтерством? Это можно так назвать?
С марта 2014 года. Тогда к нам с Артемом Карпинским после первых кибератак подошел знакомый с контрразведки за определенной консультацией. И мы поняли, что вполне можем использовать наши знания и опыт в этой сфере. Тогда же нам случилась первая добыча. Это был видный сепаратист из Луганска. Мы передали информацию о нем контрразведке – с тех пор он в розыске по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Я хочу сразу отметить: силовики знали, кто мы такие и чем занимаемся. А вот россияне терялись в догадках. Однажды на LifeNews вообще вышел сюжет о том, что Служба безопасности Украины наняла себе «пятьдесят хакеров НАТО».
Вообще, как возникла идея создания Альянса? В какой момент?
Еще до того, как появился Киберальянс, различные группы волонтеров работали отдельно. И 2015 году мы поняли, что для того, чтобы организовывать и реализовывать информационные операции, нужна обратная связь, коммуникации. Таким образом возникла группа RUH8 (читается как RU HATE). И весной 2016 года, ровно 4 года назад, несколько таких волонтерских групп объединились в Альянс. Центром притяжения стал другой волонтерский проект – InformNapalm. Собственно, если информацию не использовать – то, считайте, ее не существует. Аналитики напалма вместе с нами разбирали архивы полученной информации, писали аналитические статьи, чтобы наглядно показать: как Россия воюет против нашей страны. И, по возможности, мы пытались сорвать планы оккупантов.
Один из самых известных ваших успехов для общественности – это почта Суркова. Сколько заняло времени, чтобы получить к ней доступ? И все ли материалы оттуда вы уже проработали?
Времени не больше, чем для всех остальных полученных материалов. За теми почтовыми ящиками Киберхунта (одна из групп хакеров, которые публиковали переписку Суркова – ред.) наблюдала около полугода. У нас были другие взломы, которые порой были интересны технически. Однако с Сурковым был подходящий момент: как только стало известно, что россияне вмешивались в выборы президента США, прилетела «ответка» из Украины. И снова начали распространять слухи о «натовских хакерах». Опять же – это была одна из немногих операций, на которую официальный Кремль не мог не отреагировать. До этого мы в RUH8 несколько раз ломали сайт Государственной Думы РФ, распространяли на нем «заявления» от имени разных депутатов. «Объявляли» Астраханскую Народную Республику. «Собирали» срочное совещание в Оренбурге по «ситуации в северном Казахстане». Удивительно, но через неделю после этого в Актобе (город на севере Казахстана – ред.) произошел теракт, и совещание действительно собрали. С теми же участниками, которых «собирали» мы. А речь, которую я придумал губернатору Юрию Бергу, от его реальных речей и не отличить. Так что жизнь имитирует искусство. Надеюсь, и Астраханская народная республика появится.
Кроме борьбы с русскими вы занимались и работой в Украине. Это и FRD (FuckResponsibleDisclosure), и «паровозик-облачко», правильно? Можете немного подробнее об этих проектах? Являются ли они традиционным взломом ресурсов?
Конечно, ни о каких взломах речи не может быть. Мы профессионалы в сфере кибербезопасности, мы придерживаемся украинских законов и этических норм, принятых в обществе. Мы лишь можем показать, что не стоит оставлять кошелек на столе и ключ от входной двери под ковриком. Но мы никогда не возьмем ни чужого кошелька, ни ключа. Оба флешмоба – известная практика, которая называется Full disclosure. В конце 90-х, когда компьютеры вошли в повседневной жизни и от них стало многое зависеть, производители компьютерного железа и софта поняли, что информация о дырах в защите ощутимо влияет и на репутацию, и на прибыли. Поэтому они пытались повлиять на сообщество исследователей. В частности, подавали судебные иски против тех, кто находил эти дыры. Придумали такие понятия как «этический хакинг» и «ответственное разглашение». То есть сложилась ситуация, что производитель, который отказывается отвечать за свои провалы, пытается заставить отвечать за них людей-исследователей. В ответ на такие инициативы информацию о дырах в защите начали публиковать без предупреждения.
Акцию #паровозикоблачко начал Андрей Перевезий, известный специалист по информационной безопасности. Он хотел показать бизнесу, что их системы, даже после атаки НеПети (название вируса, который использовали во время хакерской атаки 2017 года, в результате которого пострадал ряд крупных предприятий в частном и государственном секторе – ред.), до сих пор уязвимы. И реакция была вообще хорошая. Ведь бизнес знает о своих рисках. Поэтому на выявленные проблемы реагировали быстро, профессионально, дыры закрывали, компании говорили «Спасибо!». В общем – все довольны.
Несколько иначе получилось с FuckResponsibleDisclosure. Здесь само название намекает к черту ваше «ответственное разглашение». Ибо на «ответственное разглашение» государственный сектор никогда не отвечал. Евгений Докукин (основатель организации «Украинские кибервойска» – ред.) годами писал об уязвимости государственных сайтов. И на его списки с трехзначными номерами никто не обращал внимания. В то же время осенью 2017 чиновники поняли, что кибербезопасность – это тема горячая и модная. Приняли закон «Об основах кибербезопасности». И общий настрой был шапкозакидательский. Мол, «закон примем, доктрину о кибербезопасности напишем, денег возьмем в западных партнеров» и настроим Киберцентр, как говорил робот Бендер из известного мультфильма, «с блэкджеком и шлюхами».
На самом деле в ситуации с кибербезопасностью не изменилось, по большому счету, ничего. Ни после того, как русские сломали Центризбирком. Ни после блэкаут в Киеве и на Прикарпатье. Даже после десятимиллиардных убытков от российского НеПети, когда зависли банкоматы и половина страны панически искала резервные копии информации. Тогда мы решили показать наглядно, что у нас происходит. Первым невольным участником нашего флешмоба стал сайт CERT-UA. Это именно та организация, которая должна реагировать на компьютерные чрезвычайные события. За два с половиной года мы совместно с волонтерами указали на слабые места сотен организаций: это и министерства, и национальные агентства и областные администрации. Ибо только публичность и страх скандалов могут заставить чиновников обращать внимание на информационную безопасность.
Как реагировали представители госструктур на ваши публичные сообщения, что у них в системе защиты есть огромные дыры? Кто-то обращался к вам за советами? В общем – шел ли кто-то на конструктивный диалог?
Хочу отметить, что среди государственных организаций все же существуют такие, которые реагируют на наши сообщения спокойно и адекватно. Сразу вспоминается Госстат. Его руководитель ответил официальным письмом, сообщил о проблемах в защите (как и предусмотрено законом) СБУ, CERT-UA, Государственной службе специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ). И отметил, что выявленные недостатки исправлены и вообще большое спасибо за помощь. Иногда представители различных служб благодарили нас непублично, в личных сообщениях. Но бывали ситуации, за которыми следил наш Константин Корсун (специалист по информационной безопасности, организатор ежегодной конференции по кибербезопасности UISGCON) и рассказывал обо всем этом на конференциях по безопасности в Украине и за рубежом. Ведь поведение серьезных и ответственных лиц укладывалось в модель принятия Кюблера-Росса: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. К пятой стадии доходили не все.
Например, так было с Энергоатомом. Были заявления типа: «Протекло не у нас, а у подрядчика». Но разве не все равно, кого в результате будут взламывать: сам Энергоатом или смежную компанию? Затем нам угрожали заявлениями в киберполицию. В результате киберполиции и СБУ начали расследование в отношении работников Энергоатома. Потом говорили, что информация, открыто лежавшая в интернете – это неважная информация. Действительно, если она так важна – почему бы ее не опубликовать? И в конце реакция, ради которой стоило работать. Пресс-служба Энергоатома сообщила, что «используя полученную от активистов Киберальянса информацию был найден и ликвидирован несанкционированный источник утечки информации». Также на Запорожской АЭС создали спецкомиссию по расследованию инцидента. А с персоналом станции якобы провели инструктаж. Собственно, речь о том, что Киберальянс не хочет никого подсидеть или как-то навредить. Мы хотим помочь защититься, особенно когда речь идет о критической инфраструктуре. Например, атомной электростанции.
Удавалось находить при FDR следы русских? Вообще, можно говорить о том, как часто россияне атакуют Украину именно в киберпространстве? И можно говорить, что здесь, как и на Донбассе, у нас с ними реальная война? Если да, в чем она проявляется?
Такое бывало. Яркий пример: однажды мы прочитали переписку одной российской группы и выяснили, что россияне полностью сломали почтовый сервер Министерства внутренних дел Украины. Мы сразу же сообщили об этом Службу безопасности, кажется, это было в шесть утра. Рассказали им о ситуации и дали всю возможную информацию о российских хакеров. Уже в восемь утра сервер «погасили», а киберполиция и СБУ приехали в полицию. Во время #FRD мы порой находили следы реальных хакеров. Например, такой случай был с сайтом Донецкой военно-гражданской администрации. Там лазили хакеры из Самары. Все пароли системных администраторов украли. Заместитель главы администрации сказал, что они обо всем в курсе и не отключают систему только потому, что «сидят в засаде». Что, на мой взгляд, сомнительна тактика. Затем систему переустановило Государственное предприятие «Украинские специальные системы». Вместе с дырой, через которую на сайт и залезли россияне.
Возникали ли у волонтеров Киберальянса проблемы с полицией или другими силовиками до случая с Одессой?
Было несколько таких случаев, когда на нас, не разобравшись, писали заявления в полицию. Так в свое время сделал Херсонский областной совет (их общий сетевой диск оказался без пароля в открытом доступе в интернете). В ситуацию вмешалась Катя Гандзюк, и вместе мы смогли убедить представителя облсовета в том, что не хотим им зла. В результате заявление забрали. А потом поблагодарили публично за выявленную дыру в системе безопасности. Похожая история была с одесским Минюстом. Это был 2018-й, тогда пришлось убеждать киберполицию. Тогда все подозрения с нас сняли. И опять же: и СБУ, и киберполиция давно знают о нас и о том, чем мы занимаемся. В частности о том, что наша цель – защитить нашу страну и усилить киберзащиту. В постах Андрея Перевезия (пост от 7 октября 2019, картинка с Гретой Тунберг на табло аэропорта появилась 16 октября) затегалы и киберполицию, и Службу безопасности. Вряд ли они не заметили этих тегов. Мы заранее всех предупреждали о том, что в системах одесского аэропорта дыры.
Расскажите о дне, когда к вам пришли с обысками. Кто пришел, чего хотели, чем мотивировали то, что нужно забирать роутеры. Как быстро удалось найти адвоката?
Утром мне постучали в дверь и представились «соседями». Конечно, своих соседей я знаю. Но я понимал, что надо двери открывать сразу. Только это сделал – меня схватил вооруженный спецназовец. Не знаю, может они ожидали, что я буду в них флешками бросаться. За ним зашли представители киберполиции Одессы, киберполиции Киева, представитель СБУ Одессы. Мне вручили постановление о «Грете Тунберг и одесском аэропорте». Хотя к этому эпизоду мы не имеем никакого отношения. Я сразу позвонил руководству партии «Демократическая секира», в которой я советник по кибербезопасности. И они договорились с адвокатским объединением Барристерс о моей защите. Адвокат Вадим Колокольников, который сейчас представляет мои интересы в суде, приехал очень быстро. Во время обыска у меня сложилось впечатление, что ни глобальное потепление с Гретой Тунберг, ни одесский аэропорт правоохранителей не интересуют. Но почему-то интересуют мои переписки.
Как потом выяснилось из материалов прокуратуры, расследование инцидента с «Гретой» особо и не происходило. Но СБУ очень внимательно читала мой Facebook и нашла там много оскорбительных сообщений о президенте Владимире Зеленском. Несмотря на то, что это был октябрь, был скандал по Трампу и Зеленскому, были массовые митинги в День защитника Украины (СБУ почему-то считает, что они направлены «против президента») – то такое количество сообщений не удивительно. И я от своих слов не отказываюсь – Facebook мое личное пространство, где я пишу то, что думаю. Если вдруг Владимир Александрович обижается – пусть подает иск о защите деловой репутации. Спецназ полиции и Служба безопасности в такой ситуации, на мой взгляд, – это уже слишком.
В отношении адвоката. Часть активистов возмущена тем, что вас защищает адвокат объединения, которое представляет в судах интересы неоднозначных персонажей. Например, Владислава Мангера, которого подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк. Прокомментируйте пожалуйста.
Действительно, на пресс-конференции в Интерфаксе юридическую позицию представлял Андрей Левковец, партнер адвокатского объединения «Барристерс». Я считаю неправильным переносить обвинения из полиции, которая не может довести расследование убийства Кати, на адвокатов. Адвокат должен быть у каждого, независимо от того – виновен человек или нет. Адвокаты, как и врачи, должны помогать всем. Мои интересы представляет Вадим Колокольников. И я доволен его работой. Вместе с Катей мы убеждали облсовет Херсона в том, что не стоит разбрасывать свои документы по всему интернету. Очень жаль, что ее с нами сейчас нет. А ее убийцы до сих пор не получили заслуженное наказание.
С момента обысков прошло больше недели. Скажите, у вас появился какой-то процессуальный статус? Вы свидетель, подозреваемый?
Нет. Сразу после обыска полиция попрощалась и уехала обратно в Одессу. Подозрений я не получил. В этот понедельник начался суд, во время которого должны решить вопрос об аресте изъятого у нас имущества. Но во время перерыва между заседаниями судья Корой внезапно ушел на больничный. И мы желаем его чести как можно скорее выздороветь. Теперь будет новый суд и новый судья. Но мы не планируем сдаваться. Например, в отношении меня: прокуратура показывает мою фотографию, на которой изображен экран компьютера, который завис (а не взломан хакерами). И по их мнению, это фото сделано в аэропорту «Борисполь». На самом деле фото сделано в аэропорту Софии. Думаю, за четыре месяца следствия можно было бы это выяснить. Если, конечно, это хотя бы кого-то интересовало. А какое отношение фото из аэропорта Софии имеет отношение к «Борисполь», а «Борисполь» – к аэропорту в Одессе и при чем здесь президент Зеленский – думаю, это мы выясним на следующем заседании.
Почему активисты Киберальянса решили снять балаклавы и перестать быть анонимными? Не боитесь ли вы за себя или свои семьи? Ведь за эти годы работы вы могли нажить врагов, в том числе и в РФ. Не усложнит это вашу жизнь?
Мы докатились до того момента, когда приходится опасаться не только врагов, но и правоохранителей собственной страны, которой мы пытались помогать. И теперь мы будем выступать открыто. И в первую очередь мы хотим справедливости в отношении нашей организации. А в отношении россиян … мы всегда имели дела с сильным противником. Поэтому бояться – не менее глупо.
В общем, насколько все плохо в Украине по кибербезопасности? И в чем причина в администраторах, у тех, кто разрабатывает программы и сайты, в персонале, который работает с этими программами и сайтами?
В Украине есть и специалисты, и оборудование, и даже деньги. Основная проблема, на мой взгляд, это некомпетентность управленцев и безответственность. Недавно Министерство цифровой трансформации отчиталось, что часть информации из реестра водительских прав не соответствует действительности и теперь люди бегают и меняют удостоверения. Возникает один простой вопрос: кто в ответе за то, что в реестр вносились недостоверные данные? Может стоит наказать тех работников, которые вносили эту информацию и поднять бумажную документацию? И вот такая ситуация во многих сферах. Так что никакой кибербезопасности (по крайней мере в государственном секторе), в Украине не существует. И, конечно, пользуются и преступники, и Россия: они просто ходят в государственных системах словно у себя дома.
Сейчас Альянс прекратил всю свою деятельность? Даже разведывательную по сепаратистам и русским?
Мы продолжаем следить за наиболее интересными источниками, но пока абсурдное, сфабрикованное дело против наших активистов не будет остановлено и перед нами не извинятся -ни о каком сотрудничество с государственными структурами не может быть и речи.
Последний вопрос. Если мне не изменяет память, уже при Зеленском вас приглашали в СНБО говорить о кибербезопасности. И встреча принесла какие-то результаты?
Какое-то медленное движение уже началось. И СНБО, и Госспецсвязь, и другие субъекты кибербезопасности, думаю, начали осознавать масштабы задач, которые нужно реализовать в этой сфере. Но до реальных результатов еще очень далеко.