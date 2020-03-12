За два года в деле о незаконном завладении госпредприятием- главным зернотрейдером времен Януковича - не прошло ни одного заседания суда

Шесть лет назад в эти дни соратники и подельники Виктора Януковича убегали из Украины волчьими тропами Черниговской и Харьковской областей, боясь, что им придется ответить за свои преступления, включая незаконное обогащение за счет государства. Однако за прошедшие годы даже дела не слишком видных деятелей лежат без движения в судах. В частности, дело Игоря Филипенко, обвиняемого в том, что Украина потеряла государственную корпорацию «Хлеб Инвестстрой».

Во времена Януковича Министерство аграрной политики возглавлял Николай Присяжнюк, бывший партнер по бизнесу так называемой семьи Януковича.

Аграрному министерству были подконтрольны Аграрный фонд и Государственная проводольственно-зерновая корпорация, куда входил и ООО «Хлеб Инвестстрой».

Это предприятие было создано еще в 2004, но до прихода к власти команды Януковича особой активности не проявляло. В 2009-м и в первом полугодии 2010 года компания провела первые экспортные операции с подсолнечным маслом на сумму 49,6 и 81,5 млн грн.

Несмотря на это, сразу после победы Януковича МинАП избрало “Хлеб Инвестстрой” государственным оператором по экспорту зерна, отдав ему со старта почти 5-ую часть общей зерновой квоты.

Позже ООО “Хлеб Инвестстрой”, в Государственной продовольственно-зерновой корпорации, была отведена роль зернотрейдера, которому государство выделило основную квоту на продажу зерна в аграрный фонд и на экспорт. Кстати, зерно у фермеров скупали по крайне невыгодным для последних ценам. Оборот денежных средств в “Хлеб Инвестсрое” за год составлял тогда около 6 млрд. грн.

Еще в 2011 аналитики заметили, что “Хлеб Инвестстрой” продавал зерно через три оффшора Victoria Alliance, Alteron Limited и Restex Alliance. Например, при прохождении через оффшорные руки кукуруза дорожала на 70 долларов, что позволило заработать делкам только на ней минимум 35 миллионов долларов.

Поэтому кто-то решил, что такая корова нужна и самому.

По состоянию на 2012 49% акций ООО «Хлеб Инвестстрой» принадлежало «Торговому дому «Укрхлибпродукты» – дочернему предприятию ГАК« Хлеб Украины ». 51% уставного капитала «Хлеб Инвестстрой» принадлежало ООО «Каласар», которым руководил близкий к семье Януковича Александр Козырев. Учредителями «Каласар» были швейцарская фирма «Трейд хауз Юкрениан фуд грейн аг (Trade house Ukranian food AG)» и кипрская компания «Генетехма файненс лимитед» из группы «Внешэкономбанка» Владимира Путина.

В сентябре 2012 служебные лица ООО «Хлеб Инвестстрой» заключили договор между ООО «Хлеб Инвестстрой» и предприятием-нерезидентом «ALDZAS INVESTMENTS LTD» (Республика Кипр).

Согласно договору ООО «Хлеб Инвестстрой», в лице директора предприятия, уступило долю в размере 50% уставного капитала ООО «ГПКЗУ-МТС ( учредителем которого являлось ООО «Хлеб Инвестстрой») юридическому лицу предприятию-нерезиденту «ALDZAS INVESTMENTS LTD» (Республика Кипр).

На момент сделки доля государства в уставном капитале ООО “Хлеб Инвестстрой” составляла 49 % (уставный фонд 1 000 грн.)

После сделки киприоты внесли в уставной фонд предприятия 1 457 000 гривен. Это привело к уменьшению доли, которой владело государство в уставном капитале ООО «Хлеб Инвестстрой» с 49% до 1%, и к потере государством активов на сумму 139 874 059,50 грн.

На момент сделки должность гендиректора “Хлеб Инвестбуда” занимал Игорь Филипенко. Он же являлся председателем наблюдательного совета ГПЗКУ.

До того, как занять эти должности Филипенко был советником министра Присяжнюка. Министр создавал для “Хлеб Инвестбуда” тепличные условия, обеспечив компании получение наибольших квот на экспорт зерна.

В 2012 СМИ активно писали, что Присяжнюк был разозлен схемой с переводом собственности «Хлеб Инвестроя». Хотя, возможно, запустив такие слухи, министр просто хотел откреститься от схемы захвата предприятия. Ведь в то время нардеп Геннадий Москаль писал генпрокурору Виктору Пшонке запросы, что министр сам акционер «Хлеб Инвестроя».

Возможно, не сошлись интересы разных групп. Так или иначе, в начале 2013 налоговая, а потом и прокуратура Киева начали досудебное расследование в отношении бывшего директора ООО «Хлеб Инвестстрой» Филипенко по ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог документов).

В декабре 2013 Филипенко уже было объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Но он исчез из страны. А «Хлеб Инвестрой» после смены власти стал банкротом.

25 мая 2017 Голосеевский суд дал разрешение на осуществление заочного досудебного расследования по подозреваемому.

В декабре 2017 года постановлением прокурора материалы по Филипенко выделили в отдельное производство.

В сентябре 2018 в суд передано обвинительное заключение относительно Филипенко.

Но за 2 года суд никак не сдвинется с мертвой точки. Некоторое время Голосеевский суд вообще не хотел рассматривать дело и просил передать его в Печерский. Потом адвокаты знакомились с материалами.

С сентября 2018 никаких упоминаний о слушаниях в судебном реестре нет. Следующее заседание назначено на 16 марта 2020.

Если дело будут так затягивать и дальше, то в один прекрасный день окажется, что сроки по нему просто уже вышли. И никто никому не виноват.

Такими темпами словосочетение «команда Януковича» перестанет быть ругательным, а ее представители со временем смогут вернуться во власть новыми смотрящими.

А учитывая печальное положение ГПЗКУ, которой угрожает банкротство, они могут даже прибежать ее спасать. Ведь, как сказал президент Владимир Зеленский, это же «сладенькое».