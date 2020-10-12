Я все это уже видел. В 2010 – 2013 годах. Я видел, как срывалась программа с МВФ. Как в отсутствии внешних вливаний и в присутствии внутреннего грабежа эмитировались миллиарды гривен.

С саммита Украина – ЕС Владимир Зеленский вернулся на щите. Склонная к граничащему с манипуляцией упрощению власть уже успела объявить два визита президента – в Великобританию и Брюссель чуть ли в историческими достижениями. Главной новостью с международных полей стала новость о том, что у нас не отберут безвизовый режим с ЕС. О чем торжественно объявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Информация несомненно приятная. Как услышать от кого-то вышедшего из уборной: “Сегодня я помыл руки”.

Также, многие, думаю, запомнили сообщение пресс-службы Банковой о том, что президент «привез из Великобритании 2,5 миллиарда фунтов стерлингов”. Столь экстравагантная информационная подача скорее вызывала ассоциации не с новостью об открытии кредитной линии для закупки британских товаров и услуг, а как минимум о сюжете какого-либо фильма Гая Ричи. Надеюсь, ради того чтобы “привезти в Украину 2,5 миллиарда фунтов” нашему президенту не пришлось извлекать самый большой в мире бриллиант из кишечника собаки и убегать по густым дубравам Йоркшира от банды ирландцев.

Вместе с тем, для того, чтобы понять с какими проблемами реально столкнулась Украина, достаточно почитать совместное заявление Украины и ЕС по итогам саммита. Несмотря на подтверждение своих обязательств в отношении Украины, осуждения России и так далее, всего лишь один пункт заставляет задуматься над настоящим сигналом, который передал Владимиру Зеленскому и всем нам ЕС. И речь тут не идет о тех пунктах, в которых подчеркивается необходимость деолигархизации, структурных реформ и независимой антикоррупционной политики. Подобные слова в конце концов звучат всегда. Нет, в совместном заявлении сказано, что макрофинансовая помощь ЕС (около 1,6 миллиарда евро, на минуточку) будет предоставлена Украине только в случае, если наша страна останется в программе сотрудничества с МВФ. Отныне реальные, а не символические, отношения с Европой зависят от того, будет ли Украина способна выполнять взятые на себя обязательства перед Фондом. И тут я намеренно пишу “Украина”, а не “Зеленский”, так как наличие денег в казне и грядущая экономическая катастрофа в случае отказа МВФ от кредитования нашей страны – касается каждого из нас.

И если говорить о перспективах сотрудничества с Фондом – надо признать что они весьма туманны. Нет, не подумайте, никакого прямого отказа нет. МВФ в принципе никогда не отказывается. Фонд проводит консультации. Которые могут стремиться к бесконечности в случае, если власть страны-реципиента пытается корчить из себя дурака. Прямого отказа нет. И именно на этом фокусируются нукеры Зеленского в то время, как президент с гордой капитанской выправкой изображает твердую решительность на мостике тонущего корабля.

О том, что правления Фонда пребывает в шоке говорит хотя бы последнее резкое заявление относительно сомнений в независимости Нацбанка, которое появилось после выговоров, которые впаяли замам главы НБУ Рожковой и Сологубу. За их критические заявления относительно курса Нацбанка при новом главе – ставленнике Зеленского. Один из членов совета Нацбанка Виталий Шапран пошел еще дальше, наговорив дичи о том, что в 90-х их могли бы вообще за такое расстрелять в подъезде.

Летний переход на программу stand-by – программу порционных вливание кредитных денег вместо постоянной линии – казалось бы должен был отрезвить Зеленского. Однако с того времени власть успела сделать первый шаг к уничтожению НАБУ через Конституционный суд – а поверьте, пленки судьи Вовка, где он рассуждает о своем влиянии на судей КС – в штаб-квартире МВФ прослушали очень внимательно. Избрала в конкурсною комиссию по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры каких-то мутных типов, не соответствующих условиям закона и здравого смысла. Подготовить очередную порцию индульгенции для Коломойского – в виде погашения долгов контролируемой им “Укрнефти” из бюджета. Прибор был положен на все условия МВФ с такой обезоруживающей непосредственностью, что все это стало еще больше напоминать времена Виктора Януковича.

В принципе российско-олигархическая группа – эти вечные противники “внешнего западного управления” в пользу Москвы – могут праздновать. Без “внешнего управления соросиного МВФ” страну можно свободно пограбить еще года два. Способы грабежа тоже выдумывать не надо: прямые дотации из бюджета, рефинанс с фиктивными кредитами, паразитирование на госпредприятиях, скрутки НДС и так далее. Можно даже вновь переучредить схему с облигациями внутреннего валютного займа имени Саши Стоматолога и Саши Клименко.

За это все заплатит конечно же рядовой украинец – тот самый, который бездумно привел честного парня из “Квартала” к власти полтора года назад. Этого простого украинца уже начали готовить к новой реальности. В своем последнем интервью программе “Перша шпальта” министр финансов Сергей Марченко уже спел рассказать, что без денег МВФ мы проживем. Просто это будет диета без мяса и десерта – вегетарианская диета. Это не гипербола – он так и сказал. Министр смог изящно сформулировать нашу с вами судьбу в случае, если Владимир Зеленский будет упорствовать в своем противостоянии мировому капитализму в лице МВФ. Мы будем жрать траву! А министр Марченко и ему подобные – вещать нам о пользе травяной диеты сидя в модном стейкхаусе.

И когда я вижу весь этот бесстыдный идиотизм – меня охватывает дежавю. А курсовая стабильность, а следовательно и стабильность ценовая, поддерживались постоянным сжиганием золотовалютных резервов. Мы все помним, что политика донецкого бандитского наезда на бюджет и страну закончилась встречей в Сочи, российскими деньгами, срывом подписания Соглашения об Ассоциации, Майданом, всплеском национального самосознания, жертвами, позорным бегством в Ростов, приговором.

И отличие Владимира Зеленского от Виктора Януковича только в том, что действующий президент возможно получит с процесса разграбления страны меньшие проценты. И в том, что бежать ему впоследствии будет некуда. Ростов не резиновый. Все те силы, которые сейчас приготовились к последнему хапку до полного банкротства страны, просто выставят Владимира Александровича за порог, оставив того наедине с разъяренным обществом. И скажут – вот он, крайний.

Говорят, что в окружении Зеленского за лицо называют “Вакуумом”. Хорошо бы этот “вакуум” чем-то наполнился. Хотя бы чувством страха за свое будущее.