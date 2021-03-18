АО "Укрпочта" подписало договор с ООО "НПП" Информационные технологии" (компания IT-Enterprise) на сумму 95,8 млн грн на внедрение и использование ERP-системы. Теперь государственный почтовый гигант будет иметь современное IТ-решение для организации работы. Но эта закупка не обошлась без "зрады", почему — рассказывают #Буквы.

Что не так с тендером?

Закупка ERP-системы с объявленной стоимостью 196,8 млн грн стартовала еще в мае 2020 года. Непосредственно торги в формате аукциона были проведены 28 сентября. Почему же договор подписан только сейчас? Об этом будет чуть ниже, а пока поговорим о “зраде”.

Согласно тендерной документации, “Укрпочта” хотела приобрести исключительно комплексное решение и не делить модули (или набор модулей) на отдельные лоты. Это сузило конкуренцию максимум до возможных 10 решений вместо нескольких десятков.

Обычно единые комплексные решения делают очень редко, ведь это довольно дорогая процедура. Поэтому проще сделать модули отдельно, можно также различными решениями. Затем эти разрозненные модули объединяют с помощью различных интеграционных решений (их существует несколько), система начинает функционировать как единая. Из “плюсов” такого подхода — более высокий уровень информационной безопасности системы. Ведь комплексные решения достаточно уязвимы к кибератакам.

Генеральный директор АО “Укрпочта” Игорь Смелянский на своей странице в Facebook фактически признал, что закупка была проведена с нарушениями (в части комплексного решения и технических требований), но добавил, что в противном случае подобная система функционировала бы только с 2025 года. Если ли манипуляция в его словах — оставим это дело профессионалам.

Если бы заказчик разделил закупку на лоты, это бы не противоречило Закону Украины “О публичных закупках” и здравому смыслу (как раньше, разделить на “допороги”* не получится, ведь по этим лотам сумма была бы примерно по 5-10-15 млн гривен за каждый). Это позволило бы принять участие большему количеству участников, имеющих большой опыт в отдельных подсистемах.

*Допороговой закупкой считается любая закупка с объявленной стоимостью менее 50 тысяч грн. Такие закупки могут происходить без тендера.

Закупку можно было разделить на отдельные лоты под конкретные системы, а затем интегрировать разрозненные системы в одно целое. Например, можно сделать такую ​​постинтеграцию с помощью решений Oracle, SAP, IBM и других крупных мировых игроков. Есть определенные сомнения, что это бы заняло времени больше, чем сейчас будет внедряться комплексная система. Поэтому, было бы желание — это бы и сделали. Но “Укрпочта” решила не заморачиваться.

Но это еще не все — технические требования к предмету закупки и квалификационные требования для участника были сформулированы таким образом, чтобы фактически заблокировать возможное участие в торгах мировых гигантов в этой сфере — компаний SAP, Oracle, Microsoft и другим.

Также подозрительным кажется то, каким образом было отклонено предложение партнера SAP. Причиной было названо непредоставление экспертного отчета, зарегистрированного в ГСССЗИ о соответствии системы требованиям НД ТЗИ 2.5-004-99. То есть от мирового гиганта с наибольшей долей рынка требовали формальную бумажку, которая в других странах не требуется.

Кроме этого, есть доказательства того, что закупка имела сверхвысокий коррупционный риск. Различные потенциальные участники написали 3 жалобы в Антимонопольный комитет и 29 требования об устранении нарушений в тендере (на которые получали в основном формальные ответы).

Всего на этапе квалификации подали свои предложения семь компаний, из которых к аукциону были допущены только 2. Другие пять участников были дисквалифицированы по формальным признаками.

Участника с наименьшей ценой — “GNI Software” (Азербайджан) отвергали аж 2 раза, пока уже сама компания не отказалась от подписания договора.

Из-за всех этих процедур, жалоб, а также судебного разбирательства подписание договора затянулось аж на 5 месяцев. Дело в том, что участника с лучшим ценовым предложением — “GNI Software”отклонили по формальным признакам. Якобы участник не представил документов, необходимых для заключения договора. Но участник предоставил — через систему закупок “Prozorro”, хотя нужно было исключительно в бумажном виде. Формально основания для дисквалификации были.

Участник подал жалобу в АМКУ на эти действия Заказчика и жалобу удовлетворили. Заказчик в ответ обратился с иском в Окружной административный суд по поводу отмены решения АМКУ. Суд постановлением №640/31484/20 от 09.02.2021 г. оставил иск без рассмотрения. И уже после этого GNI Software направила письмо “Укрпочте” с отказом от договора.

В результате был подписан договор с привкусом “зрады” из-за странной процедуры закупки, которая отсеяла все крупные мировые компании. Но вопросы вызывает не только это.

При чем тут Россия?

Разработчик системы, с которым заключила договор “Укрпочта”, судя по всему, имеет представительство в России (ООО “Информационные технологии-СНГ”). Путем простого поиска в Google можно найти много информации об этом. Например, тут, тут и тут.

Кстати, ссылки из российского справочника со скриншота выше ведет на украинский сайт компании.

На сайте самой российской ООО можно найти информацию о реализованных за последние годы проектах на территории страны-агрессора. Среди клиентов — “Чувашкабель”, “Иркутсккабель”, концерн “Высоковольтный союз” и многие другие.

Примечательно и то, что на странице компании в русскоязычной “Википедии” фактически есть две версии: одна — “свежая” с 2016 года, а другая — до внесения изменений. Они отличаются тем, что в новой версии “почистили” любые упоминания о российском представительстве.

Вот мы видим “новую” версию, которую и открывает “Википедия”:

А тут – старая версия этой же страницы. Как видим, кто-то “подчистил” упоминания о российском представительстве, а также заменил ссылки на сайт компании, оставил только ссылку на международный вариант на английском языке.

На сайте украинской компании сейчас упоминаний о представительстве в РФ тоже нет — только в Украине, Беларуси и Казахстане.

Мы решили “прогуляться” на российский сайт компании, который был указан в старой версии страницы на “Википедии”.

Как следует из информации, представленной на сайте, в РФ разработчик решения IT-Enterprise (ООО “НПП” Информационные технологии”) действует через ООО “Информационные технологии-СНГ”.

Согласно информации из официального реестра юридических лиц РФ (выписку можно посмотреть тут), такая компания действительно существует — еще с 2009 года — и состоит на учете в налоговых органах РФ.

В дополнение, она не находится в состоянии ликвидации, продолжает осуществлять хозяйственную деятельность. Адрес регистрации совпадает с адресом на сайте российского представительства.

Все это является подтверждением того, что представительство IT-Enterprise до сих пор работает в РФ! Более того, эти факты компания пытается скрыть через редактирование страниц в “Википедии”.

Что имеем в итоге?

Игорь Смелянский с гордостью сообщил, что теперь наконец предприятие будет иметь нормальное ІТ-решение. С этим трудно не согласиться, ведь фактически “Укрпочта” не имела никакой целостной ERP-системы, из-за чего не могла оптимизировать внутренние процессы.

Теперь эта проблема решена, а государственное предприятие получило шанс “осовремениться”. Вот только такой странный тендер должен стать предметом рассмотрения хотя бы в Государственной аудиторской службе, или в независимой аудиторской компании с мировым именем.

#Буквы обратились с просьбой прокомментировать приведенные факты как к представителям “Укрпочты”, так и к представителям “Информационных Технологий”.