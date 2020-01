#Буквы разобрались в причинах банкротства.

Когда-то яркий и праздный, сегодня – полупустой и угрюмый. Расположенный на 25 тысячах квадратных метров, синоним тихого манхэттенского шика разорился.

Как сообщает Daily Beast, универмаг потерял свой былой лоск и популярность, а на некоторых этажах манекены и продавцы численно превосходят покупателей.

“Здесь все выглядит довольно печально, атмосфера скромная и поникшая. Раньше магазин был торжественно ярким”, – делится своими впечатлениями один из давних покупателей Barneys.

Флагманский магазин сети Barneys на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке больше походил на музей, чем магазин. Такие впечатления сложились у журналистов издания Business Insider, которые наведались сюда в июле 2019 года.

“За стеклянными витринами стояли предметы. Мы заметили это и на других этажах. Магазин напоминал больше музейную витрину, чем универмаг. Почти в каждой комнате было огромное количество пустого пространства с несколькими вешалками для одежды”, – пишет Business Insider.

Это одна из второстепенных причин банкротства: большие гостиные зоны для релакса, больше похожие на арт-объекты, вроде сидений из автомобильных покрышек, или предметы декора для дома, которые казались малопрактичными, хоть и созерцательными, только усиливали ассоциации с музеем, а по факту – занимали на этажах слишком много места. Такое распределение пространства было расточительным в столь дорогой арендованной недвижимости на девяти этажах. И это несмотря на то, что в последнее время лакшери-ритейлер переживал ряд серьезных финансовых проблем.

Еще год назад аренда здания, в котором расположился Barneys, обходилась в 16 миллионов долларов. Но владелец культового здания поднял плату почти вдвое – с 16 до 30 миллионов долларов в год. Для Barneys это оказалось не по средствам. Тем более на фоне существенного снижения рыночного спроса – одного из главных факторов закрытия Barneys.

По словам инсайдеров, годовая прибыль нью-йоркского универмага составляла около 20 миллионов долларов.

Спасать ситуацию взялись в суде. В августе Barneys подал заявку на защиту от банкротства по главе 11 Кодекса США и выставил себя на аукцион. Поиск покупателя длился два месяца, а у компании было два пути банкротства: ликвидироваться и прекратить свое существование или реорганизоваться за счет новых инвесторов или кредиторов, которые погасят долги. В октябре стало известно о новой сделке: имя Barneys и его активы (дизайнерские туфли, платья и пр.) купили владельцы соответственно Authentic Brands Group (ABG) и B. Riley Financial Inc. за 271 млн долларов. Все магазины сети Barneys New York (сейчас работает всего 5 из 22 торговых точек компании, расположенных в самых престижных штатах Америки, включая флагманский в Нью-Йорке на Мэдисон-авеню) будут закрыты, а лицензию на имя передадут сети люксовых универмагов Saks Fifth Avenue, ближайшего конкурента доживающего свои дни нью-йорского ритейлера. Теперь имя Barneys будет жить в сети.

В век шопинга в социальных сетях и Google оффлайновые розничные магазины переживают самые темные времена.

Знаменитый нью-йоркский универмаг потерял свою аутентичность, стал безлик среди подобных ГУМов и, не подстроившись под новые реалии, закостенело остался в мире дорогостоящего оффлайна (несмотря на то, что у Barneys есть свой сайт и социальные сети с 2-миллионной аудиторией).

В то время как онлайн-торговля, возглавляемая Amazon, eBay и другими ритейлерами, переживает расцвет. E-commerce вытесняет культовых продавцов, привязанных к аренде в дорогих локациях, а конкуренция в секторе люкса растет ежедневно: так, все больше в мире появляется ремесленников роскошных товаров, которые представляют свои товары самостоятельно на различных маркетплейсах и соцсетях.

Это значительно экономит драгоценное время покупателя, и теперь ему не нужно приходить в магазин: можно остаться дома и удобно пошопиться на компьютере в Google или со смартфона из любой точки планеты. Яркое тому доказательство – опыт люксового онлайн-ритейлера Yoox Net-A-Porter Group, который с 2015 года демонстрировал увеличение своих продаж от 15% и выше.

Уже в 2017-м он вышел на прибыль 1 миллиард евро и сегодня занимает лидирующие позиции в этой отрасли, предоставляя премиум-покупателю сервис класса люкс, основанный на оперативной работе, удобстве шопинга и удовлетворении всех запросов клиента (начиная от способа оплаты, доставки и упаковки заказа и заканчивая предоставлением услуги персонального шопера, который даст рекомендации по выбору размера, цвета и стиля).

К слову, искусственный интеллект и онлайн-технологии помогают ритейлерам лучше понять запросы и желания покупателя (анализируя созданные им в сети виш-листы), легко обработать огромный массив информации и принять коммерчески правильные решения: какие вещи сейчас закупать, какие стили являются более желанны, а значит – на что можно предложить интересные промо-акции, вовлекающие активности или дополнительные премиум-услуги.

Сегодня на 25 тысячах квадратных метров Barneys тоже много активностей, правда ввиду печального повода: универмаг устроил прощальную распродажу, предложив в ноябре покупателям 5 или 10%-ные скидки, а в январе и вовсе раскошелился на 40-60%.

“Все должно быть продано!” – шутливо гласят надписи на витринах. Правда, не все дизайнерские бренды согласились участвовать в распродажах: это не в правилах люкса. Так, не разрешил делать скидок Louis Vuitton, другие предложили просто выкупить назад свои коллекции по сниженной цене.

Почти 100 лет назад история практически повторилась. Правда, магазин располагался всего на 46 квадратных метрах и на другой улице в Манхэттене.

Открытый бизнесменом Барни Прессманом в 1923 году, который заложил обручальное кольцо своей жены для оплаты аренды, здесь продавались костюмы по сниженной цене. Прессман выкупал выставочные образцы, невостребованные модели и нераспроданную одежду от мировых производителей, а среди премиум-услуг значились бесплатная подгонка костюма и бесплатная парковка для авто.

Дело Барни продолжили его сыновья и внуки: к 90-м годам они ушли от концепции дисконтного дома и превратились в первооткрывателя тогда еще неизвестных и дорогих дизайнерских имен со всей Европы, а в 90-х стали синонимом роскоши на все случаи жизни – от песцовых шуб до купальных костюмов. К слову, в культовое 9-этажное здание на Мэдисон-авеню Barneys переехал в 1993 году. К тому времени он открыл небольшие магазины в других районах Нью-Йорка и американских штатах, включая Калифорнию, Огайо и Техас.



Фото: thespiritofbarneys / Instagram

В 90-х Barneys переживает расцвет. Его имя мелькает в самых популярных сериалах того времени – “Друзьях” и “Сексе в большом городе”.







Правда, тогда же появляются и первые финансовые проблемы. В 1996 году Barneys впервые объявил себя банкротом и закрыл ряд магазинов. В начале 2000-х имя бренда стало постепенно угасать: образовались миллионные задолженности, а в 2009-м продажи упали на 14%.

В 2010-х Barneys обновил свой сайт и старался привлечь в свое пространство новых покупателей, работая с мировыми фотографами, вроде Юргена Теллера, а в 2014-м даже использовал в рекламной кампании трансгендерных моделей. Но все попытки возродить имя оказались тщетны, а иногда и критиковались общественностью.

Один из последних провалов случился в 2018 году: Barneys устроил в витринах магазина в Беверли-Хиллз шоу живых бабочек, чтобы представить новую линию ювелирных украшений и аксессуаров, – и тем самым вызвал гнев представителей PETA.

“Похороны” иконы розничной лакшери-торговли состоятся в 2020 году: новые владельцы торговой марки Barneys намерены поработать над абстрактными ценностями бренда. А флагманский 9-этажный магазин на Мэдисон-авеню закроет свои двери через месяц – в феврале.