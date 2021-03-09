Бывший депутат-регионал и кум Табачника снова вернулся к власти в НАУ. Впрочем, судя по постам предыдущего ректора Исаенко, он продолжает собирать доказательства того, что Луцкий назначен Шкарлетом незаконно и в нарушение закона о люстрации.

За годы существования Национальный авиационный университет оброс рядом скандалов. Связаны они не только с коррупцией внутри вуза, но и с сомнительными застройками на землях учебного заведения, которых у НАУ после развала СССР осталось около 40 га. Большинство из них касается времен, когда при власти была Партия регионов, а в кресле президента сидел Виктор Янукович. И чуть ли не в каждой истории фигурирует имя Максима Луцкого – экс-депутата, экс-проректора и, по совместительству, кума бывшего министра образования времен Виктора Януковича Дмитрия Табачника.

Покушение на убийство, выборы и должность в РГА

Максим Луцкий оказывается в Национальном авиационном впервые в 2002 году – тогда он занимает должность директора обособленного структурного подразделения “Сервисный центр”. Через два года он получает степень кандидата технических наук и идет на повышение – в 2004 году в НАУ он становится проректором по корпоративному управлению и международному сотрудничеству. Параллельно Луцкий пытается попасть во власть – в 2005 году идет по мажоритарке в Киевский городской совет, но неудачно. Однако планы на политику остаются, и во время парламентских выборов 2006 года Луцкий проходит по спискам “Блока Юлии Тимошенко” в Верховную Раду. А через пять месяцев он становится одной из первых “тушек” и переходит в так называемую антикризисную коалицию, которая группируется вокруг Партии регионов. В том парламенте Луцкий был главой подкомитета по вопросам профессионального образования в комитете по вопросам образования и науки. В комментариях журналистам Луцкий заявлял, что сменить политический лагерь его заставило недовольство правительством Тимошенко, а также ее авторитарный стиль управления партией.

В 2007 году Луцкий становится заместителем министра образования и науки. В это время страну охватил политический кризис, президент Виктор Ющенко распускает парламент, и бывший БЮТовец остается без должности.

Лучше обстоят дела в НАУ – в 2008 году он становится первым проректором и проректором по международным связям Национального авиационного. Примерно в это же время начинаются скандалы с застройками. Стоит объяснить, что еще в начале 2000-х ученый совет университета решил возвести на землях вуза несколько жилых домов. И это решение утвердило Минобразования. Поскольку у НАУ не было денег, чтобы финансировать такую ​​застройку, он обратился к другим компаниям: те получали право на строительство в обмен на определенный процент квартир, которые передавали в собственность учебного заведения. Это жилье якобы должны были получить преподаватели. Однако с 2008 года соглашения начинают пересматривать, процент квартир, который должны передать университету, сокращается. А часть имущества Национального авиационного оказывается в собственности частных компаний, часть из которых связана с господином Луцким (история об “Альфа-Капитал-Групп” и непонятной реконструкции помещений, в которых вырос спортклуб). Однако об этом ниже.

В 2009 году на Луцкого якобы совершают покушение: неизвестный на велосипеде обстреливает его автомобиль, однако пули повреждают только стекло автомобиля. Охрана первого проректора задерживает нападающего Виктора Роменского, и тот якобы “признается”, что преступление заказал коллега Луцкого – проректор по экономике и перспективному развитию НАУ Юрий Симоненко. Мужчину задержали. Уже во время судебных заседаний и “стрелок”, и “заказчик” заявляют, что признания из них выбивали силой. Когда же журналисты начали разбираться в этой истории, появился ряд вопросов. Например, 5 пуль, которые якобы из пистолета выпустил Роменский, повредили только лобовое стекло автомобиля Луцкого. В материалах дела, которые цитирует “Украинская правда”, зафиксировано, что преступление якобы произошло в 8:00 1 апреля. А оперативная группа Соломенского райотдела милиции начала осмотр места преступления… в 8:00 того же дня. Впоследствии, уже в ходе судебных заседаний, Роменский будет утверждать, что покушение якобы заказал сам первый проректор. Эти же слова подтверждали и двое других подозреваемых, которые помогали Роменскому: мол, пистолет был заранее подготовлен, нужно только было “отстреляться” по автомобилю первого проректора и скрыться на велосипеде.

Сам Симоненко заявлял, что покушение на Луцкого инсценировали, а его – оклеветали. Ведь именно он отвечал за финансовые потоки университета и, по его же словам, вместе с бывшим ректором Виталием Бабаком был причастен к компаниям “Инвест-технология” и “Финансовая компания “Толока”, которые начинали жилищное строительство на землях вуза. После того, как Симоненко оказался в СИЗО, контроль над ними якобы получил Луцкий. Проректор по перспективному развитию находился под арестом семь лет – с 2009 по 2016 год.

В 2010 году Луцкий снова попадает под купол Верховной Рады. На этот раз – благодаря списку Партии регионов и возглавляет ее региональное отделение в Соломенском районе Киева. Становится главой комитета по вопросам образования и науки, выступает против части реформ, введенных во времена президента Ющенко. В частности – против 12-летнего обучения в школах. В 2011 году он заступается за своего кума Дмитрия Табачника: требует наказать студентку Могилянки Дарью Степаненко, которая ударила министра букетом цветов. Первый проректор НАУ требовал последствий не только для студентки, но и для руководства Киево-Могилянской академии во главе с Сергеем Квитом. Ведь, по мнению Луцкого, этому инциденту должна была предшествовать “серьезная подготовка”.

В 2012 году первый проректор Национального авиационного становится советником премьера по вопросам образования. И тогда же пытается в третий раз попасть в парламент. Луцкий решает баллотироваться в народные депутаты в Соломенском районе Киева, в 222-м избирательном округе. Тогда избирательная кампания стала для Украины одной из самых грязных, в частности из-за массового подкупа избирателей. Не стал исключением и Луцкий: например, в округе распространяли лекарства, шоколадки и шампанское с портретом первого проректора НАУ. Подключили и административный ресурс: часть преподавателей и студентов заставляли голосовать за “правильного кандидата”, иначе обещали проблемы на работе или выселение из общежитий. Эти слова подтверждает и статистика: в округе, где баллотировался Луцкий, было наибольшее количество желающих проголосовать по открепительным талонам. Не ограничивал себя первый проректор и в агитации в самом НАУ: в общежитиях и учебных корпусах можно было увидеть агитационные плакаты с портретом Луцкого – автор этих строк был тому свидетелем. Правда, это не помогло ему попасть в Раду – он проиграл выборы единственному кандидату от оппозиции Дмитрию Андриевскому и занял лишь третье место.

Хотя господин Луцкий и проиграл выборы, однако получил от президента Януковича поощрительный бонус: должность главы Соломенской районной госадминистрации. Там он проработал год: с марта 2013-го по март 2014-го. После победы Революции Достоинства происходили протесты с требованием уволить бывшего депутата с должности главы РГА. В недавнем интервью изданию “Главком” Луцкий заявил, что сделал это добровольно: сначала написал заявление на Администрацию президента Януковича, а позже – на Турчинова. В июне 2015 года, когда Национальным авиационным руководит Римвидас Хращевский, Луцкий оказывается в должности проректора НАУ. Впрочем, по словам тогдашнего замминистра образования Инны Совсун, бывшего регионала на должность назначают в обход Кабинета Министров. Поэтому он работает недолго – уже в августе его увольняют. Он идет работать проректором по научной работе и связям в Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств.

После Майдана господин Луцкий еще дважды пытался вернуться в большую политику: в 2015-м баллотировался в Киевсовет от “Оппозиционного блока”, а в 2019-м – в парламент на том же 222 округе от “Оппозиционной платформы – За жизнь”. Однако что в первом, что во втором случае – неудачно. Ситуация для него меняется с приходом на должность министра образования Сергея Шкарлета, с которым он хорошо знаком. Журналисты телеканала “Прямой” даже предполагали, что в свое время Луцкий мог помочь Шкарлету с получением докторской степени.

Осенью 2020-го Минобразования досрочно освобождает от должности ректора Владимира Исаенко, а исполняющим обязанности ректора снова становится Хращевский. Через несколько месяцев в НАУ организуют выборы ректора. Правда, свои кандидатуры подают только три кандидата: уже упомянутый Луцкий, Хращевский и Павел Борсук. В результате бывший регионал и кум Табачника получает более 1,7 тыс. голосов преподавателей и студентов. Несмотря на заявления, что выборы прошли честно и без нарушений, они скорее напоминали имитацию. Ведь реальной борьбы между кандидатами не было: и Хращевский, и Борсук – люди из команды Луцкого. Об этом он сам заявлял в уже упомянутом интервью “Главкому”.

На пути к должности ректора у Луцкого оставалось только две преграды. Первая – Исаенко. В день перед выборами он получил решение Шевченковского райсуда в свою пользу: в нем говорилось о незаконном увольнении. Вторая – закон о люстрации. Согласно этому документу, Луцкий не может быть ректором, так как не уволился по собственному желанию с должности главы РГА до момента побега Януковича. Минобразования, впрочем, на это не посмотрело: 10 февраля Луцкого назначили ректором Национального авиационного университета.

Бывший депутат-регионал и кум Табачника снова вернулся к власти в НАУ.

Впрочем, судя по постам Исаенко, он продолжает собирать доказательства того, что Луцкий был назначен Шкарлетом незаконно и в нарушение закона о люстрации.

Хотя в НАУ не ждут возвращения ни первого, ни второго. “Мы же понимаем, что Луцкий вернулся строить свои высотки, там еще 4 должно быть, а не развивать вуз. А Исаенко просто превратил нас в Драгоманова”, – рассказывает “Буквам” один из сотрудников НАУ.

Как говорилось в материале издания “Бабель”, из вуза после увольнения Исаенко пошло несколько сотен работников.

“Просто, чтобы иметь своих людей, Исаенко в свое время очень расширил количество управлений и всевозможных кадровиков, вот они и уволились, понимая, что Луцкому они не нужны”, – говорит собеседник “Букв”.

Сейчас НАУ готовит филологов, журналистов, менеджеров, социологов, финансистов, и только несколько кафедр занимаются собственно авиацией.

“За последние годы китайцы, которые раньше присылали сюда своих студентов, переманили наших молодых специалистов и создали собственный институт, а мы здесь теперь библиотекарей готовим. А вместо аэропортов у нас стройплощадки”, – жалуется собеседник “Букв”.