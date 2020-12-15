С одной стороны, этот шаг кажется положительным. Ведь правительство пытается реагировать на рост количества больных COVID-19, поэтому увеличивает расходы на борьбу с эпидемией. Например, сокращая расходы на содержание высшего руководства государства. В частности, у Верховной Рады в Фонд борьбы с COVID-19 забрали 51,2 миллиона гривен. У Офиса Президента – 19 млн гривен. Расходы на обеспечение работы Кабмина сократили на 105,1 миллиона гривен, а на осуществление прокурорско-следственной деятельности – 85,2 миллиона.

С другой стороны, в этом решении кроется неэффективность самого правительства.

Во-первых, такое решение о перераспределении 6 млрд гривен только подчеркивает тот факт, что Кабмин не собирается забирать средства у своего любимца “Укравтодора”, который получил 26,2 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19. Сегодня дорожная компания еще не успела освоить около 5,3 млрд грн, которые можно было перенаправить на обеспечение больниц остро необходимыми кислородом и медоборудованием.

Во-вторых, вместе с уменьшением расходов на парламент, президента и прокуратуру, правительство уменьшило расходы на такую ​​важную в условиях эпидемии социальную и оздоровительную поддержку населения.

В частности Министерству по делам ветеранов сократили расходы на 2,2 миллиона гривен, которые предусматривались для мероприятий по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечению санаторно-курортным лечением пострадавших участников Революции Достоинства и АТО. Министерству молодежи и спорта сократили 22,4 миллиона на поддержку молодежных и детских общественных организаций, а министерству социальной политики на 80 млн гривен сократили программу оздоровления детей, требующих особого внимания.

Но самое главное. До конца года остается две рабочих недели. Бюджет на следующий год не предусматривает создание аналогичного Фонда борьбы с COVID-19.

То есть под елочку надо успеть еще освоить из действующего фонда, 29,2 миллиарда гривен. На секундочку – это 39% от общей суммы.

Таким образом возникает риторический вопрос, успеет ли правительство качественно потратить увеличенный Фонд борьбы с COVID-19 именно на пациентов, а не дороги и полицию?