Ситуация с беспрепятственным экспортом медицинских масок накануне пандемии повторяется – на сей раз в формате активной продажи зерна за рубеж на фоне неблагополучных прогнозов следующего урожая.

Рост мировых цен на сельхозтовары и ослабление национальной валюты создали сверхвысокую маржу для экспортеров и активизировали внешнюю торговлю. Среди продавцов зерновых – государственная ГПЗКУ и Западная агропроизводственная компания, входящая в холдинг в Укрлендфарминг, где еще недавно работал нынешний министр экономики.

В прошлое воскресенье, 12 апреля, украинские СМИ получили бравурный пресс-релиз от Министерства экономики, которое после ликвидации Минагро курирует вопросы сельского хозяйства в Украине. В сообщении со ссылкой на главу ведомства Игоря Петрашко сообщалось, что «Украине не грозит дефицит хлеба», так как внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация «стабильна и контролируема».

Это сообщение, вместо того, чтоб успокоить население, возымело прямо противоположный эффект: до его получения большинство людей даже не задумывались, что в Украине теоретически возможен продовольственный дефицит.

На фоне пандемии СOVID2019 большинство стран Причерноморья предприняли те или иные меры по ограничению внешней торговли продуктами питания. Даже государства, где балансы продовольствии не вызывали опасений предпочли перестраховаться и нивелировать последствия разрыва логистических цепочек, возможного снижения агропроизводства вследствие карантина, потребительской паники и удержать под контролем экспорт, простимулированный ростом цен на коммодитиз.

Украина – исключение на этом фоне.

Политика государств Причерноморского региона в отношении сельхозэкспорта

Страна Режим экспорта Дата введения Казахстан Запрет на экспорт пшеничной муки, семян подсолнечника и подсолнечного масла, гречихи, сахара белого, картофеля 22.03. 2020 Россия Постановлением Кабмина введено квотирование экспорта зерна (кукурузы, пшеницы, ржи, ячменя): 7 млн тонн до 30 июня 31.03.2020 Румыния Запрет на экспорт пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, риса, масличных культур, пшеничной муки. 10.04.2020 Государства Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская республика) Запрет на экспорт репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи, проса, круп, муки грубого помола и гранул из зерна злаков, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, дробленых и недробленых соевых бобы и семян подсолнечника. 31.03.2020 (принято решение), вступило в силу спустя 10 дней Украина Запрет на экспорт гречихи. С экспортеров зерна взято честное слово, что они не вывезут больше необходимых объемов. В оговоренном объеме экспорта пшеницы предусмотрительно нет разбивки на продовольственную и фуражную. 2 апреля 2020

“Усиленного экспорта пшеницы нет, это – миф», – заявляет Игорь Петрашко.

Среднесуточные отгрузки пшеницы на экспорт в апреле 2020 года упали до 14 тыс. тонн, в том числе за 6 апреля – 7 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики.

Между тем, экспорт зерна из Украины по состоянию на конец первой декады апреля уже на 8 млн тонн(!) превысил показатель на аналогичную дату прошлого года и достиг 48 млн тонн. Большая часть прироста обеспечена именно пшеницей – ее вывезено на 4,5 млн тонн больше, чем в прошлом году – 18 млн тонн. Для сравнения, по данным Таможни, кукурузы, которая всегда была ключевой экспортной культурой Украины вывезено лишь на 2,7 млн тонн больше (24 млн тонн), ячменя – на 1,1 млн тонн (4,5 млн тонн).

За январь-март 2020 года почти половина (45%) экспорта аграрных и продовольственных товаров пришлась на страны Азии. На втором месте Евросоюз, куда было экспортировано почти 30%.



Перечень экспортеров зерна, согласно информации Государственной Таможенной службы ничем не примечателен – это крупнейшие игроки аграрного рынка, традиционно осуществляющие поставки зерновых.

Отдельно можно выделить Государственную продовольственную зерновую корпорацию, которая в апреле бойко отгружает пшеницу продовольственных классов от имени государства Украина на экспорт. Также в перечне экспортеров зерна (преимущественно кукурузы) в апреле значится Западная агропроизводственная компания – согласно данным открытых источников, такое же название носит трейдинговое подразделение холдинга Укралендфарминг Олега Бахматюка, где до назначения министром экономики работал Игорь Петрашко.

В конце марта Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация “Мукомолы Украины” обратилась к правительству с просьбой ограничить экспорт пшеницы, предупредив, что иначе цены на хлеб из-за роста спроса на внешних рынках и сезонных факторов вырастут на 15-20%. “Только за последние десять дней (с 17 по 27 марта – ред) средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% является почти свершившимся фактом”, – отмечают ассоциации.

Цены на украинскую пшеницу выросли на 11,5% и составляют около 220$ за тонну.

В последний раз Украина вводила ограничения на экспорт зерна (в формате официального квотирования) в 2010/2011 МГ. Это решение было травматичным, а получение квот проблемным для участников рынка, и в последствии государство и зернотрейдеры действовали в формате подписания меморандума, в котором на старте оговаривали допустимый объем экспорта. В октябре 2019 году с подачи заместителя министра экономики по вопросам АПК Тараса Высоцкого впервые в меморандуме не были закреплены конкретные цифры экспорта – стороны просто договорились о взаимопонимании.

Лишь в конце марта 2020, когда хлебопеки сделали проблему публичной, Минэкономики подписало с трейдерами приложение к меморандуму, в котором зафиксировало оптимальные объемы экспорта зерна до конца сезона (1 июля 2020) – на апрель- июнь он определен на уровне 2,3 млн тонн. Важно оговорится, эта договоренность имеет исключительно неформальный статус и юридически никаких ограничений на экспорт зерна в Украине не действует.

Также примечательно, что впервые в приложении к меморандуму не детализировано количество продовольственной пшеницы, которое можно безболезненно для внутреннего рынка отправить на экспорт – благодаря этому упущению (вряд ли случайному) 100% отгрузок могут быть сформированными продовольственными классами.

Как сказал руководитель одного из ведущих хлебопекарских холдингов, это следует трактовать, что «правительство свой выбор сделало», и что маржа трейдеров будет оплачена внутренними потребителями в виде надбавки цены на хлеб.

Проблема не только в напряжении, созданном на внутреннем продовольственном рынке карантином. Серьезные опасения вызывают прогнозы будущего урожая, так как бесснежная зима не позволила накопить влагу в почве и создала риски для посевов. Прогнозируется, что под урожай 2020 года будут расширены площади под кукурузой и подсолнечником, но не под пшеницей. Однако после ликвидации районных управлений АПК и отсутствия министерства аграрной политики (обещание Владимира Зеленского восстановить его так и осталось обещанием), оценивать риски на продовольственном рынке приходится вслепую.

“Год капризен с точки зрения погодных условий. Очень важно, чтобы на полях появилась влага, отсутствие весенних дождей создает тревогу для аграриев. Если год начинался не очень, то чтобы не искать за рубежом запасы и не платить втридорога, стоит посчитать, как это было в 2003 году (когда Украина экспортировала зерно предыдущего урожая, а сама импортировала по значительно более высокой цене), – отметила в интервью Укринформу доктор экономических наук, гендиректор Центра аграрных реформ Любовь Молдаван. – Так расслабленно, как мы вели себя много лет, уже вести себя нельзя. Этот год полон испытаний. И стоит иметь в виду, что если вдруг будет два засушливых года подряд, то это потребует еще более тщательного подсчета».