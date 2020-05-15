Проблема советского человека Владимира Зеленского состоит в том, что руководствуясь принципом “какая разница” он пытается примирить убийц и убитых. Проводя линию равенства между советскими палачами и их жертвами.

Герой социалистического труда, кавалер четырех орденом Ленина, член политбюро ЦК КПСС, этнический финн Отто Куусинен скончался в своей постели в Москве 17 мая 1964 года. Богатая биография Отто Вильгельмовича сама по себе является ярчайшей иллюстрацией имперской политики Кремля. Политики, правопреемником которой стала путинская Россия.

На этой неделе Верховная Рада провалила постановление признающее СССР наравне с гитлеровской Германией ответственным за начало Второй Мировой войны. Чуть более 120 депутатов от “Слуги народа” нашли в себе силы проголосовать “за”. Это стало своеобразной кодой происходящих в нашем государстве событий. Да, не впервые пророссийские силы устроили на 9 мая нашу локальную версию “победобесия”. Однако впервые за последние 9 лет с ними оказались солидарны правящие круги.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков демонстративно проигнорировал памятные мероприятия Дня памяти и примирения 8-го мая, возложив цветы к памятнику неизвестному солдату совместно с главами комитетов от правящей партии 9-го. Само возложение сопровождалось пафосным и бестолковым постом в личном Фейсбуке спикера, в котором он согласно устоявшейся советской традиции поблагодарил ветеранов за “мирное небо над головой”, умолчав о том, что благодаря идеологическим последователям Сталина мирного неба в Украине мы не наблюдаем с 2014 года.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поздравила всех с “праздником” опубликовав у себя на странице песню “День победы” в исполнении поддержавшего агрессию против Украины Льва Лещенко. А сам президент Зеленский вместо того, чтобы провести очевидные всем параллели между гитлеровской идеей “Лебенсраум” – жизненного пространства для немцев и концепцией единых земель “русского мира” Путина решил в очередной раз “соединить” “разделенную” Украину установив два колокола в Луганской области и в Закарпатье. Слова “Россия” и “война” никто из них понятное дело не произнес.

Если бы ответственные товарищи нового украинского ЦК Владимира Зеленского смогли бы откровенно побеседовать с Отто Куусиненом с глазу на глаз, они бы могли узнать для себя много нового о том, каким образом действовало советское руководство с самого начала войны в реальности, а не согласно коммунистическим учебникам 60-70-х годов. Идейный коммунист Отто Куусинен сумел не просто пережить репрессии 37-39 годов. Но и вознестись благодаря войне на самый кремлевский олимп. Способности активного деятеля Коминтерна оказались востребованы сразу же после подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Секретный протокол пакта предполагал переход Финляндии в сферу влияния СССР. На следующий день после начала агрессии СССР против Финляндии (30 ноября 1939 года) под руководством Отто Куусинена былосоздано марионеточное государство Финляндская демократическая республика. ФДР, организованная в захваченном советскими войсками финском городе Териоки, стала прообразом всех дальнейших “народных республик”, создаваемых впоследствии СССР и Россией для легитимизации захвата чужих территорий.

И в этом отношении “ЛДНР”, организованные Россией на нашей территории, стали карикатурными копиями ФДР. От имени ФДР Отто Куусинен подписал с СССР договор о взаимопомощи и дружбе, который давал СССР право на оккупацию значительной территории Финляндии. Только самоотверженная борьба финского народа против оккупантов сумела остановить процесс расширения ФДР на всю территорию Финляндии. И уже после де-факто окончания первой советско-финской войны ФДР была ликвидирована и преобразована в Карело-Финскую ССР, которая фиксировала за Советским Союзом оккупированные в ходе войны земли. Стоит ли упоминать, что именно Отто Вильгельмович возглавил новую “союзную республику”. Приставка “-финская” была убрана из названия только в 1956 году, после полного провала советских попыток завоевания Финляндии.

Скептики могут сказать, что сравнивать Отто Вильгельмовича с нынешним руководством Украины – некорректно. И они будут правы. Уж если кто в Украине и мог бы быть номинирован на почетное звание украинского “Куусинена” – так это Виктор Медведчук. Бессменный генерал-губернатор Малороссии в фантазиях Владимира Путина.

У Зеленского, Венедиктовой, Разумкова и даже боксера Усика нет ничего общего с видным финским коммунистом. Нет в том числе из-за того, что своим вознесением на политический олимп, своим “социальным лифтом” они обязаны именно независимой Украине. Вполне возможно, что в рамках общего “русского мира” Владимир Зеленский смог бы стать видным игроком КВН и артистом всесоюзной эстрады. Ирина Венедиктова могла бы преподавать в МГУ. А Дмитрий Разумков руководить штабом кандидата в мэры Ярославля от “Единой России”. Однако только наличие независимого государства позволило этим людям вознестись на нынешние вершины.

Почему же в таком случае смотря на нынешних руководителей Украины мы видим в них повальный, обезоруживающий триумф “совка”? Стиль управления, взгляды, мировоззрение и риторика этих людей отображена в самом словесном конструкте “Слуга народа”, построенном таким образом, как будто мы живем не в сражающемся за свое выживание независимом государстве, а в пародии на УССР. В режиме, когда захваченная карго-культом господствующая элита пытается воссоздать украинскую советскую республику как народы Меланезии пытались создавать самолеты. Почему этот совок из камышей и палок произрастает на наших глазах, а руководители нашего государства живут в советском режиме, как будто бы рассматривая Украину в качестве трамплина для дальнейшей карьеры в Метрополии?

Точный ответ на этот вопрос невозможен, так как он лежит в области социальной среды, воспитания и образования. Однако невозможно не сказать, что вот уже год нами вновь правит по сути советская элита. И само существование этой элиты несовместимо с дальнейшей жизнью нашей страны. И это – не просто слова. Попытка капсулирования Украины в прокрустовом ложе УССР уже привела нас на грань гибели. Многолетняя политика общей истории, общих достижений, общего языка и прочего “братства” с Россией прогнозировано окончилась тем, что “старшие братья” попытались заключить нас в свои кровавые объятья.

История – это всегда нарратив. История – это легенда, рассказанная народом о самом себе. И если наша элита “новых лиц” не видит необходимости в отмежевании от России и от своего советского наследия. Если подспудно и интуитивно она воспринимает свою страну всего лишь придатком империи, частью “общей семьи народов”, хоть и семьи в которой возможны ссоры (если ссорой можно назвать военную агрессию и 14 000смертей), значит рано или поздно эта элита приведет нас обратно в “братское” стойло.

В фильме Анджея Вайды “Катынь” главную героиню, добивающуюся правды о расстреле польских офицеров, арестовывает КГБ. Ей дают последний шанс спастись. Для этого ей надо просто отказаться от своих слов. Сотрудник КГБ бросает ей фразу: “Ты выбираешь мёртвых? Это очень глупо”. На что она отвечает: “Нет. Я выбираю убитых, а не убийц”.

Проблема советского человека Владимира Зеленского состоит в том, что руководствуясь принципом “какая разница” он пытается примирить убийц и убитых. Проводя линию равенства между советскими палачами и их жертвами. Между вертухаями и теми, которых эти вертухаи стерегли. Такое “примирение” с совком, без признания преступлений режима, без осуждения палачей не имеет ничего общего с примирением. В подобном исполнении “примирение”, как и “мир” становятся торжеством зла. Торжеством насильника, а не справедливостью для жертвы насилия. И именно от попустительства этому историческому злу произрастает зло нынешнее. Если член расстрельной “тройки” может равняется в глазах интегрального Зеленского расстрелянному от его рук в Сандармохе Лесю Курбасу, то почему палач современного донецкого концлагеря “Изоляция” не может быть равен замученному им украинскому воину?

Владимир Зеленский не имеет ничего общего в Отто Куусиненом. Задача Зеленского – не замечать растущего влияния пророссийских организаций. Тормозить развитие Украины путем деградации институтов государства. А также возрождать не украинскую национальную память, могущую стать нашей опорой в противостоянии с Россией, а советский идеологический труп. Куусинены, согласно расчетам Москвы, должны прийти к нам после Владимира Зеленского. Прорости на вспаханной им почве. А за ними, как и сто лет назад, в Украину зайдут и новые муравьевы и антоновы-овсиенко.