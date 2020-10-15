Слово «депрессия» вошло в моду несколько около десятка лет назад. Психиатрический диагноз с легкостью ставят себе все, кто сумел добраться до Интернета и прочитать, что «от депрессии лежат». Идея так себе, потому что и от депрессии не всегда лежат, и лежат не всегда от депрессии.

Лучше всего, когда с этой путаницей помогают разобраться специально обученные люди: психологи, психотерапевты, невропатологи и психиатры. Они и диагноз поставят, и сопутствующих специалистов присоветуют, а врачи и рецепт выпишут, если надо.

Нет. Лучше всего, если вы вообще не заинтересованы в выяснении, чем страдаете, потому что и вы, и ваши близкие бодры, веселы и встречаете утро с улыбкой. Однако у нас тут, знаете ли, не война так эпидемия. Шансов сохранить безмятежность еще меньше, чем расслабленно пройтись по специалистам. И если психологи могут принять онлайн, то телемедицина все еще развита слабо. Похода за рецептом, то есть, не избежать.

Придется, все же, разобраться с тем, отчего нам хочется лечь и поплакать, чтобы и правда не сойти немножечко с ума от неправильной самодиагностики. Пойдем по нарастающей.

Хроническая усталость

Это когда не удается отдохнуть. То есть вы качественно проспали свои восемь часов, но не выспались и весь день натыкаетесь на стены и задремываете в кресле. Но и это не помогает. А зато уснуть вечером трудно, даже на даче. Голова гудит и болит, горло тоже может болеть, как и руки-ноги. Настроение – ну, понятно, да? Все раздражает, все не так, и «не трогайте меня, пожалуйста, куда же вы, вернитесь немедленно!» Здоровье и вообще не очень, в частности, обострилась аллергия, зато расцвела рассеянность, и вам от собственных выходок не смешно.

Это действительно может быть синдром хронической усталости. Но утверждать это не только мы, но и врач сможет только после обследования, потому что он очень похож на многие другие болезни. Важно понимать, что основания настораживаться появляются, если такое состояние длится у вас более полугода, а речь идет не об одном-двух симптомах, а если их не менее четырех.

Эмоциональное выгорание

Чем-то похоже на хроническую усталость, но больше относится к сфере работы. Чаще всего подстерегает тех, кто работает с людьми, в напряженных или слишком однообразных условиях.

В какой-то момент интерес к работе может без особых причин исчезнуть. Люди начинают раздражать и вызывать желание отстраниться или даже защищаться, обвинять. На работу идти, понятное дело, не хочется. Зато хочется выпить чаще обычного, спрятаться или, наоборот, много общаться. Вообще, общительные люди выгорают чаще, и им совершенно необходимо следить и за количеством даже самых приятных разговоров, и за чтением новостей-соцсетей. Высокая опасность выгорания есть и у тех, кто переехал в другую страну или вынужден много общаться в интернациональной среде.

Синдром эмоционального выгорания любит потянуть за собой множество заболеваний возникающих на нервной почве. Нехорош он не только целым комплексом неприятных ощущений и порчей отношений (еще бы, ведь окружающим кажется, что их и за людей-то не считают!), но и снижением уровня жизни в целом.

Нервное истощение

Сначала все начинает раздражать. Шум, болтовня, движения, дети, собаки – все объединились, чтобы вогнать вас в стресс. Организм, ясное дело, защищается, и человек в состоянии нервного истощения кидается буквально на всех. Работать трудно, собраться трудно, общаться – немыслимо трудно, уснуть нереально. Сны неприятные, бурные, связанные с дневными хлопотами. Вставать трудно, голова горит и болит прямо вся.

Если это все не менять, а само не прошло, к раздражительности добавятся обидчивость и слезы. Запахи могут стать отвратительными, аппетит падает, желудок ругается всеми доступными способами. Секса не хочется или не получается.

Если и здесь не спохватиться, придет пресловутое желание лечь. Именно этот этап истощения часто путают с депрессией. Ничто особо не раздражает и не интересует. Тоска, усталость и тревога становятся привычным фоном, и это как-то даже легче – было бы, если бы не сильная слабость и постоянное желание плакать. Сон, наоборот, со временем улучшается и становится помощником в выздоровлении. Ничего не менять на этом этапе, наверное, невозможно: слишком мало остается сил для жизни. Тем, кто его пережил, придется заботиться о себе лучше, чем раньше, потому что опасность тяжелых повторов возрастает с каждым разом.

И, наконец, депрессия

Эта болезнь известна почти столько же, сколько существует людской род. Ее основные черты – плохое настроение, а кроме этого – скверные ожидания от жизни, утрата интереса ко всему, что раньше радовало, постоянная слабость. Еще – вина, тревога, страхи, уверенность в собственной никчемности, частые мысли о смерти. Аппетит меняется: возрастает или падает, кому как повезет. Во рту может беспричинно ощущаться сладкий привкус. Сон тоже меняется: с депрессией может прийти и бессонница, и сонливость. Работоспособность падает. Обратите внимание, что вся эта гадость длится не один день, и не с одним симптомом, а когда большая их часть работает вместе.

Депрессий, на самом деле, различают несколько, и это уже работа врачей. Важно понимать, что «лечь и лежать» – это не всегда депрессия, а депрессия – это не всегда «лечь и лежать». В некоторых формах это вполне может быть «нарядиться и бегать по тусовкам» или «накраситься и отправиться на шопинг». Поэтому само желание лечь и ни с кем не общаться основанием для подъедания таблеточек делать не нужно. Таблеточки даны нам для улучшения обмена веществ, и надо хорошо понимать, в какую сторону его улучшать.

Не всегда они и нужны. Иногда достаточно обычной психотерапии, при условии, что вы настроены что-то в жизни менять не только на словах. Оставлять эту болезнь совсем без профессионального внимания не нужно: это игры с огнем, притом, весьма неприятные. Важно помнить, что жалобы в соцсетях профессиональным вниманием не считаются.

Интернет дал нам в руки новый инструмент. В нем можно найти большинство серьезных опросников для самодиагностики. Для депрессии хорошо работает шкала Бека. А общая и первая помощь по всем описанным недугам – защита своего времени, нервов и сил.

Создавайте себе защищенную атмосферу.

Дозируйте неприятные новости и общение.

Не ленитесь читать этикетки и покупать здоровую, легкую в приготовлении пищу.

Не забрасывайте легкую, ни к каким достижениям не ведущую гимнастику.

Следите за чистотой воздуха и воды.

Уделяйте внимание ручному труду, сделайте его своим хобби.

Не жалейте себя, но уважайте себя, любите себя и берегите.