Модные фасоны, цвета, текстуры и ткани. В чем же встретить Новый год?

#Буквы составили гид по праздничным нарядам и трендам, который поможет продумать правильный вечерний образ для встречи нового 2020 года Крысы.

Цвет металлик и блестящие текстуры

Главная вечеринка года не обходится без мерцающих огней и соответствующих нарядов.

Согласно восточной астрологии, новый 2020 год пройдет под покровительством белой металлической Крысы, а потому, чтобы польстить удаче, платье на новый год в оттенке белого металлика будет как никогда кстати.

Сверкающая чешуя и люрекс, ткани, напоминающие конфетную обертку, драгоценную кольчугу из кристаллов или жидкое серебро, создадут нужный металлический эффект и праздничное настроение.

Из оттенков стоит обратить внимание на нежно-лиловые, розовые, золотые и классический синий – цвет нового 2020 года согласно Pantone.

Блестящим может быть не только платье: например, юбка, которую можно надеть с теплым свитером, или топ. Вдохновение можно найти как на подиуме, так и у мировых фешн-блогеров и знаменитостей.

Бархат

Фаворит красной ковровой дорожки в холодные месяцы станет идеальным спутником и в морозный новогодний вечер.

Торжественный и приподнятый блеск бархата создаст праздничную атмосферу, кроме того, сделает образ уютным и теплым, если планируется не камерная домашняя вечеринка, а выездное светское пати.

Бархатное платье, независимо от длины, можно легко утеплить и обыграть аксессуарами и обувью: надеть дерзкое мини с черными колготками и туфлями, а миди смело сочетать с модными короткими сапогами в ковбойском стиле.

Для тех, кто любит максимальный комфорт, стоит отдать предпочтение глухому платью в пол с длинным рукавом или брючному костюму.

Шелковое платье

Если по душе будуарный стиль и хочется воздушной легкости и благородства, придутся впору платья из струящегося шелка.

С длинным рукавом, на запах или на тонких бретелях длинные платья-комбинации, их можно стилизовать с колготками – в духе 80-х, обувью на низком ходу или на небольшом каблуке, чтобы неустанно танцевать до утра, либо же обыграть кардиганом или костюмным жакетом.

Нарядные брюки

Создать гламурный и шикарный вечерний образ можно не только с платьем, но и брюками. Тем более в этом сезоне дизайнеры предложили всевозможные праздничные вариации брюк: из бархата, шелка или прозрачной сетки, усыпанной кристаллами.

Они станут долгосрочной инвестицией в гардероб: их можно будет носить не только в новогоднюю ночь, но и на другие праздники – дни рождения, свадьбу друзей или корпоративные мероприятия, комбинируя с жакетами, блузами и топами-бюстье.

Фасон с акцентом на плечи

Идеальный вечерний фасон этого сезона, который настраивает на романтичный лад и праздник, – тот, который напоминает о 80-х.

Платья и топы с пышными рукавами как нельзя лучше подходят для встречи Нового года: это возможность повеселиться и поиграть в переодевания, представляя себя героиней сериала “Династия”.

К слову, наряд в стиле 80-х не обязательно должен иметь пышные рукава: это может быть гиперобъем в плечах либо акцент в виде оборки или банта.