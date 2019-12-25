#Буквы составили гид по праздничным нарядам и трендам, который поможет продумать правильный вечерний образ для встречи нового 2020 года Крысы.
Цвет металлик и блестящие текстуры
Главная вечеринка года не обходится без мерцающих огней и соответствующих нарядов.
Согласно восточной астрологии, новый 2020 год пройдет под покровительством белой металлической Крысы, а потому, чтобы польстить удаче, платье на новый год в оттенке белого металлика будет как никогда кстати.
Сверкающая чешуя и люрекс, ткани, напоминающие конфетную обертку, драгоценную кольчугу из кристаллов или жидкое серебро, создадут нужный металлический эффект и праздничное настроение.
Из оттенков стоит обратить внимание на нежно-лиловые, розовые, золотые и классический синий – цвет нового 2020 года согласно Pantone.
Блестящим может быть не только платье: например, юбка, которую можно надеть с теплым свитером, или топ. Вдохновение можно найти как на подиуме, так и у мировых фешн-блогеров и знаменитостей.
Бархат
Фаворит красной ковровой дорожки в холодные месяцы станет идеальным спутником и в морозный новогодний вечер.
Торжественный и приподнятый блеск бархата создаст праздничную атмосферу, кроме того, сделает образ уютным и теплым, если планируется не камерная домашняя вечеринка, а выездное светское пати.
Бархатное платье, независимо от длины, можно легко утеплить и обыграть аксессуарами и обувью: надеть дерзкое мини с черными колготками и туфлями, а миди смело сочетать с модными короткими сапогами в ковбойском стиле.
Для тех, кто любит максимальный комфорт, стоит отдать предпочтение глухому платью в пол с длинным рукавом или брючному костюму.
Шелковое платье
Если по душе будуарный стиль и хочется воздушной легкости и благородства, придутся впору платья из струящегося шелка.
С длинным рукавом, на запах или на тонких бретелях длинные платья-комбинации, их можно стилизовать с колготками – в духе 80-х, обувью на низком ходу или на небольшом каблуке, чтобы неустанно танцевать до утра, либо же обыграть кардиганом или костюмным жакетом.
Нарядные брюки
Создать гламурный и шикарный вечерний образ можно не только с платьем, но и брюками. Тем более в этом сезоне дизайнеры предложили всевозможные праздничные вариации брюк: из бархата, шелка или прозрачной сетки, усыпанной кристаллами.
Они станут долгосрочной инвестицией в гардероб: их можно будет носить не только в новогоднюю ночь, но и на другие праздники – дни рождения, свадьбу друзей или корпоративные мероприятия, комбинируя с жакетами, блузами и топами-бюстье.
Фасон с акцентом на плечи
Идеальный вечерний фасон этого сезона, который настраивает на романтичный лад и праздник, – тот, который напоминает о 80-х.
Платья и топы с пышными рукавами как нельзя лучше подходят для встречи Нового года: это возможность повеселиться и поиграть в переодевания, представляя себя героиней сериала “Династия”.
К слову, наряд в стиле 80-х не обязательно должен иметь пышные рукава: это может быть гиперобъем в плечах либо акцент в виде оборки или банта.