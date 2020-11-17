Юрий Жигарев, инфекционист, кандидат медицинских наук, автор нескольких десятков научных работ, постоянный участник научно-практических форумов для врачей, считает, что "классической пневмонии при CoViD-19 не существует". "Убивает не вирус, а неадекватный ответ иммунной системы", - говорит он.

Хотя словом года в 2020 году по версии Collins Dictionary стал «локдаун» (lockdown), «пневмония» и «коронавирус» также попали в шорт-лист. Ранее о пневмония была явлением сезонным и не вызвала особой паники. Даже когда забирала жизни многих людей. Сейчас же о ней говорят на каждом шагу. Но теперь ее напрямую ассоциируют с пандемией CoViD-19. Так в чем разница между сезонной, так называемой “обычной”, и коронавирусной пневмонией, и как их у себя распознать?

Пневмония обычная

Пневмония – это воспаление легких (по-научному пневмонит) с признаком их уплотнения, то есть уменьшение кислорода в воздушных пузырьках альвеол. При осложнениях альвеолы ​​могут наполниться жидкостью, и кислород не сможет достичь крови в капиллярах легких. Обычно пневмонию вызывают бактерии, реже – вирусы, грибки и другие микроорганизмы. Кроме них, возникновение болезни могут спровоцировать такие факторы, как курение, иммунодефицит, алкоголизм, хронические обструктивные болезни легких и патологии, такие как бронхит или ринит. В частности, ухудшения состояния больного/ой через 5-7 дней после начала ОРВИ или гриппа указывает на начало воспалительного процесса в нижних дыхательных путях. В таких случаях нельзя медлить с обращением к врачу.

По данным ВОЗ, типичными симптомами заболевания являются:

1) кашель, вначале сухой, со временем может появиться мокрота, с небольшим выделением слизи или гноя

2) боль в груди при выдохе и неспособность глубоко вдохнуть;

3) лихорадка с ознобом, общая усталость;

4) одышка, сложности при попытке глубоко вдохнуть;

5) повышенная частота дыхания.

Лечение зависит от причины заболевания. При вирусной пневмонии характерные хрипы через стетоскоп менее выразительные, чем при бактериальной пневмонии. Бактериальную пневмонию лечат антибиотиками, а при вирусной их использование не поощряется ни ВОЗ, ни большинством институтов здравоохранения разных стран. Однако, при острой форме вирусной пневмонии больному таки выписывают антибиотик, ведь вирусы способны активизировать бактериальные инфекции в организме, таким образом, может начаться бактериальная пневмония как осложнение. В этом случае антибиотики уместны.

! Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!

В общем анализе крови больного/ой пневмонией будут явные отклонения от норм, которые указывают на воспалительный процесс: повышенная СОЭ (скорость оседания эритроцитов), лейкоцитоз, нейтрофилез. Также исследуют мочу на наличие антигенов пневмококков и легионелл, чтобы определить причину пневмонии. Для диагностики пневмонии следует сделать рентгенографию и бактериологический посев мокроты. Рентгенография, однако, не поможет уверенно отличить бактериальную инфекцию от вирусной.

В группе риска – дети и люди старше 60 лет. Для предотвращения развития пневмонии делают прививки, которые назначаются при наличии хронических болезней дыхательных путей, туберкулезе, астме и других патологиях. Курильщикам такая вакцина тоже необходима.

Атипичная пневмония

Атипичная пневмония – поражение легких, обусловленное не обычными возбудителями пневмонии, а атипичными, в частности бетакоронавирусами – возбудителями SARS, MERS-CoV и коронавирусной болезни 2019 (SARS-CoV-2).

Атипичные пневмонии по сравнению с обычными проявляются еще и с симптомами общей интоксикации, которые отодвигают на второй план легочные проявления.

Течение атипичных пневмоний непредсказуемо: они могут пройти как малосимптомно, так и тяжело, с опасными для жизни осложнениями. Если поздно госпитализировать больных в стационар и ошибиться в выборе лечения, могут быть плачевные последствия. Все микроорганизмы группы «атипичной пневмонии» нельзя обнаружить лишь при исследовании мазка мокроты. Для диагностики нужны более сложные и дорогие методы исследования.

! В случае подозрения на атипичную пневмонию необходимо быстрое обращение к врачу!

CoViD-19

Коронавирусная болезнь 2019, более известная по аббревиатуре CoViD-19 – это инфекционная болезнь, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, до декабря 2019 года он в человеческой популяции не циркулировал. Собственно CoViD-19 и может вызвать атипичную пневмонию. По состоянию на 14 ноября по данным ВОЗ обнаружено 53164803 случаев CoViD-19 в мире, в частности 525 176 в Украине.

Ученые со всего мира работают над его геномом и 27 белками, которые он производит. Известно, что CoViD-19 передается воздушно-капельным и контактным путями. Вирус не способен перемещаться на дальние расстояния. Он есть только в капельках, которые человек выдыхает во время кашля или чихания. Поэтому заразиться невозможно даже от инфицированного человека, если вы находитесь на расстоянии более 1,5 м.

Главное отличие коронавируса от гриппа или сезонной пневмонии заключается в том, что CoViD-19 вызывает тяжелое заболевание. Большинство населения в мире уже имеет иммунитет к сезонным штаммов гриппа, а китайский коронавирус является новым, поэтому к нему иммунитета еще нет. И неизвестно как долго будет формироваться. Точно так же, как минимум год еще придется ждать вакцину. Которую тоже ВОЗ не считает панацеей.

Критерии тяжелого течения пневмонии:

частота дыхания 30 в 1 мин. и более;

нарушение сознания;

сатурация кислородом крови (доля насыщенного кислородом гемоглобина относительно общего гемоглобина) менее 90% (по данным пульсоксиметрии), напряжение кислорода в артериальной крови ниже, чем 60 мм рт. в .;

систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. в .;

двустороннее или многочастичное поражения легких

потребность в проведении искусственной вентиляции легких;

быстрое прогрессирование очагово-инфильтративных изменений в легких – увеличение размеров инфильтрации более чем на 50% в течение ближайших 2 суток;

острая почечная недостаточность при отсутствии хронической почечной недостаточности.

Если некоторые из этих критериев осуществляются, в таких случаях рекомендуется неотложная госпитализация больных в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Юрий Жигарев, инфекционист, кандидат медицинских наук, автор нескольких десятков научных работ, постоянный участник научно-практических форумов для врачей, считает, что “классической пневмонии при CoViD-19 не существует”.

“Убивает не вирус, а неадекватный ответ иммунной системы. При бактериальной пневмонии именно в альвеолах происходят основные боевые действия между нашими иммунными клетками и бактериями. Трупы врагов, куски плоти и весь мусор, который остается на поле любой битвы, накапливается в альвеолах, заполняет их. Человеку становится трудно дышать. Появляется кашель. Уходит мокрота. Ухудшается газообмен между воздухом и кровью. Содержание воздуха в легких уменьшается. На рентгенограмме врачи видят «затмение» или «тень» – средоточие повышенной плотности “, – говорит Жигарев. “При CoViD-19 в просвете альвеол этого всего не будет. Будет небольшой отек промежуточной ткани. Врачи обычно это называют «атипичная» или «интерстициальная» пневмония. Альвеолы ​​не заполнены воспалительным мусором. Нет очагов на рентгене. Нет хрипов в легких. И даже опытный врач фонендоскопом может ничего не услышать. И при постукивании не услышит глухого звука – как при крупозной пневмонии. Медики говорят в таких случаях – «Нет физикальных данных». А вот на компьютерной томографии это может выглядеть «матовым стеклом», – добавляет он.

Ситуация в больницах

По данным Кабинета Министров, пока обеспечение средствами индивидуальной защиты, персоналом и оборудованием среди больниц колеблется в пределах 70-80% по всей Украине. Однако, эти данные сформированы на основе 105 больниц, которые регулярно вносят их, в то время как 273 больницы не обновляют данные.

В заявлении от 11 ноября 2020 Денис Шмыгаль заявил: «Есть ключевые приоритеты сегодня – это обеспечение коек в больницах кислородом, кислородными концентраторами. Это приоритет номер один. Просим всех губернаторов заниматься этим вопросом круглосуточно и лично. Второй приоритет, чрезвычайно срочный и важный вопрос – это определение и подготовка соответствующего помещения для размещения мобильных госпиталей».

Данные МОЗ на сегодняшний день предполагают, что 80% инфекций являются легкими или бессимптомными, 15% являются тяжелыми инфекциями, которые требуют кислородной терапии и 5% являются критическими случаями, которые требуют искусственной вентиляции легких. Эти случаи тяжелее, чем при гриппе.