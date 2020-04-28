Несколько дней назад Сеть взорвало интервью телеведущей Регины Тодоренко и ее мужа, певца Влада Топалова, в котором они навешивали вину за домашнее насилие на женщин. На деле же в условиях карантина агрессоры стали еще злее, а жертвы — еще менее защищенными.

Пандемия коронавируса и принудительная изоляция в разы повысили уровень домашнего насилия, в подавляющем большинстве случаев — это насилие мужчин над женщинами.

Еще в феврале полиция провинции Хубэй, ставшая эпицентром заболевания и распространения коронавируса, заперла людей дома на строгий карантин. Это привело к трехкратному повышению случаев домашнего насилия — с 47 до 162, по сравнению с февралем прошлого года.

Позже Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН, заявил об учащении домашнего насилия в странах с жестким карантином вдвое. Эта ситуация осложняется и тем, что медики и полиция перегружены работой, а потому не могут оперативно помочь жертвам.

ООН предложила увеличить финансирование некоммерческих организаций, которые занимаются поддержкой жертв насилия.

Франция, в которой вспышки домашнего насилия увеличились на 36%, ввела новый способ сообщить о домашнем насилии: попросить в аптеке “маску 19”.

Украина подтверждает печальную статистику. Так, по информации Международного фонда по борьбе с домашним насилием “Ла Страда”, за первый месяц на карантине уровень домашнего насилия повысился почти вдвое, по сравнению с докарантинными временами — с 1200 обращений до 2000. 86% пострадавших — женщины. Они заявляют о физическом, сексуальном, психологическом и экономическом насилии.

И если вне изоляции на вопрос Регины Тодоренко “Что ты сделала, чтобы он тебя не бил?” можно ответить “ушла из дома”, “поехала к маме”, “переждала бурю у подруги”, “махнула на курорт”, то на карантине жертва фактически оказывается запертой с агрессором. Агрессия же концентрируется в одном помещении и на узком кругу близких, когда раньше могла рассеиваться на протяжении дня. А значит, насилия становится больше, а вот способов избежать его у жертвы — все меньше.

Юлия Савчук, психотерапевт

Сейчас все мы находимся в стрессовых условиях — взаперти, боясь за свое здоровье и близких. Это повышает уровень эмоциональности и снижает мыслительные способности. Все эти чувства нам нужно куда-то “сливать”, и это напрямую влияет на отношения с близкими. До карантина агрессия распределялась на прохожих, в транспорте, на работе, в магазине. А теперь все эти чувства приходятся на партнера, детей, родителей. Взаперти происходят большие эмоциональные взрывы.

Для жертвы ситуация усложняется еще и тем, что она все время находится рядом с агрессором, а значит, в открытую позвонив в полицию, может вызвать новую вспышку гнева. Если в других странах есть способы заявить о насилии закодированно (та же “маска 19”), то украинкам приходится изобретать все новые способы спасти свои жизни, от бессилия многие просто смиряются.

Вторая причина, по которой далеко не все женщины заявляют о насилии, — распространенное мнение о вине пострадавшей. Его, собственно, и транслировала в скандальном интервью Регина Тодоренко.

Это типичный случай виктимблейминга — обвинения жертвы. Феномен происходит из-за “веры в справедливый мир”, когнитивного искажения, при котором большинство людей считают, что если жить по определенным правилам — ничего плохого с ними не случится. Соответственно, если человек подвергся несправедливости — он это заслужил “неправильным поведением”.

И третья причина — это выученная беспомощность. Когда жертва несколько раз сталкивается с осуждением, насмешками, оказывается без помощи правоохранительных органов, она смиряется со своим положением и больше не пытается ничего изменить.

Анна Топилина, социальный работник

Почти никто из женщин, переживших системное насилие, не винит в нем самого агрессора. Большинство из них перекладывают вину на себя. Так они возвращают себе контроль над ситуацией — если я виновата, и я могу что-то изменить.

К тому же, насилие — это всегда уничтожение самооценки и убеждение человека в том, что он заслужил плохое отношение. То есть в итоге большинство женщин, с которыми плохо обращались, в той или иной мере винят сами себя и стыдятся того, что стали жертвой или “довели” агрессора.

То, что произошло после интервью с Региной Тодоренко, — показатель положительных изменений в обществе, начала нетерпимости к виктимблеймингу. Конечно, многие поддержали телеведущую, но крупный бизнес отказался от сотрудничества с ней. Учитывая, что маркетинг в своих прогнозах всегда на шаг вперед, можно смело заявлять, что обвинение агрессора укоренится сначала как тренд, а после станет совершенно нормальным для обывателя.

Если вы столкнулись с домашним насилием, помощь и поддержку можно получить здесь:

1547 — горячая линия от Кабинета Министров.

0-800-500-335 и 116-123 — мобильная бригада психологической помощи от “Ла Страда”.

0-800-213-103 — бесплатная правовая помощь от Министерства юстиции.

102 — телефон полиции. Согласно Закону Украины “О предотвращении и противодействии домашнему насилию”, насильственные действия должны регулироваться правоохранительными органами. Кроме того, в некоторых регионах действует специальная служба противодействия насилию “Полина”.