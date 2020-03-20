В ближайшее время в офисе президента должны определиться, вводить ли чрезвычайное положение. МВД уже планирует как расширить меры воздействия в рамках комендантского часа. Депутатов предупредили, чтобы они были готовы собраться в течение 24 часов на заседание. Вот только не факт, что они поддержат такую ​​инициативу.

О возможном введении чрезвычайного положения Владимир Зеленский сказал еще в эфире «Свободы слова» 16 марта:

«Вы слышали, что президент Французской Республики Эмманюэль Макрона сказал, что на 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока мы не дошли до этой ситуации, но я честно скажу, если это будет нужно – мы введем чрезвычайное положение”.

Некоторые из лидеров фракций предполагали, что его введение вынесут на заседание Рады во вторник. Но этого не произошло.

Неформально во власти признают, что причиной для НС может стать резкий скачек количества заболеваний. (Иначе СНБО трудно будет обосновать свое решение о чрезвычайном положении).

«Это может произойти после того как в Украинунаконец-то приедет достаточное количество экспресс-тестов и наборов для лабораторных проб», – рассказывает на условиях анонимности один из депутатов.

В Минздраве депутатам большинства объяснили, что ситуация с заболеваниями может развиваться по трем сценариям:

1) небольшое количество зараженных, все сидят на карантине, пока эпидемия не пойдет на спад;

2) когда больных становится больше и травматологические отделения перепрофилируют в инфекционные;

3) когда больных настолько много, что государство должно забирать частные клиники, чтобы их разместить.

«В принципе, если бы все придерживались карантина, можно было бы ограничиться и этими мерами. Но вы видите – все гуляют и

На замечание, что это вообще-то в том числе сотрудники медучреждений и супермаркетов, у них нет машин и им нечем добраться домой за город, собеседники отвечают, что вопрос решается.

На вопрос, зачем вплоть такие жесткие меры, они отвечают, что это позволит власти легче распоряжаться ресурсами – в том числе, не надо будет долго договариваться о выделении транспорта для перевозки персонала больниц, а можно будет его передать приказом, и все.

Так же, как ограничить передвижение комендантским часом.

На самом деле, многие из норм чрезвычайного положения в Украине и так уже внедрены. Это:

– ограничение движения транспортных средств и их осмотр;

– усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

– запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Остается еще добавить:

– особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения;

– запрет на забастовки;

– возможность принудительного изъятия и реализации имущества граждан и юридических лиц.

Правда у советника главы МВД Ивана Варченко список вышел длиннее.

Без нового платья, брюк, трусов или носков, без нового авто или похода в кафе, пару месяцев люди переживут. Те, кто этого не понимать, будут нести суровое наказание. Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания. Будет проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений. Будет осуществлена ​​переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции (медпрепараты оборудование и т.д.). Оперативные штабы по противодействию пандемии будут иметь право на быстрое устранение руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений, в случае ненадлежащего исполнения ими задач. Будет ограничена свобода передвижения. Свободу въезда и выезда в отдельные пункты и территории. Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. В крайнем случае – граждане по дороге в аптеку или продуктовый магазин. Неработающие пенсионеры будут сидеть дома. Абсолютное большинство украинцев будут сидеть дома. С штрафами за нарушение этого ограничения. Походы в гости, вечеринки с друзьями, проведение семейных мероприятий за пределами круга людей, с которым живете в одном доме, будет запрещено. Дети не будут гулять по улицам и паркам. Взрослые, включая спортсменов, а не будут бегать по улицам. Правила здорового образа жизни на ближайшие месяцы категорически изменятся. Отныне они будут заключаться не в пробежке по пустому городу, а в самоизоляции дома. Будут устанавливаться комендантские часы ….

К утру Варченко свой пост удалил.

“В законе указано, что режим чрезвычайного положения вводится для скорейшей нормализации обстановки как на всей территории, так и в отдельных регионах. Вводится НС указом президента, подлежит утверждению Верховной Радой в течение 2 дней и вводится на срок не более 30 дней. В случае необходимости НС может быть продлен президентом, но не более чем на 30 дней с последующим утверждением такого продления Парламентом. Дальнейшее продление сроков законом не предусмотрено “, – говорит юрист компании “Алексеев, Боярчуков и партнеры» Александр Ткачук.

Теперь надо, чтобы Кабмин обратился с этой просьбой к президенту и СНБО, и это утвердила Верховная Рада.



Но с последней может возникнуть проблема.

Уже несколько дней депутаты «Слуги народа» ходят с ощущением, что чрезвычайное положение вот-вот введут. И что осталось узнать только время.

«Могу вам сказать только одно, что мы договорились, что в случае необходимости в течение 24 часов соберемся на внеочередную сессию», – ответила Буквам одна из заместителей председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Неофициально депутаты рассказывают, что в понедельник ратовать за введение ЧП в Раду приходил глава офиса президента Андрей Ермак. «Нет» ему сказали только лидеры ЕС, «Батькивщины» и «Голоса».

“Премьер Денис Шмыгаль на той вечерней встрече в парламенте о коронавирусе вообще ни слова не сказал – он все агитировал спикера Дмитрия Разумкова, что надо скорее принять закон о земле, иначе нам *** ец. Ему поручили говорить первым, а он такой: “А что говорить?”. Все начали возмущаться. а еще у них у всех троих (Ермака, Разумкова и Шмигаля) была разная позиция. Оппозиция им посоветовала хоть как-то согласовать свою линию”,- пересказал Буквам суть разговора один из депутатов.

К концу понедельника у лидеров CН исчезла уверенность, что депутаты проголосуют за введение чрезвычайного положения.

“Думаю, то, что они не внесли чрезвычайное положение на вторник, связано с тем, что у них не хватает голосов”, – говорит собеседник Букв среди депутатов.

Возможно, именно поэтому Денис Шмыгаль на следующий день на заседании правительства предложил разработать законопроект, который будет предусматривать, что в случае, если Верховная Рада не сможет собираться, президент получит право ввести в стране чрезвычайное положение.

«Идея хорошая, только не очень конституционная», – говорят даже депутаты «Слуги народа». И опять же, согласие на это перераспределение должны дать депутаты СН. А там в последние недели наметилось свободомыслие. Поэтому они могут заболеть, самоизолироваться и уйти на карантин из-за возможного контакта с коронавирусным коллегой.

В связи с этим некоторые в провластной большинстве даже в болезни нардепа Сергея Шахова увидели спецоперацию.