Осенью 2016 решением суда Национальный художественный музей получил коллекцию из 785 картин. Это решение стало результатом 12 летней судебной тяжбы за коллекцию и 20-летних разборок вокруг судьбы "Градобанка" Виктора Жердицкого. Но теперь картины может снова ждать распродажа, а не музей

«Градобанк» – был одним из первых украинских банков и успешно развивался, пока его владельца Виктора Жердицкого не арестовали в 2000 в Ганновере из-за невыплаты денег узникам фашизма и нецелевом использовании 86 миллионов марок.

Правда, это был уже почти финальный эпизод краха банка – сначала владелец «Градобанка» решил инвестировать в такую ​​прибыльную отрасль как цементные заводы. Он даже купил несколько предприятий, но затем на его пути замаячила тень международного концерна «Лафарж». Французское предприятие, в наблюдательный совет которого входила жена президента Франции Жака Ширака, выиграло конкурсы на приобретение.

После того как “Градобанк” проиграл «Лафарж» бой за «Николаевцемент» начались первые проблемы предприятия. Затем в его судьбе нарисовалась фирма «Антарктика», которая попросила кредит в 5 миллионов долларов под залог кораблей, которые на самом деле фирме не принадлежали. Увидев это в документах, банк отказал в кредите. Но «Антарктика» выбила себе кредит через суд.

В марте 1996 года для кредита «Антарктике» со счетов “Градобанка” были принудительно списаны все остатки средств, что лишило его возможности обслуживать клиентов. Тогда же и возникли первые проблемы с выплатами средств остарбайтерам. Жердицкий и банк пробовали договориться с немецким фондом, чтобы выплачивать эти деньги постепенно, пока в банке трудные времена, но немцы потребовали выплатить сразу.

Вследствие всех перипетий банк искал деньги, и в 1996 году берет кредит в Нацбанке, за которые передал в залог 785 произведений искусства. Их стоимость в то время составляла $ 5,18 миллионов.

«Градобанк» кредиты так и не вернул. И после того, как образовалась задолженность в 1998 году в размере 9,49 миллионов гривен, суд разрешил Нацанку распорядиться залоговым имуществом.

Так картины из коллекции «Градобанка» поехали в подвалы Нацбанка.

Теперь немного о самой коллекции.

Те, кто жил в 90-е знает, что держать сбережения тогда было лучше в чем угодно, лишь бы не денежных купюрах. А самое надежное – в произведениях искусства. Потому что они имеют привычку с годами только дорожать.

Тогда банк нанял нескольких искусствоведов во главе с Эдуардом Дымшицем, и начал формировать свою коллекцию картин.

Коллекция имела три раздела: классический украинский авангард 10-20-30-х годов, современная украинская живопись и зарубежное искусство XX века. В будущем она должна стать основой большого музея.

Искусствоведам удалось собрать работы Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Марка Шагала, Поля Сезанна, Фернана Леже, Жоржа Брака, Сальвадора Дали, Александры Экстер, Давида Бурлюка, Александра Богомазова, Тиберия Сильваши, Анатолия Криволапа, Александра Животкова, Галины Неледвы, Виктора Рыжих.

За время сбора стоимость картин выросла с одного миллиона долларов, за которые их купили, до 5.

Поэтому очевидно, что многие хотели бы получить эти картины себе через аукцион. Но Верховная Рада запретила продажу картин.

В 2004 году парламент принял закон о передаче коллекции АО «Градобанк» в государственную собственность на постоянное хранение в Национальный художественный музей в Киеве.

В 2005 Национальный художественный музей, получив деньги от Минкульта, перечислил НБУ 9,49 миллиона гривн в качестве возмещения задолженности «Градобанка». Но картины так и оставались в хранилищах Нацбанка.

Между тем в 2008 году Конституционный суд признал неконституционными положения закона о передаче коллекции «Градобанка» в государственную собственность. НБУ возобновил задолженность «Градобанка», вернув деньги Национальному музею.

С 2012 года «Градобанк», считая договор 2005 с Минкультом и музеем ничтожным, требует признать их права на картины ничтожными.

В 2015 прокуратура Киева выиграла дело в Хозяйственном суде Киева на передачу картин в музей.

В июле 2017 это решение подтвердил Высший хозяйственный суд Украины. На тот момент картины уже выставлялись в музее. Но в 2018 представители «Градобанка» подали новую жалобу в Кассационный административный суд.

«Силами прокуратуры картинная галерея была забрана у Национального банка, где она находилась на хранении, и была передана в Национальный художественный музей. Фактически произошла экспроприация без какой-либо компенсации вкладчикам “Градобанка”, – пояснил еще в 2016 свои действия Жердицкий.

Тогда же он озвучил, что сумма коллекции сейчас составляет 52,7 миллиона евро. И что 70 картин следователи вообще забрали незаконно.

По словам собеседников Букв, в «Градобанке» уже давно ничего нет в ликвидмассе. Его не ликвидируют исключительно из желания поиграть с картинами.

«За такими судебными спорами всегда стоит заинтересованный инициатор, ценитель живописи. Они знают где что можно попробовать сломать через суд», – говорит собеседник издания.

Кстати, это уже не первый подобный процесс – несколько лет назад так хотели вывезти картины Николая Глущенко в США.

Согласно ст. 4 Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, которую ратифицировал украинский парламент, страна должна обеспечивать выявление, охрану, сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям культурного наследия, которое находится на ее территории.

И здесь государственный интерес оказывается выше даже права частной собственности.

Украинские музеи и так выглядят как сироты – чего стоит протекание крыши и ведра для сбора воды в Одесском музее. Наши крымские музеи оккупированы Россией и поэтому мы можем потерять даже легендарное скифское золото. И вот теперь мы ждем, уйдет 785 произведений с молотка. Заседание суда будет уже в феврале.