Времена карантина урезали не только наши базовые потребности, но и культурные. Очевидно мы не скоро попадем в любимых кафе Вены, не прогуляемся по набережной Сены и не проверим собственной персоной, как там уровень воды в Венеции. Но Буквы вам предлагают выход - пойти на экскурсию в музей онлайн, а затем посмотреть несколько тематических фильмов, чтобы почувствовать места и эпохи.

Галлерея Уффици

Гид по галлерее

Если вы были во Флоренции, но у вас не хватило силы воли выстоять 3-часовую очередь в галерею Уффици, то сделайте это наконец онлайн. Ведь это один из старейших музеев Европы, где собраны лучшие образцы итальянской живописи эпохи Возрождения, и не только.

Уффици задумывался Козимо Медичи как административное здание, где бы находился суд и часть местной власти, которой уже не хватало места в Палаццо Веккьо и Палаццо Питти. Строить начали в 1560 под руководством известного мастера Джорджо Вазари. Медичи не скупились на мраморное и скульптурное убранство дворца, а уже 1581 Франческо Медичи решил, что в Уффици никаких чиновников не будет, а будет храниться семейная коллекция картин.

1737 последняя из рода Медичи, герцогиня Анна-Мария, передала в дар городу все родовые здания с коллекциями, но при условии, что скульптуры и картины галереи Уффици, Палаццо Веккьо и Палаццо Питти никогда не покинут пределы города.

Сейчас коллекция составляет более 1600 картин, в том числе произведений Рафаэля, Леонардо да Винчи, Филиппо Липпи, Караваджо. Впрочем, главное украшение, конечно же – работы Сандро Ботичелли «Рождение Венеры» и «Весна». На все картины мастера вдохновляла Симонетта Веспуччи – тайная любовь Джулиано Медичи.

После экскурсии включайте сериал “Медичи» – это замечательная костюмированная история с красивыми героями о власти, предательстве, любви и искусстве. И там как раз будет очень романтическая и трагическая версия о создании картины «Весна». И не слишком романтическая история борьбы с чумой. Смотрите оба сезона днем и не рвитесь выйти в люди.

Музей Орсе



Онлайн-гид по музею

28 мая 1900 на левом берегу Сены, прямо напротив сада Тюильри, открыли первый в мире электрифицированный железнодорожный вокзал. Архитектором проекта выступил Виктор Лалу.

Но вокзал был неудобен, быстро поезда стали ходить с других путей и в 1971 году здание решили снести. Впрочем тогдашний президент Жорж Помпиду предложил превратить вокзал в музей. С 1980 по 1986 год в здании провели реконструкцию, и отправили туда картины, которые не помещались в других музеях.

В частности, и коллекцию Гюстава Кайботта. Этот человек был художником-импрессионистом, а еще коллекционером работ своих коллег. В 1894 году он умер от инсульта в возрасте 45 лет. Его наследство составлял не менее шестнадцать полотен Моне, восемь Ренуара, восемь Дега, пять Сезанна и четыре Мане, а вместе с ними восемнадцать работ Писсарро и девять Сислея. Сейчас бы за эти картины сражались на Christie’s, так как их цена миллиарда долларов. А на момент смерти Кайботта власти Франции сначала даже не согласилась их принять. Сам коллекционер просил их вывесить в Musée du Luxembourg в Париже.

Сейчас за импрессионистами надо идти на третий этаж Орсе, хотя и на других есть что посмотреть.

После просмотра вбивайте в поисковик сериал «Импрессионисты» и смотрите историю о ключевых героях этого направления. Заодно и попутешествуете по Живерни, Парижу и других местах, вдохновили художников.

Если вам этого мало, то вашему вниманию фильмы «Ренуар. Последняя любовь»,«Лотрек»,« Сезанн и я ». И, конечно, «Ван Гог: портрет написан словами» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Музей Джея Пола Гетти



Онлай-тур

Джей-Пол Гетти родился в богатой семье нефтяного магната. Тот дал сыну хорошее образование и стартовый капитал, а на том помогать и прекратил. Уже в 20 с хвостиком Гетти-младший заработал свой первый миллион, в 1947 купил право на нефтяную концессию в Саудовской Аравии, а в 1957 стал самым богатым человеком мира. У него было 5 жен и 14 внуков.

История похищения одного из них стала известна на весь мир и легла в основу фильма и сериала. В 1979 Гетти отказался платить выкуп в 17 миллионов за внука, и тот вынужден был оставаться 5 месяцев в плену и потерять ухо. Свой поступок дед мотивировал тем, что если даст деньги сейчас, то у него будут постоянно воровать внуков, а их таки 14.

Старый Гетти сошел бы за прототип мультяшного Скруджа МакДака. Потому что о нем гуляет легенда, что ждал полдня, чтобы зайти на выставку собак за полцены, и сэкономить несколько шиллингов. Говорят, на себя Гетти тратил 280 долларов в неделю. А вот на что розкошелювався охотно – это на картины. С 1957 он показывал их на своей усадьбе в Малибу, напоминавшей древнеримскую виллу, уничтоженную когда Везувием. С 1997 музей перевели в новое здание в Лос-Анжелесе. Здесь выставлены работы Ренуара, Сезанна, Моне, Мане, Ван Гога, Писсаро, Кнопфа, Курбе, Гойи. До сих пор ежегодно музей тратит 300 миллионов долларов в закупку произведений искусства – такова была последняя воля покойного миллиардера.

После путешествия по музею, смотрите сериал «Траст» и фильм «Все деньги мира».

Музей изящных искусств Севильи

Онлайн-тур по музею

«Кто не видел Севилью, тот не видел чуда» – так говорит старая испанский поговорка. В нашем ассоциативном ряду художественных знаний этот город живет в «Севильском цирюльнике», «Кармен» и «Дон Жуане». А между тем в городе хранится одна из крупнейших в Испании коллекций произведений искусства.

Музей открыли в бывшем монастыре Мерсед Кальсада де ла Асунсьон, основанном во времена короля Фердинанда III. Само здание уже шедевр мавританского и готического стилей. Во время онлайн-экскурсии вам понравится просто бродить внутренними двориками-патио бывшего монастыря.

Но и картин здесь есть немало интересных. На момент создания музея в 1849 здесь было около 2000 экспонатов. До 1993 года осталось только 300 – разграбили, но потом фонды музея были солидно пополнены его друзьями.

Если вам очень понравится в музее, то садитесь смотреть после этого 2 сезона сериала «Чума», который снял в 2018 Movistar +. В центре сюжета властные интриги в Севилье на фоне эпидемии чумы, умноженные на загадочные убийства еретиков, которые распутывает владелец печатного станка и большой бунтарь Матео Нуньес. А еще в сериале очень сильная женская линия и много картин благодаря главной героине.

Музеи Фриды Кало и Долорес Ольмедо





Онлайн-тур

В голубом домике в Кайокани художница Фрида Кало прожила почти всю жизнь. В нем все сохранено так, как было при жизни Фриды – от разрисованных столов до кружев на кровати, от кистей до керамики на стенах, ее корсет, костыли, одежда, и конечно картины. В этом доме также жил Лев Троцкий и крутил роман с художницей.

Если вам мало этого музея, то можно посмотреть гид по музею Долорес Ольмедо. Эта женщина прожила почти век (1908-2002). За свою жизнь музыкант и предпринимательница знала немало известных людей, но главное – Фриду Кало и ее мужа Диего Ривейро. Так в ее коллекции оказалось 150 картин. Также там есть работы первой жены Ривейро Анжелики Белофф, Хосе Хуареса и Франциско Гевары.

Поэтому в 1994 женщина превратила свой дом в музей. Среди экспонатов также этническая мексиканская одежда, украшения Ольмедо, старинный фарфор, и все это в 13 галереях.

После просмотра экскурсии можно просмотреть оскароносный фильм с Сальмой Хайек «Фрида».

Если вам понравилось бродить по музеям, то Google Arts & Culture запустил еще несколько лет назад более 30 онлайн туров по музеям мира. Здесь же сможете посмотреть, где и какие картины художников сейчас находятся, проследить как коты находили свое отражение в искусстве. И много другого.