Решение герцогов Сассекских всколыхнуло королевский двор и всю мировую общественность. Пользователи соцсетей и журналисты прогнозируют: чем могут заниматься Меган и Гарри, отказавшись от королевского устава? #Буквы выбрали как шуточные, так и вполне перспективные идеи, которые помогут им неплохо заработать.

Уже неделю как все обсуждают, что Меган Маркл и принц Гарри решили сложить с себя большую часть полномочий как члены королевской семьи и обрести финансовую независимость. В СМИ и пабликах то и дело подшучивают над принцем и его супругой, предлагая им забавные рабочие места.

Так, первая вакансия прилетела от британской полиции: “Дорогие, Меган и Гарри! Мы слышали, что вы ищете новую роль, в которой ваши сильные убеждения в государственной службе и служении королеве могут быть преимуществом? Мы близки к Виндзору и Сассексу, и у нас открыты вакансии.

Вакансию для королевской пары предложил и ведущий The Daily Show Тревор Ноа, указав в функционале двух потенциальных кандидатов исключительное умение “улыбаться и махать рукой”.



Телевизионный магнат франшизы “Настоящие домохозяйки” Скотт Данлоп сообщил изданию MarketWatch, что рад “заключить сделку”, если Гарри и Меган захотят запустить свое собственное реалити-шоу.

“Они сильный бренд”, – сказал Данлоп.

Между тем, грядущее отделение от королевской семьи означает, что у пары наконец развяжутся руки в заключении книжных и телевизионных сделок (так, на днях Меган уже сделал первую попытку и сообщила, что озвучит мультфильмы Disney в обмен на пожертвование благотворительному фонду “Слоны без границ”). К слову, сила личного бренда Меган и Гарри поможет поможет им неплохо заработать на модных и брендовых партнерствах.

Собственно, последняя гипотеза имеет вполне реальные основания.

У пары есть общий аккаунт с 10-миллионной аудиторией, стоимость поста в котором, по оценкам инстаграм-блога о маркетинге , легко равнялась бы 50 тысячам долларов (к слову, столько Меган получала за серию в “Костюмах”). Меган — известная личность, она может возобновить свой личный аккаунт и открыть блог, который она вела еще в дозамужние времена. Свой Instagram может завести и Гарри. Из возможных сотрудничеств для королевской пары называют амбассадорство у премиальных брендов вроде Rolls-Royce, Bentley, Jaguar и Mini. Сюда же можно добавить рекламные контракты с брендами часов, косметики и одежды.

Из возможных сотрудничеств для королевской пары называют амбассадорство у премиальных брендов вроде Rolls-Royce, Bentley, Jaguar и Mini. Сюда же можно добавить рекламные контракты с брендами часов, косметики и одежды. Еще один возможный бизнес для Меган и Гарри – выпуск книг-бестселлеров и чтение лекций за гонорары.

Но учитывая влиятельность Меган и Гарри, которую можно сравнить с влиятельностью Ким Кардашьян и Каннье Уэста, вероятнее всего, пара создаст собственные бренды, как делают многие знаменитости. Гарри, например, может выпускать коллекции костюмов и часы, заняться производством органических продуктов, как и его отец принц Чарльз (да-да, первый наследник британского престола с 1990 года производит продуктовую органику под маркой Dutchy Originals). Меган тоже может успешно заняться модой, выпускать косметику или белье. И причин тому несколько:

она – настоящий модный инфлюэнсер. Все, что она надевает, разлетается в магазинах за считанные часы;

даже будучи членом королевской семьи, герцогиня Сассекская выпустила кулинарную книгу, капсульную коллекцию одежды и стала приглашенным редактором британского Vogue. Медиаэффект для издания был вдвое лучше, чем от сотрудничества с Рианной, сообщает Business Of Fashioan.

в конце 2019 года Меган и Гарри зарегистрировали торговую марку для своего благотворительного фонда, и уже сейчас известно , что под ее именем будут выпускать одежду и журналы.

Так что гипотеза пользователей соцсетей и СМИ подтверждается.