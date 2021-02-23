С опозданием почти на месяц и с вакциной совсем от другого производителя в Украине начинается вакцинация. Какие области получат вакцину первой и когда ждать следующих партий

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины против COVID-19. Препарат под названием Covishield производится в Serum Institute of India по лицензии Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca. Его эффективность составляет от 70% до 90% в зависимости от дозировки. Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину для экстренного применения, а 22 февраля она была зарегистрирована в Украине. Именно за этой вакциной министр здравоохранения Максим Степанов летал в Индию. Украина получила 500 тыс. доз, которые в ближайшее время поедут в регионы для прививки врачей.

Кто получит вакцину первым

23 февраля прямо из аэропорта “Борисполь” партия вакцин доставлена ​​на склад государственного предприятия “Укрмедпостач”, где начался входной контроль качества, рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

После завершения контроля партия будет расфасованная для областей и 24 февраля 11 автомобилей повезут вакцину на областные склады. Вместе с вакциной будут доставлены шприцы для инъекций, боксы для их безопасной утилизации, раздаточные материалы: информативное соглашение о проведении прививки и агитационные материалы о вакцинации.

Некоторые области получат вакцину сразу же, остальные – либо в тот же день вечером, либо на следующий день. Первыми ее получат Киев и Киевская область, Черниговская, Черкасская, Житомирская и Винницкая области.

Когда вакцина попадет на областные склады, ее получат мобильные группы и повезут в учреждения, оказывающие помощь пациентам с COVID-19. Согласно дорожной карте вакцинации, первыми должны быть вакцинированы работники больниц.

“Это самая большая группа риска. Наш приоритет – защитить работников больниц и не допустить их инфицирования”, – сообщил Ляшко.

По рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, прививки тех, кто уже переболел, откладывают на полгода. Ляшко уточнил, что перенесенная болезнь не является противопоказанием к прививке, однако такой человек может отдать свою дозу тому медработнику, который не болел.

После медиков “ковидных” больниц будут вакцинированы работники других больниц, экстренной медицинской помощи, семейные врачи, военные в зоне ООС. На втором этапе – люди старше 80 лет. О карте вакцинации Буквы уже писали ранее.

Как будет проходить вакцинация

Сначала прививку можно будет получить через мобильные бригады. Позже будут задействованы две платформы: как мобильные бригады, так и пункты прививки. Их работу будет оплачивать Национальная служба здоровья в рамках отдельного пакета услуг в программе медицинских гарантий, который определяет специальное постановление Кабинета министров. Требования к пунктам прививки утверждены, продолжается их контрактирование.

Медицинское учреждение получит 8 тыс. грн за подготовку кабинета прививки и мобильной бригады, 30 грн за первый укол, 60 грн за второй укол. Оплату они получат после проведения прививок и их аудита.

Все прививки будут учтены в медицинских информационных системах, которые есть в каждой больнице, после чего переданы в электронную систему здравоохранения для учета.

По словам Ляшко, электронная система здравоохранения позволяет сформировать любую справку, которую может потребовать человек для подтверждения той или иной прививки.

“Подчеркиваю, что вакцинация в Украине добровольная и проводится зарегистрированными препаратами. Вчера в Украине зарегистрировали два иммунобиологических препарата для профилактики COVID-19: рекомбинантная векторная вакцина Covishield (AstraZeneca), произведенная на площадке Serum Institute of India, а также вакцина Pfizer”, – сообщил главный санитарный врач.

Упрощенная процедура регистрации вакцин против COVID-19 предусмотрена законодательством.

“Есть профильные специалисты, которые оценивают пакет документов при подаче вакцины на регистрацию. В законе сказано, что во время упрощенной процедуры регистрации вакцины, которая разрешается для экстренного использования, можно использовать сертификат GMP (Good Manufacturing Practice for Medicinal Products) страны-производителя. Насколько мне известно, такой сертификат у производителя существует”, – говорит Ляшко.

Он пояснил, что векторная вакцина имеет генетический материал коронавируса, встроенный в аденовирус, который является инструментом доставки геномного материала в клетку, где формируется иммунный ответ – антитела, которые защищают организм от инфицирования.

Вакцина Covishield вполне безопасна, ее иммуногенность 97%, эффективность – более 70%. Иммуногенность означает, что в 97% привитых людей образуются антитела. Эффективность – более 70% привитых людей не заболеют.

Как Украина закупила вакцину Covishield

Закупщиком вакцин против COVID-19 для Украины является британская организация Crown Agents.

По словам главы Crown Agents в Украине Татьяны Коротченко, процедура закупки состоялась в кратчайшие сроки – правительство утвердило Crown Agents как закупщика 15 января.

“Это первая партия – полмиллиона доз. Мы ожидаем следующие партии в достаточно короткий срок. Мы применили процедуру экстренной закупки, она довольно сложная, особенно с учетом того, что мы находимся в ситуации большого спроса и малого предложения”, – рассказала она.

Также организация закупила для Украины необходимое количество шприцев и боксов для утилизации.

“Весь процесс логистики от вывоза со склада производителя до разгрузки на центральный склад МОЗ осуществлялся с соблюдением стандартов перевозки такого рода изделий. То есть, условия температурного хранения, транспортировки и выгрузки были соблюдены полностью”, – отметила Коротченко.

Она отметила, что Crown Agents готовы дальше работать с Минздравом над диверсификацией производителей, которые будут зарегистрированы в Украине.

Коротченко не уточнила, сколько стоила вакцина Украине, из-за договора о неразглашении. По ее словам, цена соответствует заявленной разработчиком. Всего в украинском бюджете предусмотрено 3,9 млрд грн на закупку вакцины против COVID-19.

Напомним, Минздрав еще в декабре заключил договор с китайской компанией Sinovac Biotech о закупке 1,9 млн доз вакцины против COVID-19. Вакцины пока нет, так как компания “Лекхим”, которая является посредником, перенесла дату первой поставки на апрель. 10 февраля Sinovac Biotech подала заявку на регистрацию своей вакцины в Украине, но разрешения до сих пор нет. Виктор Ляшко пообещал, что Минздрав прокомментирует эту ситуацию на ближайшем брифинге.