23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины против COVID-19. Препарат под названием Covishield производится в Serum Institute of India по лицензии Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca. Его эффективность составляет от 70% до 90% в зависимости от дозировки. Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину для экстренного применения, а 22 февраля она была зарегистрирована в Украине. Именно за этой вакциной министр здравоохранения Максим Степанов летал в Индию. Украина получила 500 тыс. доз, которые в ближайшее время поедут в регионы для прививки врачей.
Кто получит вакцину первым
23 февраля прямо из аэропорта “Борисполь” партия вакцин доставлена на склад государственного предприятия “Укрмедпостач”, где начался входной контроль качества, рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
После завершения контроля партия будет расфасованная для областей и 24 февраля 11 автомобилей повезут вакцину на областные склады. Вместе с вакциной будут доставлены шприцы для инъекций, боксы для их безопасной утилизации, раздаточные материалы: информативное соглашение о проведении прививки и агитационные материалы о вакцинации.
Некоторые области получат вакцину сразу же, остальные – либо в тот же день вечером, либо на следующий день. Первыми ее получат Киев и Киевская область, Черниговская, Черкасская, Житомирская и Винницкая области.
Когда вакцина попадет на областные склады, ее получат мобильные группы и повезут в учреждения, оказывающие помощь пациентам с COVID-19. Согласно дорожной карте вакцинации, первыми должны быть вакцинированы работники больниц.
“Это самая большая группа риска. Наш приоритет – защитить работников больниц и не допустить их инфицирования”, – сообщил Ляшко.
По рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, прививки тех, кто уже переболел, откладывают на полгода. Ляшко уточнил, что перенесенная болезнь не является противопоказанием к прививке, однако такой человек может отдать свою дозу тому медработнику, который не болел.
После медиков “ковидных” больниц будут вакцинированы работники других больниц, экстренной медицинской помощи, семейные врачи, военные в зоне ООС. На втором этапе – люди старше 80 лет. О карте вакцинации Буквы уже писали ранее.
Как будет проходить вакцинация
Сначала прививку можно будет получить через мобильные бригады. Позже будут задействованы две платформы: как мобильные бригады, так и пункты прививки. Их работу будет оплачивать Национальная служба здоровья в рамках отдельного пакета услуг в программе медицинских гарантий, который определяет специальное постановление Кабинета министров. Требования к пунктам прививки утверждены, продолжается их контрактирование.
Медицинское учреждение получит 8 тыс. грн за подготовку кабинета прививки и мобильной бригады, 30 грн за первый укол, 60 грн за второй укол. Оплату они получат после проведения прививок и их аудита.
Все прививки будут учтены в медицинских информационных системах, которые есть в каждой больнице, после чего переданы в электронную систему здравоохранения для учета.
По словам Ляшко, электронная система здравоохранения позволяет сформировать любую справку, которую может потребовать человек для подтверждения той или иной прививки.
“Подчеркиваю, что вакцинация в Украине добровольная и проводится зарегистрированными препаратами. Вчера в Украине зарегистрировали два иммунобиологических препарата для профилактики COVID-19: рекомбинантная векторная вакцина Covishield (AstraZeneca), произведенная на площадке Serum Institute of India, а также вакцина Pfizer”, – сообщил главный санитарный врач.
Упрощенная процедура регистрации вакцин против COVID-19 предусмотрена законодательством.
“Есть профильные специалисты, которые оценивают пакет документов при подаче вакцины на регистрацию. В законе сказано, что во время упрощенной процедуры регистрации вакцины, которая разрешается для экстренного использования, можно использовать сертификат GMP (Good Manufacturing Practice for Medicinal Products) страны-производителя. Насколько мне известно, такой сертификат у производителя существует”, – говорит Ляшко.
Он пояснил, что векторная вакцина имеет генетический материал коронавируса, встроенный в аденовирус, который является инструментом доставки геномного материала в клетку, где формируется иммунный ответ – антитела, которые защищают организм от инфицирования.
Вакцина Covishield вполне безопасна, ее иммуногенность 97%, эффективность – более 70%. Иммуногенность означает, что в 97% привитых людей образуются антитела. Эффективность – более 70% привитых людей не заболеют.
Как Украина закупила вакцину Covishield
Закупщиком вакцин против COVID-19 для Украины является британская организация Crown Agents.
По словам главы Crown Agents в Украине Татьяны Коротченко, процедура закупки состоялась в кратчайшие сроки – правительство утвердило Crown Agents как закупщика 15 января.
“Это первая партия – полмиллиона доз. Мы ожидаем следующие партии в достаточно короткий срок. Мы применили процедуру экстренной закупки, она довольно сложная, особенно с учетом того, что мы находимся в ситуации большого спроса и малого предложения”, – рассказала она.
Также организация закупила для Украины необходимое количество шприцев и боксов для утилизации.
“Весь процесс логистики от вывоза со склада производителя до разгрузки на центральный склад МОЗ осуществлялся с соблюдением стандартов перевозки такого рода изделий. То есть, условия температурного хранения, транспортировки и выгрузки были соблюдены полностью”, – отметила Коротченко.
Она отметила, что Crown Agents готовы дальше работать с Минздравом над диверсификацией производителей, которые будут зарегистрированы в Украине.
Коротченко не уточнила, сколько стоила вакцина Украине, из-за договора о неразглашении. По ее словам, цена соответствует заявленной разработчиком. Всего в украинском бюджете предусмотрено 3,9 млрд грн на закупку вакцины против COVID-19.
Напомним, Минздрав еще в декабре заключил договор с китайской компанией Sinovac Biotech о закупке 1,9 млн доз вакцины против COVID-19. Вакцины пока нет, так как компания “Лекхим”, которая является посредником, перенесла дату первой поставки на апрель. 10 февраля Sinovac Biotech подала заявку на регистрацию своей вакцины в Украине, но разрешения до сих пор нет. Виктор Ляшко пообещал, что Минздрав прокомментирует эту ситуацию на ближайшем брифинге.